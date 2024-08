Martorii au dezvăluit cum s-a produs naufragiul iahtului miliardarului britanic Mike Lynch. Patru cadavre au fost recuperate

Însă, pe lista celor 6 dispăruți figurează un miliardar supranumit Bill Gates al Marii Britanii și fiica lui, dar și un director executiv al unei mari bănci americane împreună cu soția.

Salavatorii au adus la mal unul dintre cele patru trupuri neînsuflețite găsite pe epava iahtului. Pentru operațiunile de căutare sunt folosiți și roboți subacvatici, comandați de la distanță, care pot opera în adânc mai mult timp că scafandrii. Epava iahtului Bayesian, răsturnată pe o parte, se află la o adâncime de 50 de metri pe fundul mării.

Marco Tilotta, scafandru: „Cea mai mare problemă e să intrăm în cabine. Odată ajunși înăuntru, putem să începem să căutăm cameră cu cameră”.

Șase persoane încă nu au fost găsite

Pe lista celor șase pasageri dați dispăruți figurează magnatul din domeniul tehnologiei, britanicul Mike Lynch și fiica lui de 18 ani. Linch a fost achitat în iunie, de un juriu din San Francisco, cu privire la acuzaţiile de fraudă în legătură cu vânzarea companiei sale de software, Autonomy, către Hewlett-Packard pentru 11 miliarde de dolari, în 2011.

Compania americană s-a plâns că activele Autonomy au fost umflate, iar valoarea acestei companii ar fi, de fapt, cu 8,8 miliarde de dolari mai mică faţă de suma de achiziţie. Oricum, tranzacţia i-a cimentat lui Lynch supranumele de Bill Gates al Marii Britanii.

Pe vas se aflau și Jonathan Bloomer, președintele Morgan Stanley Bank International și soția acestuia. Dar și un avocat proeminent, Chris Morvillo, și soția acestuia, designer de bijuterii.

Condițiile în care a avut loc naufragiul

Iahtul de lux, Bayesian care naviga sub steag britanic, era ancorat la aproape un kilometru distanță de portul sicilian Ponticello, când s-a iscat furtuna, luni la primele ore ale dimineții.

Karsten Borner, căpitan: „Dimineața la ora 3, în jurul orei 3, am observat că se apropie o furtună. Când a ajuns la noi, am pornit motoarele ca să ținem nava pe poziții, iar celălalt iaht era în spatele nostru. O clipă mai târziu, a dispărut și nu era clar ce s-a petrecut”.

Martorii spun că vasul a fost înghițit de o trombă de apă, fără ca alte vase ancorate în jur, să fie cumva afectate.

Skip Novak, navigator: „Trebuie să fi fost un vânt foarte puternic, combinat sau nu cu o trombă marină, așa cum s-a speculat. Însă, de ce ar fi cedat catargul unui vas ancorat fără vele ridicate? E posibil să fi fost un vânt atât de puternic încăt să fi cauzat vibrații puternice în structura navei, ceea ce numim armonice, care ar fi putut să miște catargul de la poziția verticală, poate s-a rupt unul dintre cablurile de susținere. Și este suficient că unul dintre sistemele de fixare a catargului să se rupă, iar catargul, care nu mai este susținut, să cadă într-o parte (n.r. și să răstoarne vasul)”.

Karsten Borner, căpitan: „O clipă mai târziu, unul dintre musafirii noștri a văzut o rachetă roșie de semnalizare. Am văzut-o și noi, așa că am luat barca și am plecat în direcția aceea și am găsit 15 oameni în barca de salvare”.

Printre acești supraviețuitori se numără o tânără mamă, care a reușit să-și salveze bebelușul în vârstă de un an ținându-l deasupra valurilor.

