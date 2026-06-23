Noaptea de Sânziene 2026. Dorințe, dragoste și magie. Ritualuri care îți pot schimba destinul

Noaptea de Sânziene este una dintre cele mai cunoscute și misterioase sărbători din tradiția populară românească. Ea este legată de începutul verii, de soare, de natură și de credința că în această perioadă lumea oamenilor se apropie de lumea magică a zânelor.

Ce semnifică Noaptea de Sânziene

Sărbătoarea are origini foarte vechi, încă din vremurile de dinaintea creștinismului. Oamenii observau că, în această perioadă a anului, zilele sunt cele mai lungi, iar natura este plină de viață. Florile de sânziene, galbene sau albe, care înfloresc acum, au devenit simboluri ale verii și ale fertilității.

În credințele populare, Sânzienele sunt zâne bune, frumoase și luminoase, care aduc belșug, sănătate și noroc. Se spune că ele protejează recoltele, ajută animalele să fie sănătoase și au puteri vindecătoare. Din florile de sânziene, oamenii făceau cununi și le păstrau pentru protecție sau pentru leacuri.

Numele „Sânziene” ar veni din expresia latină „Sancta Diana”, legată de zeița Diana din Antichitate. În timp, tradițiile vechi s-au amestecat cu sărbătoarea creștină a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, care este celebrată pe 24 iunie. În popor exista și credința că, dacă Sânzienele nu sunt respectate, ele se pot supăra și pot aduce furtuni, grindină sau boli. De aceea, oamenii țineau de Sânziene cu mare atenție și respectau diferite obiceiuri și tradiții.

Legătura dintre Sânziene și dragoste

Noaptea de Sânziene este legată de mult timp de iubire, noroc și găsirea sufletului pereche. În tradiția populară, se spune că aceasta este noaptea în care dorințele legate de dragoste pot deveni realitate, iar multe fete încercau să afle cum va arăta viitorul lor. Cel mai cunoscut obicei era legat de aflarea ursitului. Fetele nemăritate puneau sub pernă un buchețel de flori de sânziene sau o coroniță împletită din aceste flori. Se credea că, în timpul nopții, își vor visa viitorul soț. Alte fete purtau florile în păr, sub haine sau își legau mijlocul cu tulpini de sânziană, convinse că astfel vor deveni mai atrăgătoare și își vor găsi mai repede perechea, conform Cimec.ro.

Un alt obicei foarte răspândit era aruncarea coroniței pe acoperișul casei. Dacă aceasta rămânea agățată de casă sau de horn, era considerat semn de noroc, căsătorie fericită și viață lungă. Dacă însă cădea la pământ, oamenii credeau că fata respectivă va avea parte de necazuri sau de întârzieri în dragoste. În unele zone ale țării exista și credința că animalul care atingea primul coronița putea spune ceva despre viitorul soț. Dacă era un animal tânăr, ursitul urma să fie tânăr, iar dacă era bătrân, se spunea că și viitorul partener va fi mai în vârstă.

În multe sate, fetele mergeau dimineața devreme să culeagă flori de sânziene și foloseau roua pentru diferite ritualuri de frumusețe. Unele se spălau pe față cu rouă sau făceau baie în iarbă, deoarece se credea că astfel vor avea noroc în dragoste și vor deveni mai frumoase. Tot din sânziene se făcea și ceai, iar florile erau folosite pentru sănătate și protecție. Oamenii credeau că planta are puteri speciale și poate aduce bine atât oamenilor, cât și animalelor din gospodărie. Un obicei mai rar întâlnit astăzi era „baia de Sânziene”. Se spunea că îndrăgostiții care intrau împreună în apă, într-un râu sau lac, în noaptea de 24 iunie, vor rămâne uniți toată viața.

Cum se folosesc florile de sânziene

Florile de sânziene sunt considerate speciale în tradiția populară românească. Oamenii credeau că au puteri vindecătoare și că pot aduce sănătate, noroc și protecție. În dimineața zilei de 24 iunie, femeile și fetele mergeau să culeagă sânziene, mai ales din locuri curate, de pe câmp sau de la marginea pădurilor. Din aceste flori se făcea ceai, folosit pentru diferite probleme de sănătate, iar roua adunată de pe plante era considerată bună pentru piele și ochi.

Existau și credințe legate de frumusețe și dragoste. Se spunea că fetele care se spală cu rouă de sânziene sau se rostogolesc prin iarba plină de rouă vor fi mai frumoase și mai iubite. Florile erau folosite și pentru protecția casei. Oamenii puneau sânziene uscate la uși, la ferestre sau în gospodărie, uneori alături de usturoi, pentru a ține răul la distanță. În unele case, petalele uscate erau puse printre haine și lenjerii pentru a alunga moliile. În popor exista și credința că florile de sânziene trebuie culese doar de fete sau copii, pentru că altfel și-ar pierde puterea.

Ce trebuie să faci pentru noroc și protecție

Noaptea de Sânziene era considerată un moment special pentru noroc și pentru alungarea relelor. În multe sate se aprindeau focuri peste care oamenii săreau, crezând că astfel se curăță de boli și necazuri. Mulți agățau coronițe din sânziene la porți, ferestre, grajduri sau stupi. Se spunea că acestea protejează casa, animalele și gospodăria de rău și de ghinion.

Oamenii erau atenți și la semnele din natură. De exemplu, dacă cucul continua să cânte după Sânziene, era considerat semn rău pentru anul care urma. Existau și povești despre floarea de ferigă, despre care se spunea că înflorește doar în noaptea de Sânziene și aduce mare noroc celui care o găsește.

În tradiția populară, se credea că în această noapte apar și ielele, spirite misterioase ale pădurii. Din acest motiv, oamenii evitau să umble singuri noaptea și vorbeau cât mai puțin, de teamă să nu atragă răul.

Superstiții și semne din popor

În jurul nopții de Sânziene s-au păstrat multe credințe și superstiții vechi. Oamenii spuneau că această perioadă este una magică, în care natura trimite semne despre cum va fi anul care urmează. În sate, oamenii urmăreau cum înfloresc sânzienele pe câmp. Dacă florile apăreau bogat și frumos, era semn că recoltele vor fi bune. De aceea, mulți începeau cositul fânului atunci când pajiștile erau pline de sânziene, conform Antenasatelor.ro.

În unele locuri, oamenii făceau hore pe dealuri sau petreceau noaptea împreună, cu vin și plăcinte, pentru noroc și belșug. Exista și obiceiul de a arunca o cunună de sânziene peste casa vecinilor. În funcție de cum cădea sau unde rămânea prinsă, oamenii încercau să afle dacă cei din jur le poartă gânduri bune sau rele.

O altă credință spunea că florile de sânziene nu trebuie culese de oricine. În popor se zicea că doar copiii și femeile mai în vârstă aveau voie să le culeagă în noaptea de Sânziene, altfel planta își pierdea puterile.