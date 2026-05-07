''Regretăm să vă anunţăm că Bonnie a fost internată într-un spital din Faro, Portugalia, unde deţine o reşedinţă, pentru o operaţie intestinală de urgenţă'', a scris echipa cântăreţei într-un mesaj difuzat miercuri pe site-ul oficial al cântăreţei, în vârstă de 74 de ani.

Conform mesajului, ''intervenţia s-a desfăşurat bine'', iar interpreta hitului ''Total eclipse of the heart'' se află ''acum în convalescenţă'', fără să ofere alte detalii despre starea de sănătate a artistei.

Pe numele ei adevărat Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler s-a născut în Ţara Galilor.

A intrat în atenţia publicului la sfârşitul anilor 1970 graţie hitului ''It's a heartache'' după care a devenit celebră în anii 1980 cu melodii precum ''Total eclipse of the heart'' (1983) şi ''Holding out for a hero'' (1984).

Cunoscută pentru vocea răguşită şi coafura voluminoasă, Bonnie Tyler a reprezentat Marea Britanie la Eurovision în 2013 cu melodia ''Believe in me'', clasându-se pe locul al 19-lea.

În 2023, a fost distinsă de regele Charles al III-lea cu Ordinul Imperiului Britanic (MBE) pentru servicii aduse muzicii.