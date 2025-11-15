Cum schimbă containerele inteligente modul în care aruncăm gunoiul în România. Locatarii vor plăti doar cât aruncă

Stiri Diverse
15-11-2025 | 19:52
×
Codul embed a fost copiat

Peste 10.000 de containere inteligente ar trebui să schimbe felul în care aruncăm gunoiul în România. Pubelele măsoară cantitatea, iar locatarul plătește doar pentru cât aruncă.

autor
Adrian Crăciunoiu,  Cătălin Covrig,  Dan Cucu

În unele orașe au apărut deja, dar oamenii fie nu au primit cartele să le acceseze, fie nu îndrăznesc să le atingă.

În Constanța au fost montate 275 de containere inteligente, care nu sunt funcționale.

Pentru a le putea deschide, locatarii ar fi trebuit să primească și cartele.

Pubela smart cântărește gunoiul, iar locatarii plătesc doar atât cât au aruncat.

Citește și
gunoi
Paradoxul gunoiului, în Sectorul 2: Au fost aduse pubele noi, ecologice, de milioane de euro, dar nu pot fi folosite

Luminița Lare, purtător de cuvânt Primăria Municipiului Constanța: „Sistemul informatic de gestionare este în curs de implementare, iar procedura pentru achiziția camerelor de supraveghere este în desfășurare. După aceste etape vor fi distribuite cartele.”

În Galați, doar 40 dintre containerele inteligente sunt funcționale.

Oamenii sunt însă reticenți.

Bărbat: „Mi se pare o investiție care nu e de nasul nostru.”

Alții au învățat să le deschidă fără cartela.

În Arad, din 200, 99 sunt funcționale.

Femeie: „Este greu să ajung și sunt multe persoane, sunt mai micuțe și mai slăbuțe... copii, nici vorbă să ajungă.”

În toată țara ar trebui să fie montate peste 10.000 de pubele inteligente printr-un proiect de aproape 800 de milioane de lei, bani europeni.

Hoteluri din Herculane, confiscate de stat, după ce un om de afaceri a vândut clădirile istorice la prețuri derizorii

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, locatari, gunoi, pubele, inteligente,

Dată publicare: 15-11-2025 19:43

Articol recomandat de sport.ro
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!”
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!”
Citește și...
Pubele smart de milioane de euro, un nou contract controversat în Sectorul 1
Stiri actuale
Pubele smart de milioane de euro, un nou contract controversat în Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 a cumpărat, în urmă cu 3 ani, 6 containere stradale smart Mr. Fill, cu cip, cu circa 5.500 de euro bucata și 2 platforme semi-îngropate de gunoi, de circa 50.000 de euro bucata.

Paradoxul gunoiului, în Sectorul 2: Au fost aduse pubele noi, ecologice, de milioane de euro, dar nu pot fi folosite
Stiri actuale
Paradoxul gunoiului, în Sectorul 2: Au fost aduse pubele noi, ecologice, de milioane de euro, dar nu pot fi folosite

Primăria Sectorului 2 a montat aproape jumătate dintre pubelele ecologice cumpărate, în 2023, printr-o licitație cu fonduri europene de peste 16,5 milioane de euro. Restul ar urma să fie instalate până la finalul anului.  

Recomandări
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28