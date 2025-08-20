Abator ilegal descoperit în Argeș. Polițiștii au confiscat sute de kilograme de carne și resturi în stare de putrefacție

Stiri actuale
20-08-2025 | 17:46
×
Codul embed a fost copiat

Un adevărat abator ilegal a fost descoperit în Argeș, după ce polițiștii au prins în flagrant un bărbat care vindea carne de vită, fără acte de proveniență. Cumpărătorul era o măcelărie care o punea pe tejghea pentru consumatorii de rând.

autor
Ana Maria Barbu

Bărbatul de 44 de ani a fost surprins în flagrant când încerca să plaseze la măcelărie 250 de kg de carne. Omul avea asupra lui și 11.000 de lei, proveniți dintr-o tranzacție similară, desfășurată mai devreme, spun anchetatorii.

Polițiștii au descins, imediat, la bărbat acasă, împreună cu comisarii de mediu, reprezentanți ai direcției sanitar-veterinare și ai celei de sănătate publică. În gospodăria individului au găsit un abator clandestin.

Anchetatorii spun că suspectul ar fi sacrificat acolo și animale bolnave, de care proprietarii voiau să scape.

Resturile erau aruncate în mediul înconjurător, unde intrau în stare de putrefacție, devenind un adevărat pericol. Bărbatul s-a ales cu dosar penal, dar și cu amenzi în valoare totală de 55.000 de lei. Carnea i-a fost confiscată și va fi incinerată.

Citește și
Caz șocant în Spania. Româncă obligată de soț și socri să se prostitueze
O femeie a fost obligată să se prostitueze după ce a fost păcălită de un bărbat cu un contract de muncă în Germania

Sursa: Pro TV

Etichete: arges, carne, abator,

Dată publicare: 20-08-2025 17:46

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
O femeie a primit despăgubiri de 4.500 de euro după ce a fost concediată la două săptămâni de la angajare
Stiri externe
O femeie a primit despăgubiri de 4.500 de euro după ce a fost concediată la două săptămâni de la angajare

O femeie a fost concediată după doar două săptămâni de muncă într-un abator din Austria Superioară, iar cazul a stârnit indignare, determinând intervenția Camerei de Muncă.

O femeie a fost obligată să se prostitueze după ce a fost păcălită de un bărbat cu un contract de muncă în Germania
Stiri actuale
O femeie a fost obligată să se prostitueze după ce a fost păcălită de un bărbat cu un contract de muncă în Germania

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce, în urmă cu doi ani, ar fi păcălit o femeie că o poate angaja la un abator din Germania, pentru ca ulterior să o determine, inclusiv prin violenţă, să se prostitueze.

Doi români care lucrau la un abator din Anglia au ucis și măcelărit două persoane. Cum au fost descoperite cadavrele
Stiri externe
Doi români care lucrau la un abator din Anglia au ucis și măcelărit două persoane. Cum au fost descoperite cadavrele

Doi muncitori români, care lucrau într-un abator din Marea Britanie, au fost găsiți vinovați de crimă după ce au torturat și măcelărit două persoane.

Recomandări
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale
Stiri Politice
Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 August 2025

48:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12