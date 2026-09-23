Anunțul vine în contextul deplasării sale la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, unde a avut o întrevedere cu premierul britanic Andy Burnhamm, notează Reuters, preluat de news.ro. Cu această ocazie, liderul de la Kiev a transmis, printr-o postare pe rețelele sociale, că menține un dialog permanent cu partenerii occidentali pentru a obține noi sisteme de apărare antiaeriană.

„Există informaţii din partea serviciilor potrivit cărora Rusia pregăteşte un nou atac masiv împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski.

În aceste condiții, președintele ucrainean consideră inacceptabilă orice discuție despre o eventuală relaxare a sancțiunilor impuse Rusiei, atâta timp cât populația Ucrainei trăiește zilnic sub amenințarea rachetelor și a dronelor.

Deși forțele rusești au recurs multă vreme la bombardamente nocturne masive, în ultimele săptămâni acestea și-au modificat strategia, optând pentru raiduri continue pe parcursul întregii zile. Mai mult, în ultimele luni, Moscova a introdus în luptă drone cu propulsie reactivă. Acestea zboară la altitudini superioare, reușind să păcălească scuturile antiaeriene și să perturbe mult mai grav decât până acum viața cotidiană, activitatea economică și funcționarea instituțiilor statului, în acest război care a depășit deja patru ani și jumătate.

Discuții cu Trump și lovituri la 3.000 de kilometri

Tot la New York, Volodimir Zelenski a discutat cu președintele american Donald Trump despre posibilele căi de încheiere a conflictului. Pe masa discuțiilor s-a aflat inclusiv propunerea unui armistițiu bilateral care să vizeze exclusiv infrastructura din sectorul energetic.

Pe front, situația rămâne una statică în mare parte. Linia frontului a suferit modificări minore în ultimele luni, în condițiile în care trupele ruse avansează doar lent în regiunea Donețk, din estul țării. Pe de altă parte, Ucraina a ripostat prin lovituri aeriene adânc în interiorul teritoriului rus, vizând cu precădere obiective din industria petrolieră, situate la distanțe de până la 3.000 de kilometri de graniță.

Evaluarea războiului: „Putin nu simte că trebuie să se oprească”

Într-un interviu acordat The Wall Street Journal tot în marja evenimentelor de la New York, Zelenski a evaluat stadiul actual al confruntării militare, subliniind că Vladimir Putin nu are motive să se așeze la masa negocierilor directe pentru încetarea focului.

„Situaţia de pe câmpul de luptă nu este favorabilă lui Putin. Nu câştigă, este adevărat. Şi nu pierde, este de asemenea adevărat, deoarece pentru el pierderile umane nu înseamnă o înfrângere... dar societatea lui pierde oameni”, a explicat președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a conchis că, în ciuda uzurii resurselor umane, omologul său rus nu dă semne că ar dori să pună capăt ostilităților: „El nu simte că trebuie să se oprească”.