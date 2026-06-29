Specia, considerată invazivă și extrem de toxică, s-a răspândit în tot mai multe zone din Marea Mediterană, alimentând temerile legate de siguranța turiștilor și de impactul asupra ecosistemelor marine.

Deși imaginile cu exemplare care mușcă doze de aluminiu sau bucăți de lemn au devenit virale, specialiștii spun că nu există motive de panică pentru cei care merg la plajă. Riscurile reale sunt legate mai ales de consumul acestui pește și de pagubele produse industriei pescuitului.

Ce este pește iepure și de ce poartă acest nume

Peștele despre care se vorbește în ultimele săptămâni în Grecia este specia Lagocephalus sceleratus, cunoscută în presa internațională drept silver-cheeked toadfish sau pufferfish. În România, acesta este numit popular și „pește iepure”, o denumire care provine din termenul grecesc „lagokefalos”, tradus literal prin „cap de iepure”.

Specia face parte din familia peștilor-balon și este considerată una dintre cele mai toxice din lume. Organele și pielea conțin tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de puternică, care poate provoca insuficiență respiratorie și cardiacă dacă peștele este consumat.

În ultimii ani, peștele iepure a devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple ale modului în care schimbările climatice și modificările ecosistemelor marine influențează distribuția speciilor.

Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine, populațiile acestei specii s-au extins rapid în estul Mediteranei, iar controlul răspândirii sale a devenit o prioritate pentru autorități și comunitățile de pescari.

Unde trăiește peștele iepure și în ce zone poate fi întâlnit

În mod natural, Lagocephalus sceleratus trăiește în Oceanul Indian și în Marea Roșie. Specialiștii consideră că exemplarele au ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, fenomen favorizat de creșterea temperaturilor apei.

Inițial, peștele a fost observat în sud-estul Mediteranei, însă în prezent poate fi întâlnit în numeroase regiuni maritime din Grecia și Cipru.

În ultimele luni, pescarii din Creta, Rodos și alte insule din sudul Mării Egee au semnalat o creștere semnificativă a numărului de exemplare. Presa elenă relatează că specia a început să apară inclusiv în apropierea Atenei, ceea ce a amplificat îngrijorările turiștilor aflați pe litoral.

Totuși, autoritățile elene subliniază că peștii nu au fost observați în mod frecvent în zonele de îmbăiere intens utilizate de turiști.

Potrivit The Independent, mai multe organizații medicale și turistice din Creta au transmis că nu există un pericol iminent pentru cei care merg la plajă și că exagerarea fenomenului poate crea panică inutilă.

„Prezența acestor pești în Marea Mediterană este cunoscută de ani de zile. Nu există însă un pericol invizibil sau iminent pentru turiști și localnici”, se arată într-un comunicat semnat de 16 organizații medicale și turistice din Creta, citat de The Independent.

Cum arată peștele iepure și ce caracteristici îl fac ușor de recunoscut

Peștele iepure are un aspect care îl face ușor de identificat chiar și de către persoanele fără experiență în domeniul pescuitului.

Are un corp alungit, în formă de torpilă, și poate ajunge la dimensiuni cuprinse între 40 și 60 de centimetri. Culoarea este, în general, gri-argintie, iar obrajii au reflexii metalice care au inspirat și denumirea internațională de silver-cheeked toadfish.

Cea mai impresionantă caracteristică rămâne însă dantura sa.

Dinții puternici, asemănători celor umani, îi permit să spargă scoici, crustacee și chiar să distrugă plasele de pescuit. Imaginile distribuite în ultimele săptămâni de pescarii greci, în care exemplarele mușcă doze metalice sau bucăți de lemn, au contribuit la amplificarea interesului public.

Nota Peristeraki, specialist în pești-balon în cadrul Centrului Elen pentru Cercetări Marine, a explicat pentru publicația britanică The Telegraph că oamenii ar trebui să evite apropierea de aceste exemplare.

„Dacă îl vedeți apropiindu-se, este bine să îl evitați. Unele incidente s-au produs atunci când oamenii au încercat să hrănească sau să atingă peștele”, a declarat cercetătoarea.

Tot ea a subliniat că astfel de incidente sunt rare și că probabilitatea unui atac asupra turiștilor rămâne foarte redusă.

De ce este periculos

Pericolul principal nu este reprezentat de simpla prezență a peștelui în apă, ci de toxicitatea sa extremă și de mușcăturile pe care le poate provoca.

Tetrodotoxina prezentă în organele și pielea peștelui este una dintre cele mai puternice neurotoxine cunoscute și nu există un antidot specific pentru aceasta. Din acest motiv, autoritățile europene recomandă ca specia să nu fie consumată sub nicio formă.

Crucea Roșie Elenă a emis recent recomandări privind acordarea primului ajutor în cazul unor eventuale mușcături și a atras atenția asupra riscurilor asociate consumului accidental.

Potrivit presei elene, o femeie aflată la înot în apropiere de Varkiza, lângă Atena, ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale și de mai multe copci după ce a fost mușcată de un astfel de pește.

Specialiștii insistă însă că astfel de incidente sunt excepționale.

Pentru turiști, regulile sunt simple:

• nu atingeți pești necunoscuți;

• nu permiteți copiilor să se joace cu animale marine ajunse la mal;

• nu consumați pești pe care nu îi puteți identifica;

• urmați recomandările salvamarilor și ale autorităților locale.

În același timp, experții subliniază că riscul pentru cei care își petrec vacanțele în Grecia rămâne redus și că nu există motive pentru evitarea plajelor sau a activităților nautice.

Ce măsuri au fost luate în Grecia

Extinderea populației de pește iepure a creat probleme serioase pentru pescarii greci, care reclamă distrugerea plaselor și reducerea capturilor tradiționale.

„Ajungem să ieșim o zi la pescuit și să petrecem următoarele trei zile reparând plasele. Ne mănâncă peștii și ne provoacă pagube importante”, a declarat Giorgos Kyriakakis, reprezentant al unei asociații de pescari din Creta, pentru televiziunea publică ERT.

Ca răspuns, autoritățile de la Atena au lansat un program-pilot inspirat de modelul aplicat deja în Cipru.

Începând din iunie 2026, pescarii primesc 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește capturat în cadrul campaniei de reducere a populației.

Programul se aplică inițial în Creta și în sudul Mării Egee, însă oficialii au anunțat că măsura ar putea fi extinsă în toate apele teritoriale ale Greciei.

Ministrul grec al Agriculturii, Margaritis Schinas, a declarat că este pentru prima dată când țara adoptă o astfel de soluție pentru combaterea unei specii invazive marine.

Peștii capturați sunt congelați, înregistrați și apoi incinerați în facilități speciale administrate de autoritățile locale.

Pentru moment, specialiștii consideră că specia nu mai poate fi eliminată complet din Mediterană, obiectivul principal fiind limitarea populației și reducerea impactului asupra pescuitului și biodiversității marine.

În ciuda imaginilor spectaculoase și a îngrijorărilor apărute în spațiul public, experții transmit că turiștii nu ar trebui să își schimbe planurile de vacanță. Prudența și respectarea recomandărilor autorităților rămân, însă, cele mai importante măsuri de siguranță.