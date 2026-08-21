Femeia ar fi injectat, pe 14 august, acid hialuronic în buzele unei alte femei, într-un spaţiu din Oradea care nu figurează în evidenţele autorităţii sanitare competente, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, potrivit Agerpres.

În urma cercetărilor, la 20 august, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bihor au efectuat, în baza unui mandat emis de Judecătoria Oradea, o percheziţie domiciliară şi două percheziţii asupra unor autoturisme. Au fost descoperite şi ridicate mai multe mijloace materiale de probă.

Femeia a fost introdusă în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Bihor.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii activităţi şi stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei.

Acţiunea poliţiştilor a beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bihor.