Sugerând că ar putea renunţa la "liniile roşii" din programul electoral laburist din 2024 care excludeau revenirea în uniunea vamală sau în piaţa unică, premierul a declarat că Marea Britanie trebuie să decidă asupra "relaţiei sale pe termen lung" cu blocul comunitar, relatează dpa, citată de Agerpres.

Burnham a afirmat că Regatul Unit a "pierdut o parte din controlul" asupra economiei şi imigraţiei în urma ieşirii din UE.

"Nu vom oferi Marii Britanii calea clară de care avem nevoie pentru restul secolului până când nu vom decide asupra unei relaţii pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piaţă de desfacere", a declarat el în discursul susţinut marţi în faţa membrilor partidului, la Liverpool.

"Nu pot spune că situaţia actuală este satisfăcătoare. Brexitul a făcut mai mult rău decât bine", a adăugat Burnham.

"Aşadar, voi profita de ocazia summitului (dintre Regatul Unit şi UE) pentru a vă prezenta - şi a prezenta ţării - ceea ce consider a fi diferitele opţiuni privind relaţia pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii noştri europeni. Şi există diverse opţiuni (...). Voi vedea dacă putem ajunge la un consens asupra uneia dintre ele, care să ne ofere claritate cu privire la poziţia noastră şi la viitorul continentului în care trăim", a spus premierul britanic.

Un summit între Regatul Unit şi UE, programat pentru luna iulie, a fost amânat în urma demisiei predecesorului lui Burnham, Keir Starmer, iar o nouă dată nu a fost încă stabilită, mai aminteşte dpa.