Adresându-se absolvenţilor instituţiilor militare şi de securitate, Putin a făcut primele sale declaraţii cu privire la atacuri de când dronele ucrainene au lovit o rafinărie din Moscova săptămâna trecută.

„Atacurile împotriva infrastructurii civile - ce urmăresc acestea? Să destabilizeze societatea, în contextul unui asalt atât de masiv, când întregul Occident lucrează pentru ei şi aceste drone sosesc în număr uriaş, pentru a crea un sentiment de incertitudine cu privire la acţiunile forţelor armate ruse”, a declarat el la întâlnirea care a fost televizată.

Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol s-au dublat de la începutul anului 2026, ceea ce a dus la cozi lungi şi preţuri mai mari la benzină în unele regiuni. Kievul a declarat că scopul său este să epuizeze o sursă cheie a fondurilor de război ale Rusiei şi să le arate ruşilor că războiul nu mai este unul îndepărtat.

Putin a mai afirmat că trupele ruse sunt pe punctul de a prelua controlul asupra localităţii Kostiantînivka, punctul de sprijin sudic al aşa-numitei „centuri de fortăreţe” din regiunea Doneţk, pe care Moscova a cerut Kievului să i-o cedeze.