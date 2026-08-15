Această zi mare vine la pachet cu un set strict de rânduieli bisericești, dar și cu tradiții străvechi pe care bătrânii de la sate le respectă cu sfințenie pentru a feri gospodăria de ghinion.

Deși pentru mulți români ziua de 15 august este ocazia perfectă pentru relaxare în natură, obiceiul de a încinge grătarul de Adormirea Maicii Domnului este considerat o mare greșeală.

În România, ziua este cunoscută drept Sfânta Maria Mare și este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții păstrate din generație în generație.

În tradiția populară, ziua de 15 august marchează și un moment de trecere de la vară către toamnă. În unele regiuni ale țării, ciobanii obișnuiau să coboare oile de la munte, iar pălăriile erau schimbate cu căciulile, semn că vremea începea să se răcească.

De Sfânta Maria există și obiceiuri legate de fetele nemăritate. În unele zone, acestea poartă coronițe împletite din năvalnic, plantă despre care se spune că ar atrage norocul în dragoste și pețitorii. Florile culese în această perioadă sunt duse la biserică și așezate la icoane, potrivit tradiției populare.

Ce nu este bine să faci de Sfânta Maria

În jurul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului s-au păstrat numeroase superstiții despre lucrurile care nu ar trebui făcute pe 15 august. Acestea țin în special de muncă, foc, îngrijirea personală și plecarea la drum.

Este important de precizat că aceste interdicții aparțin tradiției și folclorului popular și nu reprezintă reguli religioase oficiale.

De ce se spune că nu este bine să faci grătar de Sfânta Maria

Una dintre credințele populare legate de această sărbătoare este că nu este bine să aprinzi focul în casă sau în cuptor în preajma zilei de 15 august. Tradiția spune că focul aprins în această perioadă ar putea aduce boală, ghinion sau necazuri asupra familiei.

Din această credință derivă și ideea că nu ar fi bine să faci grătar de Sfânta Maria, deoarece presupune aprinderea focului. În unele zone se considera că focul nu trebuie aprins cu două zile înainte de sărbătoare și nici în ziua de 15 august.

Potrivit superstițiilor, nerespectarea acestei tradiții putea atrage probleme pentru gospodărie sau chiar îmbolnăvirea celor din familie.

Nu se fac munci agricole

O altă interdicție din tradiția populară se referă la muncile câmpului. Se spune că nu este bine să lucrezi pământul de Sfânta Maria, deoarece acest lucru ar putea aduce secetă și recolte slabe.

În unele regiuni exista și credința că animalele din gospodărie ar putea fi afectate dacă oamenii nu respectă ziua de sărbătoare.

Prin urmare, 15 august era considerată o zi dedicată rugăciunii, odihnei și familiei, în care muncile grele erau lăsate deoparte.

Femeile nu ar trebui să își tundă părul

O altă superstiție spune că femeile nu ar trebui să își tundă părul de Sfânta Maria. Potrivit tradiției populare, acest gest ar putea aduce tristețe și ar putea provoca „supărarea” Maicii Domnului.

Această credință face parte din seria obiceiurilor transmise în anumite comunități și nu constituie o interdicție religioasă.

Nu este bine să te întorci din drum

În ziua de 15 august, tradiția populară spune că trebuie evitată întoarcerea din drum. Dacă o persoană pleacă undeva și se întoarce din cale, gestul este considerat un semn rău.

Superstiția spune că întoarcerea din drum ar putea anunța ghinion, obstacole sau alte necazuri în perioada următoare.

Ce se face de Sfânta Maria

Adormirea Maicii Domnului este, înainte de toate, o sărbătoare religioasă importantă. Credincioșii merg la biserică, participă la slujbă și se roagă pentru sănătatea și binele familiei.

În tradiția populară, în această zi sunt duse la biserică flori și plante, care sunt așezate la icoane. În unele regiuni, oamenii obișnuiesc să participe la mesele organizate în familie și să păstreze ziua ca pe una de sărbătoare și odihnă.

Prin urmare, dacă vrei să respecți tradițiile de Sfânta Maria Mare, 15 august este considerată o zi în care munca grea și activitățile gospodărești pot fi lăsate deoparte, iar timpul poate fi dedicat familiei, rugăciunii și sărbătorii.

Ziua Marinei și ocrotitoarea marinarilor

Pe lângă importanța sa religioasă, 15 august este și Ziua Marinei Române, o sărbătoare dedicată marinarilor și tradițiilor maritime ale țării. Legătura dintre această zi și Maica Domnului nu este întâmplătoare, deoarece Sfânta Fecioară Maria este considerată, în tradiția creștină, ocrotitoarea marinarilor și a celor care călătoresc pe mare.

Ziua Marinei a fost sărbătorită pentru prima dată în România în 1902, la Constanța, iar de-a lungul timpului evenimentul a devenit o importantă tradiție națională. Alegerea datei de 15 august leagă astfel sărbătoarea marinarilor de una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin.

În fiecare an, de Ziua Marinei, în porturile României au loc ceremonii militare și religioase, parade navale și evenimente dedicate publicului. Cele mai ample manifestări sunt organizate la Constanța, unde marinarii, oficialitățile și numeroși turiști participă la festivități.

Un moment important îl reprezintă slujbele religioase dedicate marinarilor, în cadrul cărora sunt rostite rugăciuni pentru cei care își desfășoară activitatea pe mare. Navele sunt împodobite cu drapele, iar ceremoniile maritime transformă această zi într-un eveniment spectaculos și plin de simboluri.

Istoria și originea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria și ocupă un loc central în calendarul Bisericii Ortodoxe. În tradiția creștină, sărbătoarea amintește trecerea Maicii Domnului din această viață și cinstirea ei în împărăția lui Dumnezeu.

Informațiile despre ultimele zile ale vieții Fecioarei Maria nu provin în principal din relatări biblice, ci din tradiția Bisericii și din scrieri creștine apărute în primele secole. Cultul Maicii Domnului s-a dezvoltat puternic în lumea creștină, mai ales după Sinodul de la Calcedon din anul 451, când a fost reafirmată învățătura despre statutul ei de Născătoare de Dumnezeu.

În perioada bizantină, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a căpătat o importanță tot mai mare și a fost celebrată cu o deosebită solemnitate. De-a lungul timpului, au fost alcătuite numeroase rugăciuni, imnuri și cântări dedicate Maicii Domnului, iar sărbătoarea de pe 15 august a devenit una dintre cele mai importante din calendarul liturgic.

Povestea populară și legendele de Sfânta Maria

De-a lungul secolelor, în jurul Adormirii Maicii Domnului s-au format numeroase legende și povestiri populare, transmise din generație în generație. Acestea s-au împletit cu tradiția religioasă și au contribuit la felul în care sărbătoarea este percepută în diferite comunități.

Una dintre cele mai cunoscute relatări spune că, înainte de Adormirea sa, apostolii au fost aduși în mod miraculos din diferite locuri ale lumii pentru a-i fi alături Maicii Domnului în ultimele clipe. Potrivit tradiției, după ce Fecioara Maria a adormit, îngerii au însoțit-o, iar trupul său a fost ridicat la cer.

O altă legendă populară vorbește despre mirosul de mir care ar fi rămas în locul în care Maica Domnului a fost luată la cer. Aroma parfumată era considerată un semn al purității și sfințeniei sale și, în credința populară, simboliza binecuvântarea și prezența divină.

Astfel de povești nu trebuie confundate cu relatările istorice sau cu învățăturile religioase oficiale. Ele fac parte din tradiția populară și din patrimoniul spiritual transmis de-a lungul timpului, contribuind la bogăția obiceiurilor asociate zilei de 15 august.