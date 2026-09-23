Sub pământul care în mod normal este complet uscat, milioane de semințe și bulbi aparținând a aproximativ 200 de specii așteaptă zile întregi, uneori chiar ani, să primească suficientă apă, scrie AFP.

Ploile abundente provocate recent de fenomenul El Niño au lovit nordul statului Chile, determinând această diversitate de plante să iasă din starea de repaus. Acum, întinderi vaste ale deșertului sunt acoperite de covoare de flori violet, în timp ce muguri albi se ridică dintre crăpăturile solului uscat.

Zeci de turiști opresc pentru a fotografia peisajul spectaculos, care, dacă vremea ține cu ei, poate include chiar și un curcubeu suprapus peste un apus de soare de un roșu intens.Niciodată nu au fost astfel de ploi

Ploile sezoniere de peste 180 de milimetri în anumite zone „nu au mai fost înregistrate niciodată până acum”, a declarat pentru AFP Cesar Pizarro, șeful departamentului pentru biodiversitatea Atacama din cadrul CONAF, autoritatea chiliană pentru silvicultură.

Apa s-a infiltrat mai adânc decât de obicei în nisip, oferind o nouă șansă la viață rezervației naturale aflate la aproximativ 800 de kilometri nord de Santiago.

Potrivit CONAF, fenomenul cunoscut drept „deșertul înflorit” va atinge punctul culminant în octombrie. Autoritatea estimează că aproximativ 15.000 de hectare se vor transforma într-un adevărat paradis floral.

Actualul episod El Niño este prognozat să fie cel mai puternic de când au început să fie realizate în urmă cu patru decenii înregistrări comparabile. Fenomenul determină creșterea temperaturilor la suprafața Oceanului Pacific ecuatorial central și estic și provoacă schimbări la nivel mondial în circulația vânturilor și regimul precipitațiilor, precum și condiții meteorologice imprevizibile.

Ploile torențiale care au lovit Chile în iulie au provocat moartea a 13 persoane și au distrus sau avariat grav aproximativ 4.000 de locuințe.

Deși recunoaște efectele devastatoare ale fenomenului, Pizarro subliniază și faptul că natura poate beneficia de pe urma lui.

„Deși există o mare îngrijorare... în legătură cu efectele pe care le provoacă în multe locuri, el generează și viață”, a spus Pizarro.

Atacama este martoră la apariția „a ceva mai mult decât flori”, a adăugat el, explicând că și insectele, melcii, păsările, reptilele și mamiferele se înmulțesc în această perioadă.