O pernă rece și un cearceaf umed pot să fie de folos, dar contează și activitatea fizică din timpul zilei.

Putem vedea poziția „starfish” în care avem mâinile depărtate și picioarele depărtate și atunci zonele de ventilație sunt mult mai mari.

Vara, când căldura excesivă nu ne lasă să ne odihnim, somnologii recomandă poziția „stea de mare”. Mai puțin celor care sforăie.

Iuliu Catană, somnolog: E o poziție bună pentru coloană, e o poziție în care se face și multă regenerare a ridurilor faciale. Membrele noastre superioare și inferioare generează căldură când se ating, e o poziție mai răcoroasă.

Ioan Hanes s-a format la prestigioasa universitate Harvard și spune că există o legătură strânsă între ce facem în timpul zilei și calitatea somnului. Și, nu în ultimul rând, este de părere că relațiile intime înainte de culcare ajută.

Ce ne mai ajută să avem un somn liniștit

Ioan Hanes, vicepreședinte al Organizației Europene de Medicină a Stilului de Viață: Indiferent că suntem în concediu, în weekend, trebuie să avem o structură, un mod de viață, somnul să fie la ore fixe, evitarea luminii albastre.

Un studiu realizat în Marea Britanie arată că o treime dintre cei care au răspuns mărturisesc că aleg să doarmă cu animalul de companie pentru a avea un somn liniștit.

Doina Todea, somnolog: Animalul poate să aibă diverse reacții, nu e ceva ce poți controla. Am văzut, de exemplu, că unii fac un mic pătuț lângă, ca să nu fie contactul direct.

Vara suntem sfătuiți să întoarcem des perna ca să fie mai rece și să umezim cearceaful cu care ne învelim. Sunt recomandate așternuturile din bumbac sau in. Și mutarea saltelei pe podea ajută, pentru că aerul cald se ridică. Nu în ultimul rând, cina trebuie să fie ușoară și, pe cât posibil, nu beți alcool.