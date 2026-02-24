Unde să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă. Metode prin care să scapi de mirosul de igrasie din haine

Rufele întinse în casă, iarna, pot transforma rapid o cameră într-un spațiu umed și greu de aerisit. Dacă uscarea durează prea mult, apare acel miros de igrasie care persistă chiar și după ce hainele sunt complet uscate.

Există însă metode simple prin care poți evita problema și păstra aerul curat în locuință. Iată unde să așezi uscătorul iarna și cum să grăbești uscarea rufelor. Ce rol are aerisirea pentru a preveni umezeala în sezonul rece. De ce capătă hainele miros de igrasie la uscare Hainele capătă miros de igrasie atunci când nu se usucă bine și rămân umede mai mult timp. În aceste condiții, microorganismele prezente în țesătură și în aer se înmulțesc și produc substanțe care miros neplăcut. Bacteriile și mucegaiul se dezvoltă ușor în spații calde, umede și fără aerisire, exact ce se întâmplă când hainele sunt lăsate la uscat într-o cameră închisă sau se usucă foarte lent. Cât timp materialul este ud, aceste microorganisme se hrănesc cu urme de murdărie, transpirație și celule de piele rămase în fibre. În urma acestui proces apar mirosurile specifice de mucegai sau umezeală. Problema începe încă din timpul purtării. Țesăturile absorb transpirație și alte substanțe de pe piele, iar bacteriile se fixează în fibre. Dacă spălarea se face la temperaturi prea joase sau dacă mașina nu clătește eficient, o parte dintre microorganisme și reziduuri pot rămâne în material. Detergenții ecologici folosiți la temperaturi mici nu elimină întotdeauna complet aceste depuneri. Dacă hainele sunt lăsate în mașina de spălat sau puse la uscat într-un spațiu fără ventilație, umezeala persistă. Acest mediu favorizează apariția mucegaiului direct pe țesătură. Mirosul rezultat este greu și persistent și nu dispare doar prin folosirea unui balsam parfumat. Tipul materialului contează și el. Țesăturile sintetice, precum poliesterul, rețin mirosurile mai ușor decât bumbacul, deoarece substanțele produse de bacterii aderă mai puternic la fibrele sintetice, notează Nih.gov.com. Citește și O bucată dintr-una dintre băncile aflate lângă Poarta Sărutului s-a desprins. Se fac cercetări pentru distrugere

Unde să pui uscătorul de rufe în casă Locul în care instalezi uscătorul de rufe influențează cât de bine funcționează, cât de sigur este și cât de comod îți va fi să îl folosești. Dacă vrei haine uscate corect și fără probleme cu umezeala, alegerea spațiului contează. Cea mai bună variantă este o cameră dedicată spălatului, o cameră tehnică sau un spațiu de tip „utility room”. Acolo există, de obicei, prize potrivite, aerisire și suficient loc pentru a manevra aparatul în siguranță. Dacă nu ai un astfel de spațiu, uscătorul poate fi montat în bucătărie sau baie, cu condiția să existe ventilație bună. Aparatul elimină aer cald și umed, iar dacă acesta rămâne în încăpere, se poate acumula umezeală și pot apărea probleme precum mucegaiul. Majoritatea producătorilor recomandă instalarea într-un spațiu unde temperatura nu scade sub 10°C. Din acest motiv, balconul neîncălzit sau exteriorul nu sunt opțiuni potrivite. Când spațiul este limitat, uscătorul poate fi montat deasupra mașinii de spălat, folosind un kit special de fixare. Este o soluție practică, care economisește spațiu și păstrează zona organizată. În cazul modelelor cu evacuare, trebuie să existe posibilitatea montării unui tub de aerisire către exterior. Astfel, umiditatea este eliminată eficient și performanța aparatului rămâne optimă. Evită montarea în spații foarte înguste sau fără aerisire, cum ar fi o debara închisă sau un colț fără fereastră. Aerul trebuie să circule liber pentru ca uscătorul să funcționeze corect. Dacă nu ai un uscător de rufe și folosești un suport, în casă, contează foarte mult unde îl pui, pentru că de poziționarea acestuia depinde cât de repede se usucă rufele și câtă umezeală rămâne în aer. Cel mai bine este să așezi suportul într-un spațiu aerisit, cu o temperatură normală. Ideal, aproape de o fereastră pe care o poți deschide din când în când. Aerul umed trebuie să iasă din cameră, altfel rămâne în interior și uscarea durează mai mult. În camerele închise sau fără curent de aer, hainele se usucă greu și poate apărea mucegaiul. Poți folosi și o cameră de utilități sau o debara luminoasă, dacă nu este rece și aerul circulă. Dacă ai un calorifer în apropiere, pune suportul la o distanță potrivită. Căldura ajută, dar nu este recomandat să așezi hainele direct pe sursa de încălzire. Iarna, când uscarea durează mai mult, un dezumidificator sau un ventilator poate grăbi procesul. Important este ca aerul să poată circula printre haine. În locuințele mici, sunt utile suporturile pliabile montate pe perete sau cele amplasate deasupra mașinii de spălat. Ocupă puțin spațiu și sunt practice. Evită să pui suportul lângă pereți exteriori reci, mai ales în sezonul rece. Hainele umede pot produce condens pe perete, iar în timp poate apărea mucegaiul. Lasă puțin spațiu între suport și perete, ca aerul să circule.

Trucuri pentru uscare mai rapidă Există câteva trucuri simple care te ajută să usuci hainele mai repede, fie că le pui la uscat în casă sau afară. În primul rând, aerul trebuie să circule. Hainele se usucă mult mai repede într-un loc unde aerul este în mișcare. Dacă le usuci în interior, poți pune un ventilator lângă suport sau poți deschide o fereastră. Iarna, un dezumidificator ajută la scăderea umezelii din cameră și grăbește uscarea. Înainte să le întinzi, încearcă să scoți cât mai multă apă din ele. Folosește un program de stoarcere la o viteză potrivită pentru tipul de material. O altă variantă este să înfășori haina într-un prosop mare și să apeși bine, pentru ca prosopul să absoarbă surplusul de apă. Cu cât hainele sunt mai puțin ude, cu atât se vor usca mai repede. Când le așezi pe suport, lasă spațiu între ele. Dacă sunt înghesuite, aerul nu circulă și uscarea durează mai mult. Dacă vremea permite, uscarea în aer liber este cea mai eficientă variantă. Soarele și vântul reduc considerabil timpul de uscare. Un truc simplu: scutură hainele înainte să le pui la uscat. Le ajută să se așeze mai bine și permite aerului să pătrundă printre fibre, conform Sciencefocus.com. Dacă usuci hainele în interior, alege o cameră în care este mai cald. Aerul cald ajută apa să se evapore mai repede. Poți lăsa ușile deschise pentru o mai bună circulație sau poți încălzi ușor încăperea în zilele reci. Cum ajută aerisirea în timpul uscării rufelor Aerisirea în timpul uscării rufelor ajută, în primul rând, la eliminarea umezelii din aer. Astfel, hainele se usucă mai repede. Dacă pui rufele ude într-o cameră închisă, aerul se încarcă rapid cu vapori de apă. Când aerul este deja umed, apa din haine se evaporă mai greu. Dacă deschizi o fereastră sau folosești un ventilator, aerul umed este înlocuit cu aer mai uscat, iar uscarea se face mai eficient. Pe lângă asta, aerisirea previne acumularea umezelii în locuință. În timpul uscării, hainele eliberează o cantitate mare de apă în aer. Fără circulație, această umezeală se poate depune pe pereți și pe geamuri. În timp, pot apărea pete de mucegai, mirosuri neplăcute și chiar probleme pentru sănătate. O simplă aerisire sau folosirea unui dezumidificator ajută la menținerea unui nivel normal de umiditate. Aerisirea îmbunătățește și calitatea aerului din cameră. Un spațiu închis, plin de vapori și miros de detergent, devine greu de respirat. Când lași aerul să circule, încăperea rămâne mai curată și mai confortabilă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , , , Dată publicare: