Cum schimbă containerele inteligente modul în care aruncăm gunoiul în România. Locatarii vor plăti doar cât aruncă

Peste 10.000 de containere inteligente ar trebui să schimbe felul în care aruncăm gunoiul în România. Pubelele măsoară cantitatea, iar locatarul plătește doar pentru cât aruncă.

În unele orașe au apărut deja, dar oamenii fie nu au primit cartele să le acceseze, fie nu îndrăznesc să le atingă.

În Constanța au fost montate 275 de containere inteligente, care nu sunt funcționale.

Pentru a le putea deschide, locatarii ar fi trebuit să primească și cartele.

Pubela smart cântărește gunoiul, iar locatarii plătesc doar atât cât au aruncat.

Luminița Lare, purtător de cuvânt Primăria Municipiului Constanța: „Sistemul informatic de gestionare este în curs de implementare, iar procedura pentru achiziția camerelor de supraveghere este în desfășurare. După aceste etape vor fi distribuite cartele.”

În Galați, doar 40 dintre containerele inteligente sunt funcționale.

Oamenii sunt însă reticenți.

Bărbat: „Mi se pare o investiție care nu e de nasul nostru.”

Alții au învățat să le deschidă fără cartela.

În Arad, din 200, 99 sunt funcționale.

Femeie: „Este greu să ajung și sunt multe persoane, sunt mai micuțe și mai slăbuțe... copii, nici vorbă să ajungă.”

În toată țara ar trebui să fie montate peste 10.000 de pubele inteligente printr-un proiect de aproape 800 de milioane de lei, bani europeni.

