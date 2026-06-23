Acum, autoritățile locale au început să-l amendeze pe operatorul de transport cu 30.000 de lei pentru fiecare zi în care nu circulă. Contactați, reprezentanții firmei au transmis că nu pot oferi un punct de vedere cu privire la această situație.

Cele 40 de autobuze folosite pentru transportul călătorilor nu au mai ieșit din garaj de mai bine de o săptămână. În aceste condiții localnicii au fost nevoiți să găsească alte soluții, mult mai costisitoare ca să ajungă în diferite puncte ale orașului.

Femeie: „Mergeam cu autobuzul peste tot locul, că aveam abonament. Aveam de rezolvat niște probleme, să mă duc la dentist. Nu m-am dus nicăieri de o săptâmână până în piață și acasă”.

Femeie: „Dai 5 lei pe bilet și așa dai 20. Vin de o săptămână la tratament și tot cu taxi sau cu Uber vin și mă duc la stația de autobuz”.

Cei 70 de șoferi care asigură transportul public local spun că vor rămâne în grevă până le sunt plătite salariile pe ultimele două luni și își primesc tichetele de masă.

Lucian Morgovan, city manager Alba Iulia: „În cursul zilei de ieri colegii de la Poliția Locală au amendat operatorul cu suma de 30.000 de lei privind nerespectarea cauzelor contractuale ele vor fi aplicate în fiecare zi pentru că, din păcate, cetățenii municipiului suferă din lipsa acestui transport. Am depus o ordonanță preșidențială, astfel încît să obligăm operatorul să își îndeplinească condițiile contractuale, astfel încâ să asigure acel transport de minim 30% pentru rutele speciale din oraș”.

Deși au fost contactați pentru a oferi un punct de vedere, reprezentanții firmei de transport au transmis că au un control de la Inspectoratul de Muncă și că nu pot, deocamdată, să dea mai multe detalii.