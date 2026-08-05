Potrivit procurorilor, în urmă cu două nopți, ce doi suspecți, de 36 și 37 de ani, din Vaideeni, Vâlcea, i-au spart ușa unui bătrân de 86 de ani de ani, din Horezu.

Trezit din somn și buimac, omul a fost lovit de intrușii care i-au spus să nu cumva să facă zgomot sau să aprindă lumina.

L-ar fi amenințat cu moartea și i-ar fi spus că va scăpa doar dacă le va da toți banii și telefonul mobil. Cum bătrânul nu avea niciun ban, bărbații s-au mulțumit cu telefonul mobil și au fugit.

Victima a sunat apoi la 112.

Poliția a reușit să afle rapid cine erau agresorii și au făcut percheziții la domiciliile lor. Au găsit telefonul mobil al bătrânului și i l-au înapoiat, iar pe cei doi suspecți i-au reținut. Miercuri cei doi vor fi duși în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Pentru tâlhărie calificată și distrugere riscă până la 12 ani de închisoare.