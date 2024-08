Cum se formează norii. De câte tipuri sunt norii și care dintre ei aduc ploaie

Iată răspunsurile la toate aceste întrebări.

Cum se formează nori și câte tipuri există

Apa și gheața care alcătuiesc norii călătoresc în aer sub formă de vapori de apă, forma gazoasă a apei. Vaporii de apă ajung în aer în principal prin evaporare – o parte din apa lichidă din oceane, lacuri și râuri se transformă în vapori de apă și se deplasează în aer. Când aerul se ridică în atmosferă, acesta se răcește și se află sub o presiune mai mică. Pe măsură ce aerul se răcește, o parte din vaporii de apă se condensează. De asemenea, atunci când presiunea aerului scade, o parte din vaporii de apă se condensează. Vaporii devin mici picături de apă și se formează un nor.

Vaporii de apă se condensează pentru a forma un nor

Este mai ușor pentru vaporii de apă să se condenseze în picături de apă atunci când au o particulă pe care să se condenseze. Aceste particule, cum ar fi praful și polenul, se numesc nuclee de condensare. În cele din urmă, suficienți vapori de apă se condensează pe particule de praf, polen și alte nuclee de condensare pentru a forma un nor.

Norii se formează în moduri diferite

Unii nori se formează pe măsură ce aerul se încălzește aproape de suprafața Pământului și se ridică. Încălzită de razele soarelui, suprafața Pământului încălzește aerul de deasupra sa. Acest aer încălzit începe să se ridice deoarece, atunci când este cald, este mai ușor și mai puțin dens decât aerul din jur. Pe măsură ce se ridică, presiunea și temperatura scad, determinând condensarea vaporilor de apă. În cele din urmă, suficientă umiditate se va condensa din aer pentru a forma un nor. Mai multe tipuri de nori, cum ar fi norii cumulus, cumulonimbus, mammatus și stratocumulus, se formează în acest fel, scrie scied.ucar.edu.

Alți nori, cum ar fi norii lenticulari și stratus, se formează atunci când vântul suflă pe latura unui lanț muntos sau a altui teren și este forțat să se ridice, ajungând mai sus în atmosferă. Acest proces poate avea loc și fără înălțimi montane, tunci când aerul călătorește deasupra unui teren care se înalță și este forțat să urce. Aerul se răcește pe măsură ce se ridică și, în cele din urmă, se formează nori. Alte tipuri de nori, cum ar fi norii cumulus, se pot forma și deasupra munților, pe măsură ce aerul este încălzit la sol și se ridică.

Norii se formează, de asemenea, atunci când aerul este forțat să urce în zonele cu presiune joasă. Vânturile se întâlnesc în centrul unui sistem de presiune joasă și nu au unde să meargă decât în sus. Toate tipurile de nori se formează prin aceste procese, în special norii altocumulus, altostratus, cirrocumulus, stratocumulus și stratus.

Fronturile meteorologice, unde două mase mari de aer se ciocnesc la suprafața Pământului, formează de asemenea nori prin ridicarea aerului.

La un front cald, unde o masă de aer cald alunecă deasupra unei mase de aer rece, aerul cald este împins în sus, formând multe tipuri diferite de nori, de la nori joși, cum ar fi stratus, până la nori de nivel mediu cum ar fi altocumulus și altostratus, și nori înalți cum ar fi cirrus, cirrocumulus și cirrostratus. Norii care produc ploaie, cum ar fi nimbostratus și cumulonimbus, sunt de asemenea comuni la fronturile calde.

La un front rece, unde o masă de aer rece și grea împinge o masă de aer cald în sus, norii cumulus sunt comuni. Aceștia se transformă adesea în nori cumulonimbus, care produc furtuni. Norii nimbostratus, stratocumulus și stratus se pot forma de asemenea la un front rece.

Lucruri interesante despre nori

Norii sunt mai interesanți decât credeai. Iată câteva lucruri mai puțin știute despre aceștia:

Norii au fost clasificați pentru prima dată de englezul Luke Howard în 1793. El a prezentat o lucrare considerată acum una de referință, în care a folosit termeni latini pentru a defini diferitele tipuri de nori de pe cer. Cumulus înseamnă „grămadă” în latină, stratus înseamnă „strat”, iar cirrus „buclet”. Acei nori subțiri i-a numit nimbus, adică „ploaie”.

Viteza medie a unui nor este de aproximativ 50 km/h, ceea ce înseamnă că pot depăși traficul din orele de vârf, dar la altitudini mai mari pot călători cu până la 160 km/h. Nu este de mirare, atunci, că este dificil să le prezici mișcarea și impactul.

Norii pot influența modelele meteorologice. Ei pot cauza sau împiedica formarea precipitațiilor, pot afecta temperatura aerului și chiar pot crea modele de vânt. Sunt mult mai mult decât semne pasive ale schimbării vremii, pe care oamenii le consideră de la sine înțelese.

Norii reduc considerabil eficiența panourilor solare – reducând cantitatea de energie electrică generată la o cincime din ceea ce ar putea fi generat într-o zi senină. Totuși, nu o reduc la zero, deoarece lumina difuză încă trece prin nori.

Însă, pentru perioade scurte, zilele cu nori răzleți pot furniza mai multă energie solară decât o zi senină. Acest lucru se întâmplă deoarece, atunci când razele soarelui lovesc panoul direct printr-o deschidere în nori, lumina se poate reflecta și de pe părțile laterale ale norilor din apropiere, amplificând radiația solară care lovește panoul. Deoarece norii sunt formați din mici picături de apă sau cristale de gheață, ei pot fi extrem de reflectorizanți.

Norii masivi de tip cumulonimbus, care generează furtuni, pot cântări până la 500.000 de kilograme, mai mult decât un avion de pasageri Boeing 747 încărcat complet.

Cantitatea de nori de pe Pământ s-a schimbat în timp din cauza schimbărilor climatice. Numărul acestora a crescut din 1980, din cauza temperaturilor mai ridicate cauzate de gaze cu efect de seră precum dioxidul de carbon și metanul, care captează mai multă căldură în atmosferă.

Diferite tipuri de nori au efecte diferite asupra sistemului climatic: norii de nivel jos reflectă mai multă lumină solară decât cei de nivel înalt, dar captează mai multă căldură; norii cirrus de mare altitudine sunt subțiri, dar captează mai multă căldură decât norii mai groși de nivel inferior, precum stratus; norii cumulus pot cauza mai multă evaporare decât alte tipuri de nori; iar norii nimbostratus provoacă ploi care răcesc temperatura la suprafață atunci când cad sub formă de precipitații.

Un singur nor cumulonimbus poate conține la fel de multă energie cât zece bombe atomice.

Acestea sunt doar câteva dintre cele mai interesante lucruri despre nori, așa că data viitoare când îi privești din avion, adu-ți aminte cât sunt de impresionanți.

