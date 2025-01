Masacrul de Revelion din New Orleans. Marturia cutremurătoare a unui supraviețuitor: „Un corp a zburat spre mine”

Videoclipuri șocante și relatări ale martorilor oculari ies la iveală din New Orleans după un incidentul petrecut în ziua de Anul Nou, când un vehicul a intrat în mulțime pe Bourbon Street, provocând moartea a zece persoane și rănirea altor zeci, conform Times Now.

Martorii au descris scena terifiantă, unul dintre ei amintindu-și cum „un corp a zburat spre mine”, în timp ce haosul se dezlănțuia, iar focurile de armă răsunau în fundal.

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată haosul, cu mai multe victime la pământ, focuri de armă în fundal și oameni care părăsesc zona în panică. Imaginile arătau cadavre zăcând într-o baltă de sânge pe șosele, în timp ce trecătorii priveau îngroziți.

At least 10 dead and 30 injured after SUV rammed into crowds celebrating the New Year on Bourbon Street in New Orleans' French Quarter. The driver got out, 'wearing full body armor' and 'armed with an assault rifle' and started firing a weapon, citing witnesses. pic.twitter.com/RLb7FtkyRi