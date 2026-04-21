Publicul va putea vizita Palatul Vechi al BNR din strada Lipscani nr. 25, în cadrul unor tururi ghidate de aproximativ 30 de minute, desfășurate fără programare prealabilă, între orele 11:00 și 19:00, ultima intrare fiind la ora 18:00. Grupurile vor fi formate din maximum 20 de persoane. Femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități, precum și cele însoțite de copii în vârstă de până la 5 ani beneficiază de acces prioritar.

Ce pot vedea vizitatorii

Vizitatorii vor avea acces în unele dintre cele mai reprezentative spații ale clădirii, inclusiv sala Consiliului de Administrație și cabinetul istoric al guvernatorului, și vor putea descoperi informații despre istoria instituției, precum și exponate din Muzeul BNR. Totodată, aceștia vor putea vedea expoziția „Banii ne vorbesc: istoria leului de la metal la polimer”, realizată împreună cu Monetăria Statului și Imprimeria BNR, dar și o parte dintre lingourile de aur din rezerva internațională a României.

Evenimentul se va desfășura simultan și în mai multe sucursale și agenții teritoriale ale BNR, inclusiv în Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timișoara, precum și în alte orașe din țară, unde vor fi organizate expoziții dedicate istoriei monedei naționale, bancnotelor românești și tezaurului BNR evacuat la Moscova în timpul Primului Război Mondial.

Reprezentanții Banca Națională a României reamintesc că instituția oferă în mod constant tururi ghidate gratuite pentru public, cu programare prealabilă.

Pe toată durata vizitei este permisă fotografierea în scopuri necomerciale, cu excepția zonei cu acces controlat de la intrare.

Ce nu este permis

Pentru buna desfășurare a evenimentului, vă rugăm să respectați indicațiile primite din partea organizatorilor pe toată durata vizitei.

Nu este permis:

accesul cu arme, muniții, substanțe inflamabile, sticle, recipiente din plastic, obiecte contondente, umbrele;

accesul cu bagaje voluminoase (dimensiuni mai mari de aproximativ 30x40x50 cm) – excepție cărucioarele sau accesoriile pentru mobilitate, în cazul persoanelor cu dizabilități;

accesul cu animale de companie, cu excepția câinilor ghizi, special antrenați pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilități;

accesul persoanelor în stare de ebrietate;

accesul cu echipamente portabile de amplificare a sunetului și/sau alte dispozitive care ar putea fi folosite la perturbarea evenimentului/activității instituției;

fumatul în incinta BNR;

consumul de alimente și/sau băuturi în spațiile expoziționale.

În interesul sănătății și siguranței dumneavoastră vă rugăm: