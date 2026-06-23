Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial

Inspectorii Antifraudă de la ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente de minare, într-o clădire dezafectată din Satu Mare. Potrivit ANAF, ferma de criptomonede funcționa ilegal, în afara oricărei evidențe fiscale.

”Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o locație din Satu Mare în care se desfășura, în mod sistematic și nedeclarat, activitate de minare a criptomonedelor, utilizând sute de echipamente specializate care funcționau permanent și generau un consum semnificativ de energie electrică.

Controlul a fost declanșat în urma unor analize complexe de risc și a unor verificări operative care au evidențiat neconcordanțe majore între activitatea reală desfășurată și datele declarate autorităților fiscale.

La momentul verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat existența unei infrastructuri dedicate producerii de active digitale, operată în afara circuitului fiscal și contabil”, se arată într-un comunicat emis marți de ANAF.



