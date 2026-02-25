Cel mai puternic bancher din lume se așteaptă la o nouă criză globală. „Asta mă neliniștește foarte tare"

Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat luni că actualele condiții financiare și faptul că unele bănci fac „lucruri stupide”, precum acordarea de credite riscante, ar putea duce la o prăbușire a piețelor.
El spune că acțiunea este similară celei dinaintea crizei financiare din 2008.
„Va exista un ciclu, într-o zi”, a spus el. „Nu știu ce combinație de evenimente va declanșa acel ciclu. Nivelul meu de anxietate este ridicat. Nu sunt liniștit de faptul că prețurile activelor sunt mari. Dimpotrivă, cred că acest lucru sporește riscul”.
În declarații făcute luni investitorilor, Dimon a spus că situația de pe piețe, inclusiv nivelurile record, poate fi un motiv de îngrijorare.
„Din păcate, am mai văzut asta în 2005, 2006 și 2007, aproape exact același lucru. Valul crescător ridica toate bărcile. Toată lumea făcea mulți bani. Oamenii se îndatorau la maximum. Cerul era limita”, a spus el.
„Și cred că și astăzi valul crescător ridică toate bărcile. Din punctul meu de vedere, oamenii devin puțîn prea confortabili cu ideea că aceste prețuri ridicate ale activelor și volumele mari sunt ceva real și că nu vom avea absolut nicio problemă”, a continuat Dimon. „Nu știu cât timp va fi grozav pentru toată lumea. Văd câțiva oameni făcând niște lucruri stupide.”
Dimon nu a precizat la ce instituții se referea și i-a asigurat pe investitori că banca sa, cea mai mare din Statele Unite, este „destul de prudentă”, subliniind că „respectăm propriile noastre reguli”.
Efectele inteligenței artificiale
El a mai spus că îngrijorările recente ale investitorilor legate de faptul că inteligența artificială ar putea perturba sectorul software sunt, de asemenea, tipice pentru schimbările care au avut loc pe piețele financiare și în trecut.
„Întotdeauna există o surpriză într-un ciclu al creditului”, a spus el, oferind exemple din trecut ale unor industrii care păreau pariuri sigure până în momentul în care au început să aibă probleme, precum ziarele, utilitățile sau companiile de telefonie. „Iar de data aceasta ar putea fi software-ul, din cauza inteligenței artificiale… Există plăci tectonice care se mișcă dedesubt, iar asta face că industria să fie pusă la încercare”, scrie CNN.
În octombrie, Dimon a avertizat asupra slăbiciunilor de pe piața creditelor private, după ce creditorul auto subprime Tricolor și producătorul de piese First Brands au intrat în faliment, în urma unor acuzații de fraudă financiară. Ulterior, JPMorgan Chase a înregistrat o ajustare de valoare de 170 de milioane de dolari pentru creditul acordat Tricolor.
„Îmi ridic antenele când se întâmplă astfel de lucruri”, a spus el la acea vreme. „Când vezi un gândac, probabil că mai sunt și alții.”
