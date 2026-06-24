Ce este peștele-iepure care amenință plajele din Grecia. Avertisment pentru turiști

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Reprezentanții Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au făcut, miercuri, câteva precizări pe rețelele sociale despre cazul turiștilor mușcați de peștele-iepure pe plajele din Grecia.

autor
Mihaela Ivăncică

„Originar din regiunea Indo-Pacifică, acest pește a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele decenii. Astăzi, specialiștii îl consideră una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei, deoarece afectează ecosistemele locale și activitatea pescarilor”, au explicat reprezentanții Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, într-o postare pe Facebook.

Specia a migrat natural prin Canalul Suez și s-a răspândit rapid, devenind o problemă ecologică în estul Mediteranei.

De unde vine numele de „pește-iepure”

„Denumirea populară de „pește-iepure” provine de la cei patru dinți puternici, uniți într-o structură asemănătoare unui cioc, care amintește de incisivii unui iepure. Cu ajutorul acestora poate sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă este manipulat necorespunzător”, a transmis sursa citată.

Numele popular vine de la structura dentară puternică, adaptată pentru hrănire și capabilă să provoace pagube sau răniri.

„Deși au fost raportate cazuri de persoane mușcate de acest pește în Grecia și în alte țări mediteraneene, astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele. Specialiștii recomandă să nu fie deranjat și să fie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic”, se mai arată în postare.

Interacțiunile negative cu oamenii sunt rare și apar mai ales din manipularea necorespunzătoare a exemplarelor.

Un pericol ascuns

„Un aspect mai puțin cunoscut este că această specie poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, peștele nu trebuie consumat. Legislația europeană interzice comercializarea speciilor din această familie pentru consum alimentar”, au adăugat reprezentanții muzeului.

Peștele-iepure este considerat periculos pentru consum din cauza toxinei puternice pe care o poate acumula, fiind interzis în alimentație.

„Pentru turiști, mesajul este simplu: bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați să atingeți animale necunoscute. Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor. Să nu uităm că marea nu este o piscină, ci un ecosistem complex și viu, pe care îl explorăm cu respect și prudență, ca oaspeți în lumea locuitorilor săi!”, au conchis reprezentanții muzeului.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: peste, turisti, grecia,

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