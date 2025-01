De ce nu se duce gunoiul în prima zi din an. Superstiții în ziua de 1 ianuarie

Toată lumea vrea să înceapă noul an cu dreptul, însă există câteva lucruri pe care nu trebuie să le faci dacă vrei să ai un an nou mai bun.

După ce te-ai asigurat că ai purtat roșu de Revelion, te-a prins anul nou cu bani la tine și ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru a avea noroc în noul an, trebuie să fii foarte atent la ce faci pe 1 ianuarie. Știai că nu se duce gunoiul în prima zi din an? Iată și alte superstiții la care să fii atent imediat ce ai pășit în 2025.

De ce nu e bine să duci gunoiul în prima zi din an

Nu e nimic mai plăcut decât să ai o casă curată la început de an. Cu toate acestea, superstițiile spun că este ghinion să duci gunoiul pe 1 ianuarie.

Conform tradiției, dacă scoți gunoiul afară pe 1 ianuarie, vei „arunca” norocul și prosperitatea din casa ta, iar anul care vine va fi unul sărac și cu necazuri. Se mai spune că îți arunci sporul casei și superstiția este similară cu dusul gunoii noaptea.

De fapt, orice lucru scos din casă în prima zi a anului ar putea „alunga” norocul sau bunăstarea din viața ta. Totodată, pe 1 ianuarie nu se dau bani din casă. Datorii, împrumuturi, taxe, impozite, plata facturilor, toate trebuie amânate cu câteva zile. Niciodată nu ar trebui să dai bani pe 1 ianuarie sau să te împrumuți, pentru că se spune că așa îți va merge tot anul, adică vei da bani sau vei trăi din împrumuturi.

Totodată, nu ar trebui să faci niciun fel de treabă casnică în prima zi a anului. Nici măcar să speli vase sau să dai cu mătura, pentru că se spune că dai afară norocul și prosperitatea. De asemenea, nici hainele nu se spală în această zi de sărbătoare.

Una dintre superstiții spune că spălatul rufelor în prima zi a anului „va spăla pe cineva drag” – ceea ce înseamnă că un prieten sau un membru al familiei ar putea deceda în următoarele 364 de zile. O altă superstiție spune că spălatul hainelor sau al vaselor pe 1 ianuarie „va spăla norocul”.

Superstiții în ziua de 1 ianuarie

Dacă vrei să te asiguri că ai noroc în anul care vine, prima persoană care îți trece pragul după miezul nopții, în prima zi a anului trebuie să fie un bărbat. Se spune că bărbații cu păr închis la culoare aduc noroc.

Bătrânii spun că așa cum va fi 1 ianuarie, va fi tot anul. Asta se referă și la superstiția de a nu te certa și de a nu plânge în prima zi din noul an. Totodată, ar trebui să umbli cu atenție, pentru că un lucru spart va aduce ghinion. În prima zi din an ar trebui să ai sufletul plin de bunătate, să ierți și să îți ceri iertare, să nu bârfești și să te bucuri alături de cei dragi pentru a avea un an vesel și prosper.

Dar superstiția se referă și la vreme. Bătrânii cred că așa cum va fi de Anul Nou va fi tot restul anului. Dacă ninge afară, se anunță un an îmbelșugat, iar dacă e senin, va fi un an plin de sănătate și prosperitate. Ploaia și vântul nu sunt semne ale unui an prea bun.

În prima zi din Anul Nou, copiii și tinerii merg la colindat cu Sorcova și Plugușorul. Se spune că aceștia aduc noroc persoanelor urate și trebuie să îi lași să te colinde, să îi primești în casă și să îi cinstești. Sorcova și Plugușorul aduc noroc și belșug oamenilor și gospodăriilor. Colindătorii pot primi bani sau bunătăți tradiționale, însă este important să îi lași să te colinde.

O altă superstiție spune că măturatul pe 1 ianuarie ar putea îndepărta norocul care vine către tine. Să golești coșurile de gunoi și să scoți gunoiul din casă este, de asemenea, interzis pe 1 ianuarie, pentru că se crede că așa îți poți alunga prosperitatea. Chiar dacă strângi gunoiul, nu îl duce din casă în această zi. De altfel, nu ar trebui să scoți nimic din casă pe 1 ianuarie. Potrivit unor credințe, prosperitatea ta ar putea dispărea dacă scoți ceva din casă în prima zi a Noului An.

Pe lângă aceste superstiții, unii cred că să ai buzunarele goale în noaptea de Revelion înseamnă ghinion, sugerând că nu vei câștiga prea mulți bani în anul care vine. Banii trebuie să fie ai tăi, nu împrumutați.

În China, conform tradiției, este considerat ghinion să îți speli părul în prima zi din an. În limba chineză, caracterul pentru „păr” este același cu cel pentru „prosperitate”. Așadar, tăierea sau spălarea părului în timpul Anului Nou va „spăla” norocul pentru anul care vine. De asemenea, această superstiție se aplică și pentru spălarea hainelor și a podelelor, astfel că unele gospodării chineze nu fac curat în noaptea de Anul Nou.

O tradiție poloneză sugerează că dacă te trezești devreme în ziua de Anul Nou, vei reuși să te trezești devreme pe tot parcursul anului.

Oamenii cred că împrumutarea de bani în noaptea de Anul Nou reprezintă o previzualizare a modului în care va arăta restul anului tău. Așadar, dacă nu vrei să împrumuți bani prietenilor pe tot parcursul anului, așteaptă până pe 2 ianuarie pentru a le da câțiva bani.

Tradiția grecească de a agăța cepe pe ușa casei a apărut din vremuri antice, când ceapa simboliza creșterea, fertilitatea și renașterea. Cepele par să încolțească chiar și atunci când nu sunt îngrijite corespunzător și vor face rădăcini și vor crește din nou. Astăzi, cepele sunt agățate pe ușa gospodăriilor grecești pentru a simboliza prosperitatea.

În Portugalia și în America Latină, există tradiția de a pune bani în propriul tău pantof în noaptea de Anul Nou. Pășind pe bani în prima zi din noul an poate aduce noroc pentru restul anului. Acești bani ar trebui folosiți pentru prima ta achiziție din anul nou, așa că trebuie să te gândești bine la ce cumperi prima oară în an.

