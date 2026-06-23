Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial

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Inspectorii ANAF au descoperit în Satu Mare o fermă clandestină de criptomonede, care consuma energie cât un combinat industrial, fără a declara însă niciun fel de activitate și veniturile obținute. 

autor
Cristian Anton,  Laura Culiță

Inspectorii Antifraudă de la ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente de minare, într-o clădire dezafectată din Satu Mare. Potrivit ANAF, ferma de criptomonede funcționa ilegal, în afara oricărei evidențe fiscale.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o locație din Satu Mare în care se desfășura, în mod sistematic și nedeclarat, activitate de minare a criptomonedelor, utilizând sute de echipamente specializate care funcționau permanent și generau un consum semnificativ de energie electrică.

Controlul a fost declanșat în urma unor analize complexe de risc și a unor verificări operative care au evidențiat neconcordanțe majore între activitatea reală desfășurată și datele declarate autorităților fiscale.

La momentul verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat existența unei infrastructuri dedicate producerii de active digitale, operată în afara circuitului fiscal și contabil”, se arată într-un comunicat emis marți de ANAF.

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Principalul indiciu a fost consumul uriaș de electricitate înregistrat la această locație – ferma clandestină de cripto consuma energie cât un combinat industrial, fără ca aici să fie declarată vreo activitate.

Un element deosebit de relevant constatat de inspectori îl reprezintă faptul că, în perioada august 2025 - aprilie 2026, locația verificată a înregistrat un consum de energie electrică estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, nu au fost raportate activități economice și nu au fost declarate niciun fel de venituri, rezultând elemente privind desfășurarea unor operațiuni semnificative în afara evidențelor fiscale”, precizează ANAF.

Spre comparație, combinatul Alro Slatina, cel mai mare consumator de energie din România, plătește 50 de milioane de lei pe lună la energie electrică și gaze.


Conform ANAF, activitatea identificată era organizată astfel încât să funcționeze continuu, utilizând echipamente performante de procesare, sisteme de răcire și instalații electrice dimensionate pentru consumuri ridicate, specifice operațiunilor industriale de minare a criptomonedelor.

ANAF: ”Economia digitală nu reprezintă o zonă fără reguli fiscale”

În condițiile în care activitățile economice erau realizate de către persoane care nu erau organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inspectorii ANAF Antifraudă au confiscat întreaga infrastructură utilizată pentru producerea activelor digilale, respectiv 407 echipamente de minare, în valoare estimată de peste 2 milioane de lei.

Inspectorii ANAF Antifraudă desfășoară în prezent verificări pentru stabilirea valorii veniturilor nedeclarate și a obligațiilor fiscale sustrase de la plată. În funcție de concluziile controlului, vor fi dispuse măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, dacă vor fi constatate elemente care întrunesc condițiile unei infracțiuni.

Economia digitală nu reprezintă o zonă fără reguli fiscale. Veniturile generate din exploatarea activelor virtuale sunt supuse obligațiilor de declarare și fiscalizare ca orice altă activitate economică.

Acțiunile ANAF privind combaterea evaziunii fiscale în domeniul activelor digitale vor continua, având în vedere dezvoltarea accelerată a acestui sector și riscurile asociate utilizării unor structuri economice opace pentru ascunderea veniturilor și eludarea obligațiilor fiscale.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: ferma, criptomonede, Satu Mare, anaf,

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