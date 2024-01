Cum se joacă Remi. Reguli și explicații pentru unul dintre cele mai iubite jocuri de societate

Remi, cunoscut și sub numele de Rummy, este un joc de societate extrem de popular și răspândit în întreaga lume. Indiferent de vârstă, de la copii de 9-10 ani până la vârstnici, toată lumea se bucură de acest joc.

Jocul de Remi este atât de iubit și apreciat datorită faptului că poate fi jucat între mai multe persoane, ceea ce creează mereu o competiție sănătoasă și dorința de a arăta celorlalți că ești cel mai bun jucător de la masă. Orice partidă de Remi este un prilej de distracție și socializare.

Istoria Rummy-ului

Jocul de Remi, așa cum îl știm astăzi, a fost inventat de Epharim Herțeanu, un evreu născut în România, care ulterior s-a stabilit în Palestina. Ideea acestui joc captivant i-a venit în timpul regimului comunist din anii 1940, când jocurile de cărți au fost interzise în țara noastră. Herțano a reușit să transpună jocul de cărți într-un joc cu piese din plastic, cunoscute și sub numele de pietre.

În anul 1978, Epharim Herțeanu a fondat compania Lemada Light Industries Ltd, care a produs primul joc de Remi. În același an, el a publicat și o carte intitulată "Official Rummikub Book", în care sunt prezentate trei versiuni ale jocului: American, Sabra și International. Versiunea Sabra este cea mai populară astăzi, fiind folosită în jocurile moderne de Remi.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, jocul de Remi a câștigat popularitate și pe platformele online. Acum, jucătorii pot să se bucure de această experiență captivantă de oriunde, având posibilitatea de a juca pe diferite platforme online.

Există mai multe teorii cu privire la originea denumirii "Remi". Unii susțin că acest nume provine de la jocul de cărți Rummy originar din Mexic, în care pierzătorii erau obligați să plătească învingătorilor o sticlă de rom.

Pe de altă parte, alții consideră că denumirea provine de la cuvântul englez "rum", care înseamnă "ciudat" sau "dubios". Indiferent de originea numelui, important este că jocul de Remi este o combinație interesantă între jocul de cărți Rummy și jocul cu pietre Mahjong, care este practicat de asiatici, conform Historia.ro.

De câte tipuri poate fi jocul de Remi

Remi-ul este un joc care are ca scop principal destinderea și relaxarea jucătorilor, dar și satisfacerea dorinței de a câștiga a fiecăruia. Remi-ul poate fi jucat în diferite locuri precum acasă, în parcuri, pe terase, în câmp, și altele.

Există o varietate de tipuri de Remi, inclusiv jocul pe puncte etalat sau pe tablă, Canasta, Burraco, Remi 500 (cu pachete de cărți), Remi turcesc, Remi indian, 21 Card, Gin Rummy, Contract Rummy și multe altele. Indiferent de tipul de Remi ales, jocul conține un set de 106 piese.

Setul include 104 piese, reprezentând suitele de la 1 la 13, împreună cu 2 jokeri (denumite jolly), împărțite în patru culori: roșu, galben, albastru și negru. Fiecare suită conține câte două piese identice, cum ar fi două piese de 3 galbene, două piese de 3 roșii, și așa mai departe. Jokerii pot înlocui oricare dintre piese în joc. De asemenea, sunt disponibile patru tăblițe, fabricate din lemn sau plastic. Cele mai populare variante de joc sunt Remi pe tablă și Remi etalat.

Shutterstock

Regulile jocului de Remi

Regulile jocului de Remi pot fi destul de simple sau pot deveni complexe, în funcție de preferințele jucătorilor și de varianta aleasă. Iată care sunt regulile jocului de Remi clasic, pentru 2, 3 sau 4 jucători, conform cumsejoaca.ro.

La începutul jocului, fiecare jucător primește câte două grămezi de câte 7 piese. Înainte de a începe distribuirea pieselor, se așază „pietrele” în grămezi de câte 7, iar cu piesa rămasă se numără grămezile până la numărul indicat pe piesă. Acea piesă este numită Atu și este prima carte distribuită jucătorilor. Dacă piesa rămasă în plus este un joker, atunci jocul va fi dublu și piesa se va așeza pe prima grămadă.

Cine primește Atuul după împărțirea pieselor primește automat 50 de puncte. Atuul trebuie anunțat doar la prima tură. Primul jucător, care are acum 15 piese pe tablă, va fi primul care va da jos o carte.

Fiecare piesă are un anumit număr de puncte. Piesele cu numerele de la 2 la 9 valorează 5 puncte fiecare, iar cele de la 10 la 13 valorează 10 puncte. Numărul 1 este calculat la 25 de puncte la finalul fiecărei runde, iar în momentul etalării valorează 5 puncte în formația 1-2-3 și câte 10 puncte în formațiile 12-13-1 și în orice formație care conține trei de 1. Joker-ul valorează echivalentul a 50 de puncte.

Scopul jocului de Remi este de a aduna piesele pentru a forma grupuri valide de „suite” și „formații”. Terțele sunt formații de 3-4 piese cu același număr, dar de culori diferite. Spre exemplu, o terță validă ar putea fi 3 roșu, 3 galben, 3 albastru și 3 negru.

Suitele sunt alcătuite din minimum trei piese consecutive de aceeași culoare. Spre exemplu, o suită validă ar putea fi 1-2-3 de roșu sau 1-2-3-4-5-6 de roșu. O suită poate avea cel mult 13 piese. Se consideră formație și 12-13-1. Singura piesă separată de aceste formații se numește „piesa de închidere” și nu trebuie să fie lipită la nici o formație.

Atunci când un jucător are doar trei piese pe tablă, este obligat să anunțe acest lucru și ceilalți jucători. Iar atunci când un jucător are doar o singură piesă pe tablă, o pune cu fața în jos și închide runda de joc.

Există și varianta jocului numită Remi etalat, care are reguli ușor diferite față de Remi-ul clasic. În Remi-ul etalat, formațiile se pun pe masă, iar partenerilor de joc le este permis să intervină în formațiile celorlalți cu „lipituri” pentru a face mai multe puncte și a scăpa de piesele de pe tabla sa.

De asemenea, la jocul etalat poți lipi cărțile tale alături de formația altuia sau poți rupe din șirul de piese nefolositoare. Nu este obligatoriu ca toți cei patru jucători să se etaleze. Dacă un jucător nu are formațiile obligatorii, sau punctele necesare, rămâne cu piesele pe tablă.

Regulile Remi-ului etalat sunt următoarele:

- Etalarea se face la 45 de puncte și se poate face doar cu suite, nu doar cu terțe. Este necesară cel puțin o suită pentru a face etalarea.

- Se poate lua o piesă de jos doar pentru etalare.

- Se poate rupe șirul doar dacă un jucător este etalat. Nu se poate rupe șirul dacă nu există cel puțin 4 piese pe tablă. De exemplu, dacă pe tablă un jucător are 10 și 12 de roșu, acesta va putea rupe de la 11 de roșu.

- Piesa 1 se poate așeza după 12 și 13, iar jokerul poate ține loc de orice piesă.

- Atuul poate fi luat la final pentru a închide runda.

- Nu se poate etala nimeni în prima tură a jocului.

- După ce un jucător se etalează, acesta va putea lipi piese la ceilalți jucători.

- Nu se permite etalarea tuturor pieselor într-o singură tură.

- O partidă se încheie atunci când un jucător a etalat toate cărțile sau când se termină toate piesele de pe masă. Punctele rămase pe tablă se scad din cele etalate pentru a se determina un câștigător.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 03-01-2024 18:17