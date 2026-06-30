Nu e de mirare: temperaturile ridicate dereglează ritmul natural al somnului. Pentru a adormi, corpul trebuie să își scadă ușor temperatura. Însă adesea nu doar căldura în sine ne ține treji. Și anumite obiceiuri pot face noaptea și mai agitată, relatează Heute.

Eliminarea căldurii funcționează mai greu, ritmul cardiac rămâne crescut, iar organismul ajunge mai greu în starea de repaus. Consecința: adormim mai târziu, ne trezim mai des și petrecem mai puțin timp în somnul profund, odihnitor. De aceea este cu atât mai important să evităm greșelile tipice care agravează situația.

Antrenament intens

Cei care fac sport intens seara nu își ajută, de obicei, somnul pe timp de caniculă. Sportul intens crește temperatura corpului, accelerează circulația și eliberează hormoni de stres. Sunt mai potrivite activități ușoare, cum ar fi o plimbare de seară, exerciții ușoare de întindere sau yoga. Cine nu vrea să renunțe la antrenament ar trebui să îl facă cu cel puțin două ore înainte de culcare.

Alcoolul

O bere rece sau un pahar de vin seara par relaxante pentru mulți. În realitate, alcoolul poate ușura adormirea la început. Dezavantajul: calitatea somnului are mult de suferit. Alcoolul perturbă fazele importante ale somnului și face ca trezirile nocturne să fie mai frecvente. Somnul devine mai superficial și mai puțin odihnitor.

Mese grele seara

Și cina influențează semnificativ calitatea somnului: mâncărurile grase, porțiile mari sau alimentele foarte grele mențin sistemul digestiv activ ore întregi. Corpul continuă să muncească, deși ar trebui să se odihnească. De aceea, mâncarea ușoară este alegerea mai bună.

Pijamaua nepotrivită

Mulți subestimează cât de mult influențează alegerea pijamalei somnul. Fibrele sintetice precum poliesterul rețin mai mult căldura și absorb mai slab umezeala. Din această cauză, hainele pot deveni neplăcute pe piele și pot accentua transpirația. Materialele naturale, precum bumbacul sau inul, sunt mult mai confortabile.

Nopțile fierbinți de vară nu pot fi evitate. Însă modul în care le gestionăm, da.

Dacă renunțăm la antrenamentele târzii, alcool, mese grele și îmbrăcăminte de somn nepotrivită, ne îmbunătățim considerabil șansele la un somn odihnitor. De multe ori, tocmai aceste mici obiceiuri decid dacă ne trezim dimineața odihniți sau dacă avem senzația că am stat treji jumătate de noapte.