Băiatul suferea de alergie la proteinele din lapte, iar anchetatorii încearcă acum să afle dacă o contaminare accidentală i-a provocat șocul anafilactic fatal. Familia cere răspunsuri: „Vrem adevărul”, potrivit Corriere Della Sera.

„Vreau adevărul. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu Adriano al meu”, spune mama sa pentru Corriere della Sera. Vocea Antoniettei Esposito este măcinată de două nopți nedormite și de o întrebare la care, deocamdată, nimeni nu poate răspunde.

În casa în care până sâmbătă se aflau cărțile de la institutul nautic, căștile lăsate pe pat și visele unui băiat de 16 ani, acum este liniște.

Autopsia urmează să stabilească dacă Adriano D'Orsi a murit din cauza unui șoc anafilactic provocat de o contaminare alimentară, după ce a mâncat o înghețată cu fructe în Casoria, în apropiere de Napoli.

Adriano trăia încă din copilărie cu alergia la proteinele din lapte. „Citea fiecare etichetă, verifica totul. Nu greșea niciodată”, povestește mama sa într-un interviu acordat publicației Il Mattino.

Ultima ieșire cu prietenii s-a transformat într-o tragedie

Era o seară obișnuită. Adriano a mers cu prietenii la gelateria pe care o frecventa des. Personalul îl cunoștea și știa de alergiile sale. Și-a luat cornetul obișnuit, a stat de vorbă și a glumit cu prietenii. Apoi a început să se simtă rău, iar respirația i s-a îngreunat.

Prietenii l-au ajutat să ajungă la casa tatălui său, aflată în apropiere. Când au ajuns, adolescentul era deja în stare critică. Tatăl său a încercat să îi acorde primul ajutor, însă echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Anchetatorii verifică ipoteza unei contaminări accidentale

Parchetul din Napoli Nord a deschis o anchetă. Carabinierii au ridicat probe din înghețată și de pe echipamentele folosite în laboratorul gelateriei pentru a stabili dacă a existat o contaminare accidentală.

Suspiciunea familiei se concentrează asupra unei linguri de servire care ar fi putut fi folosită fără a fi curățată corespunzător. Medicii spun că, în cazul persoanelor extrem de sensibile, chiar și o cantitate foarte mică de alergen poate provoca un șoc anafilactic fatal.

Familia a apelat la avocatul Francesco Petruzzi, care a declarat că autopsia și analizele vor fi decisive pentru stabilirea eventualelor responsabilități.

Adriano studia la Institutul Nautic din Bagnoli și visa să devină căpitan de navă. „Îmi spunea mereu: «Mamă, te voi purta în jurul lumii la cârma unei nave»”, își amintește mama sa.

Acel vis s-a spulberat. „Nu știu dacă voi putea trece vreodată peste asta”, spune femeia.

Tatăl adolescentului și-a exprimat durerea pe rețelele sociale: „Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile voastre pentru familia mea. Nu am nevoie de milă.”