Cel mai puternic bancher din lume se așteaptă la o nouă criză globală. „Asta mă neliniștește foarte tare"

El spune că acțiunea este similară celei dinaintea crizei financiare din 2008.

„Va exista un ciclu, într-o zi”, a spus el. „Nu știu ce combinație de evenimente va declanșa acel ciclu. Nivelul meu de anxietate este ridicat. Nu sunt liniștit de faptul că prețurile activelor sunt mari. Dimpotrivă, cred că acest lucru sporește riscul”.

În declarații făcute luni investitorilor, Dimon a spus că situația de pe piețe, inclusiv nivelurile record, poate fi un motiv de îngrijorare.

„Din păcate, am mai văzut asta în 2005, 2006 și 2007, aproape exact același lucru. Valul crescător ridica toate bărcile. Toată lumea făcea mulți bani. Oamenii se îndatorau la maximum. Cerul era limita”, a spus el.

„Și cred că și astăzi valul crescător ridică toate bărcile. Din punctul meu de vedere, oamenii devin puțîn prea confortabili cu ideea că aceste prețuri ridicate ale activelor și volumele mari sunt ceva real și că nu vom avea absolut nicio problemă”, a continuat Dimon. „Nu știu cât timp va fi grozav pentru toată lumea. Văd câțiva oameni făcând niște lucruri stupide.”

Dimon nu a precizat la ce instituții se referea și i-a asigurat pe investitori că banca sa, cea mai mare din Statele Unite, este „destul de prudentă”, subliniind că „respectăm propriile noastre reguli”.