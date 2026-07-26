Al cincilea gust. Ce este „umami”, de ce dă dependență și în ce alimente banale se ascunde

Stiri Diverse
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pasta de rosii
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Nu toate gusturile se încadrează în categoriile dulce, sărat, acru sau amar. Umami este senzația savuroasă care face multe alimente să pară mai gustoase și mai intense. 

autor
Mădălina Cristea

Umami este unul dintre cele cinci gusturi de bază pe care le poate recunoaște organismul uman, alături de dulce, sărat, acru și amar.

Ce înseamnă „umami”

Cuvântul vine din limba japoneză și descrie un gust plăcut, puternic și savuros. Nu este o aromă și nici o combinație între celelalte gusturi, ci un gust separat, recunoscut de anumiți receptori aflați pe limbă.

Umami este greu de explicat printr-un singur cuvânt. Poate fi comparat cu gustul bogat al unei supe concentrate, al cărnii gătite încet, al parmezanului maturat sau al unei tocănițe bine făcute. Este acea senzație care face mâncarea să pară mai gustoasă și mai bogată, chiar dacă nu este foarte sărată sau puternic condimentată, conform Umamiinfo.com.

Substanța legată cel mai des de gustul umami este glutamatul, o formă a acidului glutamic, unul dintre aminoacizii care intră în alcătuirea proteinelor. Glutamatul se găsește în mod natural în multe alimente, printre care roșiile coapte, brânzeturile maturate, sosul de soia, miso, sosul de pește și algele kombu. Prin urmare, umami nu apare doar în bucătăria japoneză, ci și în preparate consumate de sute de ani în întreaga lume.

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Umami nu trebuie confundat cu glutamatul monosodic, cunoscut și sub numele de MSG. Umami este gustul în sine, iar glutamatul monosodic este una dintre substanțele care pot produce acest gust. Același tip de glutamat se găsește și în alimente obișnuite, cum sunt roșiile, ciupercile sau brânzeturile. Diferența este că MSG-ul este folosit separat, ca un condiment, la fel cum sarea este folosită pentru a scoate mai bine în evidență gustul sărat.

Pe lângă glutamat, gustul umami poate fi dat și de anumite substanțe numite nucleotide, mai ales inosinatul și guanilatul. Inosinatul se găsește în special în carne și pește, iar guanilatul apare în cantități mai mari în ciupercile uscate. Papilele gustative recunosc aceste substanțe prin intermediul unor receptori speciali.

Gustul umami devine mult mai puternic atunci când glutamatul este combinat cu inosinatul sau cu guanilatul. Acesta este motivul pentru care unele combinații de alimente ni se par foarte gustoase. Roșiile, care conțin glutamat, se potrivesc bine cu carnea, iar în supa japoneză dashi algele kombu sunt combinate cu fulgi de pește uscat, bogați în inosinat. Bucătarii foloseau astfel de combinații cu mult înainte ca oamenii de știință să poată explica de ce au un gust atât de bun.

Umami este descris și ca un gust care se răspândește în toată gura și rămâne mai mult timp după ce mâncarea a fost înghițită. În același timp, stimulează producerea salivei, iar alimentele pot părea mai suculente și mai ușor de mâncat. Această senzație care persistă explică de ce o supă, un sos sau o bucată de brânză maturată poate lăsa un gust plăcut mult timp după masă.

Cum a fost descoperit al cincilea gust

Povestea gustului umami începe în Japonia, la începutul secolului al XX-lea. Chimistul Kikunae Ikeda, profesor la Universitatea Imperială din Tokyo, a observat că supa dashi făcută cu alge kombu avea un gust care nu putea fi numit dulce, sărat, acru sau amar. Era un gust diferit, pe care îl recunoștea și în alte alimente, cum sunt carnea și brânzeturile.

Ikeda a început să studieze algele kombu pentru a descoperi ce substanță producea acel gust. În anul 1908, după ce a prelucrat o cantitate mare de alge, a reușit să izoleze glutamatul. Din aproximativ 12 kilograme de kombu au fost obținute în jur de 30 de grame de glutamat. Profesorul a ajuns astfel la concluzia că această substanță era cea care dădea gustul aparte al supei.

El a numit noul gust „umami” și a susținut că trebuie considerat un gust de bază, separat de cele patru cunoscute în acea perioadă. Descoperirea a fost făcută în 1908, iar lucrarea sa, numită „New Seasonings”, a fost publicată în 1909 în revista Societății de Chimie din Tokyo. Textul original a fost tradus în limba engleză și republicat abia după aproape o sută de ani.

Ikeda a căutat apoi o formă a glutamatului care să fie stabilă și ușor de folosit. Prin combinarea glutamatului cu sodiu, a obținut glutamatul monosodic, cunoscut astăzi sub numele de MSG. Produsul a început să fie fabricat în Japonia în 1909 și a fost vândut ca un condiment care ajuta la scoaterea mai bine în evidență a gustului alimentelor.

Cercetările au continuat și după descoperirea făcută de Ikeda. În 1913, Shintaro Kodama a descoperit că inosinatul este substanța care dă gustul umami în fulgii de pește bonito uscat. În 1957, Akira Kuninaka a identificat guanilatul, legat mai ales de gustul ciupercilor shiitake uscate. Astfel, cercetătorii au înțeles că gustul umami nu este produs de o singură substanță.

Totuși, recunoașterea acestui gust în întreaga lume nu s-a produs imediat. Timp de mai multe zeci de ani, mulți cercetători occidentali au crezut că umami este doar o combinație între alte gusturi sau un simplu efect prin care mâncarea pare mai aromată. Lucrurile s-au schimbat treptat, după ce studiile au arătat că organismul poate recunoaște separat glutamatul și celelalte substanțe care produc gustul umami.

Cercetările asupra receptorilor gustativi au avut un rol hotărâtor. Oamenii de știință au descoperit în papilele gustative receptori care pot răspunde la glutamat și la nucleotidele care fac gustul umami mai puternic. Printre aceștia se află receptorul format din componentele T1R1 și T1R3, însă studiile arată că organismul poate folosi mai multe tipuri de receptori pentru a recunoaște acest gust.

Dovezile strânse prin studii chimice, fiziologice și moleculare au dus la recunoașterea internațională a gustului umami drept al cincilea gust de bază. Astăzi, termenul este folosit atât de oamenii de știință, cât și de bucătari, pentru a descrie gustul bogat și persistent întâlnit în supe, sosuri, carne, pește, roșii, ciuperci și alimente maturate sau fermentate.

Ce se întâmplă când simțim gustul umami

Totul începe atunci când mestecăm mâncarea, iar aceasta se amestecă cu saliva. Substanțele care dau gustul umami trebuie mai întâi să se dizolve, pentru a putea ajunge la papilele gustative. Cele mai importante sunt glutamatul, un aminoacid care se găsește în multe alimente, și două substanțe numite inosinat și guanilat. Glutamatul apare mai ales în legume, brânzeturi și produse fermentate, inosinatul se găsește în carne și pește, iar guanilatul este prezent în cantități mai mari în ciupercile uscate.

După ce se dizolvă în salivă, aceste substanțe intră în contact cu celulele gustative aflate în papilele de pe limbă. Unul dintre principalii receptori care recunosc gustul umami este format din două componente, numite T1R1 și T1R3. Glutamatul se leagă de acest receptor la fel cum o cheie se potrivește într-o încuietoare. Totuși, modul în care simțim gustul umami este mai complex și poate implica și alți receptori care recunosc glutamatul.

În momentul în care glutamatul se leagă de receptor, în interiorul celulei gustative încep mai multe reacții. Sunt activate anumite proteine și enzime, iar cantitatea de calciu din celulă crește. Canalele numite TRPM5 ajută la formarea unui semnal electric. La sfârșitul acestui proces, celula eliberează ATP, o substanță care transmite mesajul de la papila gustativă către fibrele nervoase.

Semnalul este apoi preluat de nervii care duc informația despre gust din gură către creier. În acest proces sunt implicate trei perechi de nervi cranieni, care adună informații din diferite zone ale limbii și ale gurii. Semnalele ajung mai întâi într-o parte a creierului numită trunchi cerebral, apoi trec prin talamus și sunt trimise către zonele care ne ajută să recunoaștem gustul, să îi simțim intensitatea și să stabilim cât de plăcut ni se pare alimentul.

Gustul umami are o caracteristică aparte. Glutamatul este simțit mult mai puternic atunci când este combinat cu inosinatul din carne sau pește ori cu guanilatul din ciuperci. Receptorul reacționează mai intens la această combinație decât la fiecare substanță consumată separat. De aceea, sosul de roșii se potrivește atât de bine cu carnea, parmezanul face pastele cu roșii mai gustoase, iar ciupercile dau unei fripturi un gust mai bogat și mai savuros.

Gustul umami ajută și la producerea salivei. Un aliment foarte acru poate provoca o salivare puternică, dar care durează puțin. Umami poate menține gura umedă pentru o perioadă mai lungă. Din acest motiv, mâncarea pare mai suculentă, mai bine legată și mai ușor de mestecat și de înghițit. Acest efect devine și mai puternic atunci când glutamatul este combinat cu inosinatul.

Umami nu este simțit doar într-un anumit punct al limbii. Vechea idee potrivit căreia fiecare gust ar fi recunoscut doar într-o anumită zonă a limbii nu explică în mod corect cum funcționează gustul. Receptorii care pot recunoaște umami se află în celule gustative răspândite în mai multe zone ale gurii. Creierul combină informațiile primite de la acestea cu mirosul, temperatura și textura alimentului.

Senzația de umami nu dispare imediat după ce mâncarea este înghițită. Acest gust se răspândește în gură și poate rămâne mai mult timp decât alte senzații. De aceea, după ce mănânci o roșie bine coaptă, o supă de carne sau o bucată de parmezan, gustul plăcut și savuros poate fi simțit chiar și după ce aromele mai puternice au început să dispară.

Top alimente bogate în umami pe care le mănânci în fiecare zi

Roșiile și sosul de roșii

Roșiile sunt printre cele mai ușor de găsit alimente vegetale care conțin umami. Cantitatea de glutamat crește pe măsură ce roșia se coace. Din acest motiv, o roșie bine coaptă și intens colorată are un gust mai bogat decât una culeasă prea devreme. Roșiile proaspete pot conține aproximativ 150-250 de miligrame de glutamat la 100 de grame. În roșiile uscate, cantitatea poate ajunge la aproximativ 650-1.140 de miligrame, deoarece apa este eliminată, iar gustul devine mai concentrat, după cum scrie National Library of Medicine.

Sosul de roșii, bulionul și pasta de tomate au un gust puternic deoarece sunt pregătite din roșii coapte și concentrate. În timpul gătirii se pierde o parte din apă, iar gustul devine mai intens. Atunci când sosul de roșii este combinat cu carne, pește sau brânzeturi maturate, glutamatul din roșii se întâlnește cu inosinatul din produsele de origine animală. Astfel, gustul umami devine mai puternic.

Parmezanul și brânzeturile maturate

Parmigiano Reggiano este unul dintre alimentele obișnuite care conțin o cantitate foarte mare de glutamat liber. O brânză maturată timp de 24 de luni poate avea aproximativ 1.680 de miligrame de glutamat la 100 de grame. Cantitatea poate crește pe măsură ce perioada de maturare devine mai lungă. În acest timp, proteinele din lapte sunt descompuse în aminoacizi liberi, printre care se află și glutamatul care produce gustul umami.

Același proces are loc, în cantități diferite, și în alte brânzeturi tari și maturate, precum pecorino, cheddar vechi, gouda maturată sau comté. Brânzeturile proaspete, cum este mozzarella, au mai puțin glutamat liber, deoarece nu sunt lăsate mult timp la maturat. Din acest motiv, mozzarella are un gust mai delicat, în timp ce parmezanul poate fi folosit aproape ca un condiment atunci când este ras peste mâncare.

Ciupercile

Ciupercile proaspete conțin glutamat și pot da un gust savuros chiar și mâncărurilor fără carne. Ciupercile champignon pot avea aproximativ 40-110 miligrame de glutamat la 100 de grame. Atunci când sunt rumenite, pierd o parte din apă și capătă gustul specific alimentelor prăjite. Din acest motiv, aroma lor pare și mai concentrată, chiar dacă umami nu este singurul gust care contribuie la rezultatul final.

Ciupercile uscate au un gust și mai puternic. Ciupercile shiitake uscate pot conține atât o cantitate mare de glutamat, cât și guanilat, o substanță care face efectul glutamatului mai puternic. În ciupercile proaspete există foarte puțin guanilat, însă uscarea sau congelarea schimbă structura celulelor și ajută la formarea acestei substanțe. De aceea, apa în care au fost înmuiate ciupercile uscate poate da unei supe sau unui sos un gust foarte intens.

Carnea de pui, porc și vită

În carne, gustul umami nu este dat doar de glutamat, ci mai ales de inosinat. Carnea de porc poate conține aproximativ 230 de miligrame de inosinat la 100 de grame, iar carnea de pui poate avea aproximativ 150-230 de miligrame. Cantitățile diferă în funcție de partea animalului, de cât de proaspătă este carnea și de modul în care aceasta a fost păstrată sau gătită.

O friptură servită cu roșii, ciuperci sau parmezan combină inosinatul din carne cu glutamatul din celelalte alimente. Această combinație explică de ce tocănițele, sosurile cu carne, supele concentrate și mâncărurile gătite încet par mai bogate decât ingredientele consumate separat. Nu există un singur condiment secret, ci mai multe substanțe care produc gustul umami și care acționează împreună.

Peștele și conservele de pește

Peștele este o sursă importantă de inosinat. Tonul poate conține aproximativ 250-360 de miligrame la 100 de grame, sardinele și macroul în jur de 280 de miligrame, iar codul aproximativ 180 de miligrame. Tonul la conservă, sardinele, macroul și anșoa sunt, așadar, surse obișnuite de umami. Multe persoane le consumă fără să știe că gustul lor plăcut și intens este legat de această senzație.

Anșoa au un gust foarte intens deoarece, în timpul prelucrării și maturării, glutamatul este eliberat din proteine. Atunci când câteva fileuri de anșoa sunt puse într-un sos și se topesc în timpul gătirii, preparatul capătă un gust mai bogat. Totuși, sosul nu va avea neapărat un gust puternic de pește. Din același motiv, sosul de pește este folosit în cantități mici pentru a da mai mult gust supelor, sosurilor și tocănițelor.

Mezelurile și carnea maturată

Șunca uscată, prosciutto, salamul și alte produse maturate dezvoltă mai mult glutamat liber pe măsură ce proteinele din carne sunt descompuse. Prin uscare este eliminată și o parte din apă, iar gustul devine mai concentrat. De aceea, o felie subțire de șuncă maturată poate avea un gust mai puternic decât o cantitate mult mai mare de carne proaspătă.

Aceste produse conțin însă și multă sare, iar unele dintre ele au și o cantitate mare de grăsime. Faptul că au gust umami nu înseamnă că trebuie mâncate în cantități mari. În bucătărie, chiar și o cantitate mică poate fi suficientă pentru a da mai mult gust unei salate, unei omlete, unei porții de paste sau unei mâncări cu legume.

Sosul de soia și produsele fermentate

Sosul de soia, miso și alte produse fermentate conțin mult glutamat liber. În timpul fermentării, proteinele din soia și din celelalte ingrediente sunt descompuse. Astfel, aminoacizii pot fi recunoscuți mai ușor de receptorii gustativi. Chiar și o cantitate mică de sos de soia poate schimba gustul unui preparat întreg, deoarece aduce în același timp sare, aromă de fermentare și gust umami.

Umami se găsește și în alimente mult mai simple, precum cartofii, ceapa, usturoiul, mazărea, porumbul, spanacul și broccoli. Acestea conțin cantități mai mici de glutamat decât parmezanul sau sosul de soia, dar contribuie la gustul unei supe sau al unei tocănițe. Atunci când sunt combinate cu carne, pește, ciuperci sau roșii, ajută la obținerea unei mâncări gustoase, fără să fie nevoie să se adauge foarte multă sare.

Etichete: gust, alimente, retete,

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