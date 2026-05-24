Fie că sunt curieri, șoferi sau lucrători în Horeca și IT, oamenii acceptă astfel de ture pentru bani în plus, program flexibil ori pentru că muncesc pentru companii din străinătate. Medicii spun însă că, pe termen lung, acest stil de viață ne poate afecta sănătatea.

Tânăr: Eu lucrez pe timp de zi timp de 8 ore, iar seara pot varia evenimentele de la 4 ore la 5 ore, depinde. Ești mult mai bine plătit, adică sunt ore în plus pe care le muncești și evident ești plătit extra.

Aproape 15% dintre angajații din România sunt în această situație și lucrează seara, în intervalul 18–22 ori în weekend, arată datele Institutului European pentru Egalitatea de Gen, prelucrate de Monitorul Social.

Corespondent ȘtirileProTV: România se află peste media europeană în ceea ce privește munca de seară, care este de 12%. La nivelul Uniunii Europene, Grecia conduce clasamentul, cu aproape o treime dintre angajați activi după ora 18:00. Finlanda și Slovacia urmează cu procente apropiate, în timp ce în Polonia și Lituania munca seara este este mult mai rar întâlnită.

Bărbat: Am ales fix după amiaza pentru că am fost dimineața până recent și e groaznic, eu nu pot să mă trezesc la ora aia.

Cele mai multe joburi pe timp de noapte

Cele mai multe locuri de muncă de seară sunt în curierat, transport, logistică, industria alimentară și HORECA, unde predomină contractele cu jumătate de normă sau pe proiect. În același timp, sunt și cei care lucrează în IT, de pildă, și colaborează cu angajatori din străinătate și se adaptează la fusul orar al acestora.

Manager la multinațională: Motivul principal e sporul de noapte, cam asta ar fi singurul motiv sincer că activitatea e cam aceeași indiferent de oră, unde lucrez eu cel puțin.

În cazul persoanelor care lucrează pe cont propriu, procentul este și mai mare, aproape 20% dintre români au activitate seara.

Ana Călugăru, reprezentant platformă de recrutare: Sunt tot mai mulți cei care nu fac față cheltuielilor lunare și în acest sens au nevoie să își suplimenteze veniturile și cei mai mulți vor să faca asta luându-și încă un job, în general part-time pe care să îl facă în paralel cu jobul principal trebuie să lucreze seara sau în weekend.

Medicii avertizează însă că munca după ora 20 poate avea efecte negative asupra sănătății. Ora recomandată de somn este 22, iar programul prelungit poate duce, în timp, la afecțiuni cardiovasculare, dereglări hormonale sau obezitate. În același timp, programul atipic afectează echilibrul dintre viața profesională și cea personală.