



În acest timp, comentatorii se străduiesc să înțeleagă cum a „vrăjit” monarhul britanic Washingtonul cu discursul său, deși a ironizat subtil politicile administrației Trump.

Vizită la Memorialul 11 septembrie

Suveranul britanic a vizitat Memorialul dedicat atentatelor din 11 septembrie, ghidat de fostul primar al orașului New York, Michael Bloomberg, în prezent președinte al organizației care administrează spațiul comemorativ.

Charles III și regina Camilla au depus un buchet de flori în locul unde a fost Turnul de Sud al World Trade Center. Au lăsat și un bilet pe care regele a scris de mână următorul mesaj: „Suntem alături de poporul american, într-o solidaritate statornică în fața pierderii sale profunde”.

Charles III și Camilla au avut apoi programe diferite. Regele a vizitat o fermă urbană din cartierul Harlem. Organizația implică școlarii în grădinărit. Suveranul, el însuși pasionat de natură și ecologie, s-a lăsat ușor antrenat în activități.

În acest timp, Camilla a participat la un eveniment dedicat educației și lecturii, organizat la Biblioteca Publică din New York. Printre invitați s-a numărat și actrița Sarah Jessica Parker, susținătoare ferventă a rețelei de biblioteci publice din metropolă.

Analizele discursului regal din Congres

În altă ordine de idei, analiștii comentează discursul rostit de rege marți seară în fața Congresului reunit.

Max Foster, Washington, DC: „În mod normal, te-ai aștepta ca un rege să se țină departe cu totul de politică. Din perspectivă americană, chestiuni precum schimbările climatice, apărarea Ucrainei, protejarea Alianței Transatlantice sunt subiecte foarte politizate. Nu mi-o pot imagina pe regina Elisabeta a II-a făcând același lucru. Ea nu și-a formulat niciodată public opiniile politice.”

Kate Williams, istoric regal: „În mod evident, regele își înțelege rolul de a sprijini relația specială dintre Regat și SUA, dar, în același timp, militează în felul lui subtil pentru cauza democrației și a Ucrainei.”

Matthew Karnitschnig, redactor-șef Euractiv: „M-am întrebat dacă republicanii din sală înțelegeau ce aclamau și aplaudau, dacă nu cumva au fost pur și simplu luați de val. Cât despre președinte, acesta este foarte sensibil la laude și lingușire, iar regele se pricepe grozav la asta; clopotul adus în dar și retorica din jurul lui și-au făcut treaba.”

Singura declarație controversată

Singura declarație controversată a fost dezvăluirea făcută de Donald Trump chiar în cursul dineului de la Casa Albă.

Donald Trump: „Charles este de acord cu mine că nu trebuie să permitem (Iranului) să dețină arma nucleară.”

Danica Kirka, The Associated Press: „Problema ar fi că declarația vine după o întâlnire privată între rege și președinte. Regula este să nu dezvălui nimănui ce ai discutat cu suveranul.”

Craig Prescott, lector de drept la Universitatea Royal Holloway din Londra: „Cred că lucrurile puteau ieși mult mai prost. Dacă asta e singura controversă rezultată în urma vizitei, atunci cred că a fost un succes colosal pentru rege și guvernul britanic. Mai ales că regele a reușit să puncteze câteva idei în Congres fără să stârnească reacții negative din partea președintelui. Ne-am fi putut trezi cu o tiradă furioasă de 400 de cuvinte pe Truth Social.”

Miercuri seară, Donald Trump a revenit asupra impresiilor lăsate de vizita cuplului regal și a insistat pe tema Iranului.

Donald Trump: „Regele este fantastic. Își iubește țara și este un rege grozav și un prieten minunat. Și cred că, dacă ar fi depins de el, probabil că ne-ar fi ajutat în privința Iranului.”