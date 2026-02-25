Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR

Cel mai puternic bancher din lume se așteaptă la o nouă criză globală. „Asta mă neliniștește foarte tare"

Stiri externe
Oameni pe strada
Shutterstock

Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat luni că actualele condiții financiare și faptul că unele bănci fac „lucruri stupide”, precum acordarea de credite riscante, ar putea duce la o prăbușire a piețelor.

autor
Lorena Mihăilă

El spune că acțiunea este similară celei dinaintea crizei financiare din 2008.

„Va exista un ciclu, într-o zi”, a spus el. „Nu știu ce combinație de evenimente va declanșa acel ciclu. Nivelul meu de anxietate este ridicat. Nu sunt liniștit de faptul că prețurile activelor sunt mari. Dimpotrivă, cred că acest lucru sporește riscul”.

În declarații făcute luni investitorilor, Dimon a spus că situația de pe piețe, inclusiv nivelurile record, poate fi un motiv de îngrijorare.

„Din păcate, am mai văzut asta în 2005, 2006 și 2007, aproape exact același lucru. Valul crescător ridica toate bărcile. Toată lumea făcea mulți bani. Oamenii se îndatorau la maximum. Cerul era limita”, a spus el.

Citește și
Haos în Mexic înainte de Campionatul de Mondial. Autoritățile mobilizează 10.000 de soldați pentru a restabili ordinea
Haos în Mexic înainte de Campionatul de Mondial. Autoritățile mobilizează 10.000 de soldați pentru a restabili ordinea

„Și cred că și astăzi valul crescător ridică toate bărcile. Din punctul meu de vedere, oamenii devin puțîn prea confortabili cu ideea că aceste prețuri ridicate ale activelor și volumele mari sunt ceva real și că nu vom avea absolut nicio problemă”, a continuat Dimon. „Nu știu cât timp va fi grozav pentru toată lumea. Văd câțiva oameni făcând niște lucruri stupide.”

Dimon nu a precizat la ce instituții se referea și i-a asigurat pe investitori că banca sa, cea mai mare din Statele Unite, este „destul de prudentă”, subliniind că „respectăm propriile noastre reguli”.

Efectele inteligenței artificiale

El a mai spus că îngrijorările recente ale investitorilor legate de faptul că inteligența artificială ar putea perturba sectorul software sunt, de asemenea, tipice pentru schimbările care au avut loc pe piețele financiare și în trecut.

„Întotdeauna există o surpriză într-un ciclu al creditului”, a spus el, oferind exemple din trecut ale unor industrii care păreau pariuri sigure până în momentul în care au început să aibă probleme, precum ziarele, utilitățile sau companiile de telefonie. „Iar de data aceasta ar putea fi software-ul, din cauza inteligenței artificiale… Există plăci tectonice care se mișcă dedesubt, iar asta face că industria să fie pusă la încercare”, scrie CNN.

În octombrie, Dimon a avertizat asupra slăbiciunilor de pe piața creditelor private, după ce creditorul auto subprime Tricolor și producătorul de piese First Brands au intrat în faliment, în urma unor acuzații de fraudă financiară. Ulterior, JPMorgan Chase a înregistrat o ajustare de valoare de 170 de milioane de dolari pentru creditul acordat Tricolor.

„Îmi ridic antenele când se întâmplă astfel de lucruri”, a spus el la acea vreme. „Când vezi un gândac, probabil că mai sunt și alții.”

Sursa: CNN

Etichete: Jamie Dimon, criza economica, inteligenta artificiala,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum s-a încheiat meciul serii în Gala Next Fighter 28! Cornel Păsat accidentat serios de Kamara: „Nu prea văd bine”
GALERIE FOTO Cum s-a încheiat meciul serii în Gala Next Fighter 28! Cornel Păsat accidentat serios de Kamara: „Nu prea văd bine”
Citește și...
Haos în Mexic înainte de Campionatul de Mondial. Autoritățile mobilizează 10.000 de soldați pentru a restabili ordinea
Stiri externe
Haos în Mexic înainte de Campionatul de Mondial. Autoritățile mobilizează 10.000 de soldați pentru a restabili ordinea

Autoritățile din Mexic dau asigurări că situația este sub control, în zonele afectate de violențe, în ultimele zile. Aproape 10.000 de militari au fost desfășurați pe străzi, după confruntările dintre traficanții de droguri și forțele de securitate.

„Miracolul” din Marea Britanie. Primul bebeluș născut după un transplant de uter: „Niciodată nu m-am gândit că ar fi posibil”
Stiri externe
„Miracolul” din Marea Britanie. Primul bebeluș născut după un transplant de uter: „Niciodată nu m-am gândit că ar fi posibil”

O femeie din Kent a trăit crezând că nu va putea avea copii. Născută cu un diagnostic care presupune un uter subdezvoltat sau absent, ea a devenit prima mamă din Marea Britanie care a născut după un transplant de uter primit de la un donator decedat.

Cele mai importante momente din discursul lui Donald Trump despre Starea Uniunii
Stiri externe
Cele mai importante momente din discursul lui Donald Trump despre Starea Uniunii

 Jucători de hochei primiţi ca eroi, un democrat expulzat şi un record doborât: discursul despre Starea Uniunii al preşedintelui american Donald Trump, ţinut marţi, a fost punctat de momente memorabile, iar AFP prezintă miercuri cinci dintre acestea.

Recomandări
Donald Trump, discurs record de două ore despre Starea Uniunii: „Trăim epoca de aur a Americii”
Stiri externe
Donald Trump, discurs record de două ore despre Starea Uniunii: „Trăim epoca de aur a Americii”

Preşedintele Donald Trump a ţinut un discurs-record despre Starea Uniunii, în care şi-a lăudat realizările, a făcut unele afirmaţii false şi şi-a atacat repetat adversarii democraţi, dar nu a mai făcut afirmaţii care să şocheze ca în alți ani.

Ce prevede reforma administrației. Aproape 20.000 de posturi vor fi desființate în ministere și primării
Știri Actuale
Ce prevede reforma administrației. Aproape 20.000 de posturi vor fi desființate în ministere și primării

Guvernul a adoptat marți, într-o ședință extraordinară, reforma administrației publice. Primăriile și instituțiile centrale vor face reduceri de personal și vor tăia 10% din cheltuieli.

Guvernul înăsprește sancțiunile pentru șoferi: O zi fără permis la fiecare 50 de lei datorați
Stiri Economice
Guvernul înăsprește sancțiunile pentru șoferi: O zi fără permis la fiecare 50 de lei datorați

Ministrul Dezvoltării spune că dreptul de a conduce se suspendă la 105 zile de la emiterea procesului-verbal de contravenție. Șoferul nu trebuie să predea permisul, deoarece în evidențele poliției va apărea automat suspendarea dreptului de a conduce.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Februarie 2026

45:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Februarie 2026

01:44:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Un șantier plin de promisiuni

42:02

Alt Text!
Doctor de bine
(P) După operație, sistemul nervos se recuperează într-un an. Ce rol are neuronavigația în neurochirurgie, într-un centru integrat destinat patologiei cerebrale, ne spune prof. dr. Horia Pleș, medic primar neurolog

17:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Pensia uriașă pe care o primește Mitică Dragomir, lună de lună, de la statul român

Sport

Percheziții în București și șase județe într-un dosar de pariuri sportive și meciuri trucate. Fotbaliști și oficiali, vizați de anchetă