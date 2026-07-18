Câteva schimbări simple în rutina și mediul lor de viață pot ajuta la prevenirea plictiselii și a stresului și îți pot face felina să se simtă mai bine, spun experții, potrivit The Independent.

De la amenajarea unor locuri pentru cățărat până la transformarea mesei într-o activitate mai interesantă, aceste schimbări mici pot ajuta pisicile să rămână fericite, sănătoase și să stea departe de probleme.

Deși pisicile de apartament trăiesc, de regulă, mai mult, ele au nevoie în continuare de ocazii pentru a se cățăra, a explora, a vâna și a se juca.

Lipsa stimulării poate duce la plictiseală, creștere în greutate sau comportamente precum mieunatul excesiv, zgâriatul și izbucnirile de energie din timpul nopții, potrivit Cheyenne Animal Shelter din Wyoming.

Vestea bună? Nu este nevoie să cheltuiești o avere pentru a-i face ziua mai frumoasă pisicii tale. Iată opt modalități simple de a îmbunătăți viața unei pisici de apartament:

1. Creează mai mult spațiu pe verticală

Pisicilor le place în mod natural să se cațere și să-și observe împrejurimile de la înălțime. Ansamblurile pentru pisici, rafturile montate pe perete sau locurile amenajate la fereastră le oferă ocazia să exploreze mediul înconjurător, sporindu-le în același timp încrederea și reducând stresul. Chiar și un singur loc de odihnă amplasat la înălțime poate deveni spațiul preferat pentru relaxare și observarea casei.

„Unii oameni merg chiar mai departe și amenajează un fel de «autostradă pentru pisici», care poate traversa o întreagă cameră și altele asemenea”, a declarat în ianuarie pentru Forbes dr. Randy Aronson, medic veterinar și proprietar al PAWS Veterinary Center din Tucson, Arizona. „Este puțin ieșit din comun, dar poate funcționa foarte bine.”

2. Programează zilnic sesiuni de joacă interactivă

Sesiunile scurte de joacă folosind undițe cu jucării, mingi sau alte jucării în mișcare ajută la satisfacerea instinctului natural al pisicii de a pândi și de a vâna. Este recomandat să îi acorzi aproximativ 10-15 minute de joacă interactivă o dată sau de două ori pe zi și să îi permiți să își urmărească și, în cele din urmă, să își „prindă” prada, pentru a evita frustrarea. Joaca regulată poate reduce comportamentele distructive și poate preveni obezitatea.

Dr. Randy Aronson a vorbit pentru Forbes și despre importanța faptului ca pisica să „câștige” în timpul jocului.

„Când câștigă, știe asta și se simte foarte împlinită”, a declarat în ianuarie gazda podcastului „Paws, Reflect & Heal with Dr. Randy”. „Iar dacă vreți să duceți lucrurile la nivelul următor, unii oameni își trec aceste sesiuni în calendar și le programează în fiecare zi, ceea ce îmi place foarte mult.”

3. Transformă ora mesei într-o provocare

În loc să îi servești întotdeauna hrana într-un bol, poți folosi hrănitoare de tip puzzle sau jucării care eliberează recompense, încurajând pisica să muncească pentru hrană, imitând astfel comportamentul natural de vânătoare.

Unii experți recomandă și ascunderea unor porții mici de hrană prin casă, astfel încât pisica să le caute, beneficiind atât de mișcare, cât și de stimulare mentală.

„Am fost la conferința Cat Writers' Association și era acolo o doamnă care avea niște mingi umplute cu crochete, care țineau pisicile ocupate ore întregi. Este minunat”, a spus Aronson pentru Forbes.

4. Menține o rutină previzibilă

Pisicile se simt cel mai bine atunci când au parte de consecvență. Hrănirea, joaca și perioadele de liniște desfășurate aproximativ la aceleași ore în fiecare zi le oferă un sentiment de siguranță și reduc anxietatea.

Un program regulat îi ajută, de asemenea, pe proprietari să observe mai ușor schimbările în alimentație, nivelul de energie sau obiceiurile legate de litieră, care pot semnala probleme de sănătate.

5. Rotește jucăriile în loc să le lași mereu la dispoziție

În loc să aibă acces permanent la toate jucăriile, schimbă o parte dintre ele la fiecare câteva zile. Acest truc simplu face ca jucăriile cunoscute să pară din nou interesante, fără a fi nevoie să cumperi constant altele noi.

Potrivit organizației International Cat Care, introducerea unor mirosuri noi, reamenajarea zonelor de cățărat sau oferirea ocazională a unor obiecte sigure din casă, precum pungi de hârtie sau cutii de carton, le oferă pisicilor ceva nou de explorat.

6. Amenajează locuri din care să poată privi afară

Un loc confortabil la fereastră, cu vedere spre păsări, veverițe sau activitatea din cartier, poate oferi ore întregi de divertisment pentru multe pisici de apartament.

Unii proprietari montează chiar și hrănitori pentru păsări în exteriorul ferestrelor, pentru a crea o sursă sigură și mereu schimbătoare de stimulare vizuală.

7. Oferă locuri liniștite unde să se ascundă

Deși le place să exploreze, pisicile au nevoie și de locuri unde se pot retrage și se pot simți în siguranță. Paturile acoperite, cutiile de carton sau colțurile confortabile, ferite de agitația casei, le pot ajuta să se relaxeze, mai ales atunci când sunt vizitatori sau zgomote puternice.

„Un truc pentru pisici: încercați să lăsați spații libere în partea de jos a bibliotecilor și în colțurile dulapurilor, unde pisica să poată dormi”, se arată pe site-ul Zoo and Aquarium Association Australia. „Cu cât îi oferiți mai multe astfel de locuri prietenoase, cu atât pisica va fi mai fericită, iar casa, chiar dacă vi se pare mică, i se va părea mult mai mare.”

„Asigurați-vă doar că pisica nu poate rămâne blocată în acel spațiu, de exemplu fixați ușa dulapului astfel încât să nu se poată închide accidental și să o prindă înăuntru”, a adăugat organizația.

8. Menține litiera curată

Păstrează litiera curată, ușor accesibilă și amplasată într-o zonă liniștită pentru a încuraja obiceiuri sănătoase.

În locuințele cu mai multe pisici, experții recomandă să existe câte o litieră pentru fiecare pisică și, dacă este posibil, încă una în plus.

„Pisicile devin foarte posesive”, a declarat Aronson pentru Forbes. „Chiar și în cazul pisicilor care au trăit împreună, văd foarte des probleme de comportament atunci când una stă la pândă în apropierea litierei celeilalte. Se creează o interacțiune care nu este deloc benefică pentru ele. De aceea este foarte important ca litierele să fie amplasate în locuri diferite.”