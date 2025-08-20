Abator ilegal descoperit în Argeș. Polițiștii au confiscat sute de kilograme de carne și resturi în stare de putrefacție

Un adevărat abator ilegal a fost descoperit în Argeș, după ce polițiștii au prins în flagrant un bărbat care vindea carne de vită, fără acte de proveniență. Cumpărătorul era o măcelărie care o punea pe tejghea pentru consumatorii de rând.

Bărbatul de 44 de ani a fost surprins în flagrant când încerca să plaseze la măcelărie 250 de kg de carne. Omul avea asupra lui și 11.000 de lei, proveniți dintr-o tranzacție similară, desfășurată mai devreme, spun anchetatorii.

Polițiștii au descins, imediat, la bărbat acasă, împreună cu comisarii de mediu, reprezentanți ai direcției sanitar-veterinare și ai celei de sănătate publică. În gospodăria individului au găsit un abator clandestin.

Anchetatorii spun că suspectul ar fi sacrificat acolo și animale bolnave, de care proprietarii voiau să scape.

Resturile erau aruncate în mediul înconjurător, unde intrau în stare de putrefacție, devenind un adevărat pericol. Bărbatul s-a ales cu dosar penal, dar și cu amenzi în valoare totală de 55.000 de lei. Carnea i-a fost confiscată și va fi incinerată.

