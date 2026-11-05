Un fotograf le-a găsit din întâmplare, ascunse într-o firidă a altarului chiar în interiorul lăcașului de cult.
Corespondent Pro TV: „Deocamdată nu se știe cum au ajuns în altar cele cinci piese furate, dar administratorii bănuiesc că tocmai hoții le-ar fi pus acolo. Cel mai probabil, de teamă să nu fie descoperiți și pedepsiți, au decis să restituie bunurile iar aceasta a fost modalitatea convenabilă, cred proprietarii bunurilor. Un fotograf, care făcea fotografii detaliate cu mobiliarul și obiectele de cult din Biserica Fortificată, a observat că sub masa altarului erau așezate frumos ștergarul, baticul și fundele dispărute în urmă cu mai bine de o lună. Obiectele făceau parte dintr-o expoziție de vestimentație tradițională săsească găzduită peste vară de Biserica din Cincșor”.