Cum să bagi 1 milion de dolari la apă. Yaht de lux, scufundat imediat după lansare, echipajul a sărit în mare

Stiri Diverse
03-09-2025 | 21:52
yaht scufundat colaj

Un iaht de lux în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în apele din largul Turciei la doar 15 minute după călătoria sa inaugurală, pasagerii și echipajul panicați sărind peste bord.

autor
Mihai Niculescu

O înregistrare video realizată de amatori arată cum ambarcațiunea, denumită Dolce Vento, intră ușor în apele din largul coastei Zonguldak, în districtul Eregli din nordul Turciei, marți. Apoi se duce într-o parte și se scufundă încet în adâncuri, arată New York Post.

@turkishstraits 1,1 milyon euro değerindeki #dolcevento isimli #lüksyat , Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize indirildikten sadece 15 dakika sonra battı. #Zonguldak #KaradenizEreğli ♬ الصوت الأصلي - ناصر_naser

A fost prima dată când ambarcațiunea în valoare de aproximativ 940.000 de dolari a fost lansată la apă după ce a fost livrată proprietarului său din Istanbul.

Proprietarul, căpitanul și doi membri ai echipajului au sărit peste bord și au înotat în siguranță până la țărm, fără a fi răniți, iar Paza de Coastă și echipele portuare au intervenit pentru a stabili un perimetru de securitate în jurul ambarcațiunii care se clătina.

Oficialii șantierului naval au declarat că se investighează cauza scufundării yahtului și că vor fi efectuate inspecții tehnice ale iahtului pentru a se stabili ce s-a întâmplat.

Citește și
yaht stefania
Cum arată yahtul unui miliardar belarus de pe Coasta de Azur, confiscat de francezi. ”Este definiția luxului” GALERIE FOTO

Luna trecută, o barcă de pescuit cu 11 pasageri la bord a început să se scufunde noaptea în Sheepshead Bay, necesitând intervenția unei echipe de salvare a NYPD Harbor Unit pentru a-i salva pe cei aflați la bord.

Sursa: New York Post

Etichete: Turcia, scufundat, yaht,

Dată publicare: 03-09-2025 21:45

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Martorii au dezvăluit cum s-a produs naufragiul iahtului miliardarului britanic Mike Lynch. Patru cadavre au fost recuperate
Stiri externe
Martorii au dezvăluit cum s-a produs naufragiul iahtului miliardarului britanic Mike Lynch. Patru cadavre au fost recuperate

Presa italiană anunță descoperirea a patru cadavre după naufragiul unui yaht de lux în apropiere de coasta Siciliei. Victimele n-au fost deocamdată identificate.

Cum arată yahtul unui miliardar belarus de pe Coasta de Azur, confiscat de francezi. ”Este definiția luxului” GALERIE FOTO
Stiri externe
Cum arată yahtul unui miliardar belarus de pe Coasta de Azur, confiscat de francezi. ”Este definiția luxului” GALERIE FOTO

Un yaht de lux al unui miliardar belarus, Stefania, un adevărat hotel privat plutitor, confiscat de justiţia franceză, urmează să fie vândut prin licitaţie, la 25 ianuarie, la Antibes, pe Coasta de Azur, relatează Le Figaro.

Orcile au atacat și scufundat un yaht în largul coastelor Spaniei. Asaltul a durat 45 de minute
Stiri externe
Orcile au atacat și scufundat un yaht în largul coastelor Spaniei. Asaltul a durat 45 de minute

Un yaht polonez s-a scufundat în apropierea unui port din Maroc după ce a fost atacat timp de 45 de minute de un grup de orci, în largul coastelor Spaniei. Echipajul vasului a scăpat nevătămat.

 

Un yaht cu ruși la bord, atacat și distrus de rechini. Ce a urmat VIDEO
Stiri externe
Un yaht cu ruși la bord, atacat și distrus de rechini. Ce a urmat VIDEO

Un yaht rusesc aflat într-o călătorie în jurul lumii, cu trei persoane la bord, a fost atacat și distrus de rechini în Australia, dar pasagerii au fost în cele din urmă salvați de autorități.  

Alertă în Mamaia. Pasagerii unui yaht au fost salvați după ce nava a lovit o stâncă
Stiri actuale
Alertă în Mamaia. Pasagerii unui yaht au fost salvați după ce nava a lovit o stâncă

A fost alertă sâmbătă seară în stațiunea Mamaia, după ce comandantul unui yaht a cerut ajutor, pentru că a lovit o stâncă iar ambarcaţiunea a început să se scufunde.

Recomandări
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing
Stiri actuale
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Stiri externe
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”
Stiri Politice
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28