De 8 martie, 20 de femei de succes din România s-au reunit pentru o cauza nobilă la “Masa Care Unește”

Bloom The World și Magic Maker Communication au organizat în cadrul conceptului “Masa Care Unește”, un brunch care aduce împreună femeile de succes de azi, cu cele de mâine. La evenimentul de responsabilitate socială, la aceeași masă au stat femei puternice care au un impact semnificativ asupra comunității și care, prin faptele și poveștile lor inspiră și unesc, împreună cu adolescente și tinere din programele de sprijin oferite de SOS Satele Copiilor. A fost astfel un bun prilej ca tinerele aflate la început de drum să primească sfaturi și să urmeze modele sănătoase pentru construirea unor vieți și cariere de succes.

Ce femei de succes au participat la “Masa Care Unește”?

“Masa Care Unește” este mai mult decât un eveniment, este un simbol al unității în care sunt aduse împreună valorile fundamentale care ne definesc. Cele 20 de femei de succes din România, care au participat la brunch-ul dedicat solidarității și inspirației feminine, activează în diverse domenii precum business, mass-media, artistic, antreprenoriat.

Printre invitate s-au numărat: Laura Cosoi, Ada Condeescu, Andreea Bănică, Corina Caragea și Alexandra Ușurelu (Ambasadoare SOS Satele Copiilor), Ioana Chereji (UNTOLD), Diana Șucu (Fundația Mobexpert), Lucia Antal (PRO TV), Loredana Apreutese (International Alexander), Andreea Anghel (Beiersdorf), Andrada Busuioc (Sphera Group KFC), Claudia Ivan (Penny), Daniela Ene (Vel Pitar), Briana Baciu (Chic Chic), Virginia Oțel (Garanti), Mihaela Enache (Unicredit), Daniela Urban (Fabrica de Cartoane), Luciana Olar (CRFIR 7 Centru Alba Iulia), Diana Podaru (SOS Satele Copiilor), Florentina Nanu (SOS Satele Copiilor).

“Masa nu este doar un prilej de a împărtăși povești și experiențe, ci și o oportunitate de a ne aduna împreună, în semn de solidaritate și respect pentru ceea ce femeile fac zi de zi – în familie, în carierele lor, în comunități și în societate. De-a lungul timpului am pus tradiția românească pe masă și la masă. Astăzi, în 8 martie, ne-am decis să întindem o masă pentru femeile din viața voastră și în același timp să ne strângem laolaltă, așa cum ne place nouă să spunem, pentru a împărtăși idei și experiențe. Femeile care au participat reprezintă o diversitate de domenii și experiențe, dar toate au un lucru în comun: curajul de a înfrunta provocările, dorința de a aduce schimbări pozitive și încrederea că fiecare gest, fiecare pas înainte contează. Fiecare femeie este un pilon al acestei comunități și, prin acest eveniment, dorim să le oferim un spațiu de recunoaștere, susținere și inspirație și să construim împreună o lume în care fiecare femeie poate să își trăiască viața cu demnitate și respect.”, a declarat Alexa Vîlcan, Director General Bloom The World.

Networking, atelier de aranjamente florale și conversații inspiraționale cu tinerele din programele SOS Satele Copiilor

Brunch-ul “Masa Care Unește" a fost organizat în splendida grădină a complexului UNDA Open Possibilities, într-un cadru relaxat, pe malul lacului Baneasa, în mijlocul naturii. Pe lângă networking, toate invitatele s-au bucurat împreună de ateliere de aranjamente florale. A fost un bun prilej de conectare și de discuții inspiraționale cu tinerele aflate la început de drum, în cadrul cărora au fost încurajate să își descopere potențialul și ghidate să își urmeze cu ambiție și determinare visurile, fiind o modalitate în plus de a le oferi fetelor modele sănătoase de urmat.

“A fi împreună la o masă a bucuriei este o experiență deosebită și valoroasă atât pentru tinerele din programele SOS Satele Copiilor, cât și pentru noi. Prin proiectele pe care le dezvoltăm, le oferim tinerilor sprijin în construirea unei cariere potrivite și urmărim integrarea în viața lor de adulți independenți. “Masa care Unește” reprezintă o continuare firească a intervenției noastre, un spațiu de învățare și inspirație, unde tinerele pot descoperi modele de succes și oportunități care să le ghideze pașii pe drumul lor. Mulțumim doamnelor prezente pentru deschidere și dorința de a le împărtăși fetelor noastre din experiența lor, profesională și personală. Le felicit pe tinerele noastre și le transmit că suntem extrem de mândri de ele și le ținem pumnii să realizeze tot ce își propun în viață.”, a adăugat Diana Podaru, Director General SOS Satele CopiilorRomânia

“Masa Care Unește” este un proiect al Bloom the World și Magic Maker Communication

Group, parte din Untold Universe.

„Masa Care Unește este o dovadă că atunci când oamenii potriviți se adună la aceeași masă, pot crea împreună ceva cu adevărat magic. La Magic Maker Communication, ne dorim ca, prin fiecare proiect, să aducem un strop de magie – să construim evenimente care inspiră, creează conexiuni autentice și generează impact real în comunitate. Le mulțumim partenerilor noștri, fără de care acest eveniment nu ar fi fost posibil. Uneori, o mică experiență sau un gest de susținere pot deveni punctul de plecare pentru un viitor mai bun, iar împreună reușim să oferim acestor tinere exact acel impuls de care au nevoie.” a declarat Mădălin Nițiș - General Manager Magic Maker Communication Group.

Despre Bloom The World

Bloom The World este o echipă dedicată promovării creative a tradițiilor românești și a sustenabilității. Fondată în 2019, de Alexa Vîlcan - o tânără antreprenoare din Alba Iulia, organizația s-a remarcat prin evenimente spectaculoase ce îmbină natura, cultura și gastronomia locală. Printre acestea se numără masa organizată în Peștera Meziad, o experiență inedită care a transformat un spațiu natural unic într-o adevărată scenă culturală și culinară, masa de pe masivul Muntele Mic, în Munții Retezat, unde a fost necesară transportarea mesei cu elicopterul din cauza terenului accidentat. Aceste inițiative reflectă angajamentul organizației de a crea experiențe memorabile, inspirate de autenticitatea românească. Pe 1 septembrie 2025, Bloom The World va organiza în Cetatea Alba Iulia un eveniment gastronomic grandios: cea mai mare masă în formă de stea din lume, la care vor lua loc 10.000 de participanți. Acest eveniment are drept scop stabilirea unui nou record mondial și promovarea culturii și tradițiilor românești la nivel global.

Despre Magic Maker Communication

Magic Maker Communication este o agenție de comunicare, parte a grupului UNTOLD Universe, specializată în PR, strategie de brand, relații media și organizare de evenimente. Cu o experiență solidă în comunicarea strategică integrată, Magic Maker Communication a promovat proiecte din diverse domenii precum entertainment sau business care aduc împreună comunități și lideri de opinie. Agenția a contribuit la dezvoltarea unor inițiative menite să genereze schimbări pozitive în societate.

Parteneri comerciali - Nivea, Eucerin, Vel Pitar, Dr. Elena Martin, Chic Chic, Headline Management, UNDA Open Possibilities, Flori Holland și Giggle

