Cum să bagi 1 milion de dolari la apă. Yaht de lux, scufundat imediat după lansare, echipajul a sărit în mare

Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în apele din largul Turciei la doar 15 minute după călătoria sa inaugurală, pasagerii și echipajul panicați sărind peste bord.

O înregistrare video realizată de amatori arată cum ambarcațiunea, denumită Dolce Vento, intră ușor în apele din largul coastei Zonguldak, în districtul Eregli din nordul Turciei, marți. Apoi se duce într-o parte și se scufundă încet în adâncuri, arată New York Post.

A fost prima dată când ambarcațiunea în valoare de aproximativ 940.000 de dolari a fost lansată la apă după ce a fost livrată proprietarului său din Istanbul.

Proprietarul, căpitanul și doi membri ai echipajului au sărit peste bord și au înotat în siguranță până la țărm, fără a fi răniți, iar Paza de Coastă și echipele portuare au intervenit pentru a stabili un perimetru de securitate în jurul ambarcațiunii care se clătina.

Oficialii șantierului naval au declarat că se investighează cauza scufundării yahtului și că vor fi efectuate inspecții tehnice ale iahtului pentru a se stabili ce s-a întâmplat.

Luna trecută, o barcă de pescuit cu 11 pasageri la bord a început să se scufunde noaptea în Sheepshead Bay, necesitând intervenția unei echipe de salvare a NYPD Harbor Unit pentru a-i salva pe cei aflați la bord.

