Rămași fără liderul lor, membrii cartelului Jalisco Nueva Generacion s-au dezlănțuit. La mijloc sunt prinși mii de turiști străini, care încearcă disperați să se întoarcă acasă. În plus, în timpul violențelor, 23 de prizonieri au reușit să evadeze dintr-o închisoare din Jalisco și sunt acum căutați de forțele de ordine.

Statul mexican Jalisco - scena unor confruntări violente între traficanții de droguri și forțele de ordine - va găzdui, la vară, patru meciuri din cadrul Cupei Mondiale. Iar autoritățile locale se așteaptă să primească în jur de trei milioane de vizitatori străini, cu ocazia acestui eveniment.

Reporter: „Ce garanții există pentru ca Mondialul să se desfășoare aici?”

Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului: „Oferim toate garanțiile necesare”.

Reporter: „Nu există riscuri pentru vizitatori?”

Claudia Sheinbaum: „Absolut niciun risc”.

Președinta Mexicului a anunțat că situația revine la normal, iar copiii vor merge din nou la școală, începând de miercuri.

Claudia Sheinbaum: „Încă mai sunt vehicule arse pe marginea drumului, însă și acestea vor fi îndepărtate, pentru ca toate șoselele să fie complet libere. Pe aeroportul din Guadalajara, aproape toate zborurile au fost reluate. Și în stațiunea Puerto Vallarta, lucrurile revin încet la normal”.

Turiștii străini au primit indicații să se baricadeze în camerele de hotel din Puerto Vallarta, în timpul violențelor. Unii încă nu au reușit să se întoarcă acasă.

David Culver, CNN: „Suntem pe punctul de a ateriza. Acesta este unul dintre puținele zboruri comerciale care chiar pot ateriza astăzi la Guadalajara. Avionul va fi complet plin. Sunt aici o mulțime de oameni, cu bagajele grămadă. Unii stau sau se sprijină pe bagaje. Dar mulți nu știu unde să plece. Nu sunt zboruri. Nu au un bilet confirmat. Și chiar dacă au bilete, nu știu dacă avionul lor va decola”.

David Culver, CNN: „Un alt semn foarte evident al narco-terorismului care vizează un popular magazin de proximitate. Iată acest Oxxo, incendiat... Iar ceea ce vedeți în spatele meu, este armata mexicană poziționată la o benzinărie, chiar lângă aeroport, iar motivul pentru care sunt aici este că benzinăriile, cum ați văzut acolo, magazinele de proximitate și chiar vehiculele de pe autostradă au devenit ținte”.

Haosul a izbucnit duminică, după ce forțele mexicane au lansat o operațiune împotriva cartelurilor. Ținta principală a fost chiar liderul cartelului, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept El Mencho.

Imaginile înregistrate de localnici și geolocalizate de CNN arată cum armata mexicană împânzește zona, după confirmarea locului în care se ascundea, împreună cu gărzile lui de corp, înarmate până în dinți. El Mencho a fost prins rănit grav și, în cele din urmă, a murit, în timp ce era transportat spre capitala țării.