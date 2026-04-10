Cum faci drob fără să se sfărâme. Greșeala comună pe care o fac toți și secretele pe care le știu doar gospodinele adevărate

Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public
Dacă ai încercat să faci drob și întotdeauna se sfărâmă, atunci trebuie să știi acest secret bine păstrat de gospodine. Pentru un drob bine închegat și delicios, ai nevoie de câteva ingrediente și de răbdare. Iată cum faci drob fără să se sfărâme.

Anca Lupescu

De ce se sfărâmă drobul cel mai des

Drobul este nelipsit de pe masa românilor de Paște. Există sute de rețete pentru a face acest preparat și cea mai bună depinde de gusturile tale și ale familiei tale. Totuși, este important ca drobul să nu iasă sfărâmicios sau să nu se facă bucăți atunci când îl tai pentru masa de Paște.

Multe gospodine aleg să pună în drob ouă fierte întregi, pentru ca atunci când îl taie felii să se vadă frumos oul fiert în centru.

Indiferent că îl faci din organe de miel, porc sau pui, în momentul în care tocătura nu este bine măcinată, drobul se va sfărâma.


Greșeala pe care o fac majoritatea gospodinelor

Majoritatea celor care prepară drob nu pun suficiente ouă crude în compoziție. De aceea, atunci când îl tai, drobul se fărâmițează.

Secretul este să toci bine măruntaiele pentru drob și să adaugi suficiente ouă în compoziție. Drobul ar trebui să conțină aproximativ 7-8 ouă proaspete, bătute înainte. Ouăle au rolul de a lega toate ingredientele și de a face compoziția cremoasă și închegată.

Ingrediente esențiale pentru un drob perfect

Pentru a face un drob de miel perfect, ai nevoie de măruntaie de miel precum ficat, plămâni, inimă și rinichi. Mai ai nevoie și de carne macră, ceapă verde, mărar, pătrunjel, ouă proaspete, usturoi verde, ouă fierte și condimente.

De asemenea, vei avea nevoie de un prapur de miel pentru a înveli toate măruntaiele. Totuși, dacă nu ai, poți folosi o tavă de chec tapetată cu o foaie de chec. Doar ai grijă să lași drobul să se răcească înainte de a încerca să îl scoți din tavă, ca să nu se sfărâme.

Dacă nu îți plac organele de miel, poți face un drob de pui în care vei folosi o combinație de organe de pasăre (pui și curcan) sau le poți înlocui cu organe de porc și să obți un drob de porc.

Ai grijă să folosești și carne macră, pe care să o treci prin mașina de tocat. Ingredientele care dau gustul sunt verdețurile, ceapa și usturoiul. De asemenea, este important să adaugi condimente pentru un drob gustos.

Secretul legării compoziției

Pentru un drob închegat, folosește următoarea rețetă. Folosește 1,2 kilograme de organe de miel: ficat, plămâni, inimă și rinichi.

Curăță-le bine și pune-le la fiert în apă cu sare și o frunză de dafin. Lasă totul să fiarbă cam 40 de minute, apoi scoate-le și lasă-le la răcit.

Mărunțește-le bine cu un cuțit sau dă-le prin mașina de tocat, dar ai grijă să nu devină o pastă fină, ci să fie doar tocate în cubulețe mici. Adaugă verdețuri proaspete: 2 legături de ceapă verde, 2 legături de usturoi verde și câte o legătură de pătrunjel și mărar, toate tocate fin.

Adaugă și carne macră de miel, porc sau pui, cam 200-300 de grame, pentru echilibrul gustului. Condimentează cu sare, piper și cimbru.

Ingredientul esențial sunt ouăle. Acestea ajută drobul să se lege. Bate 5 ouă crude, 50 de ml de ulei sau unt topit și 50 de grame de pesmet ori o felie de pâine înmuiată în apă și stoarsă bine. Acest amestec va ajuta drobul să se închege bine și să nu se sfărâme la tăiere.

Dacă vrei, poți fierbe trei ouă pentru a le așeza în centrul preparatului. Va avea un aspect frumos când tai drobul felii.

Cum îl gătești corect la cuptor

Ai nevoie de o tavă de chec pentru a coace drobul. Aceasta se tapetează cu prapur de miel sau cu hârtie de copt. Așează jumătate din amestec, nivelează bine apoi așează ouăle fierte și restul de compoziție.

Coace drobul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade și coace-l timp de 40-50 de minute sau până când se încheagă bine și are o culoare rumenă. Ar trebui să vezi o crustă deasupra care indică faptul că drobul s-a gătit suficient. Ai grijă să lași drobul să se răcească complet înainte de a îl scoate din tavă și de a îl felia, ca să nu se sfărâme.

Trucuri pentru un drob suculent și gustos

Ca să faci un drob suculent și gustos, secretul este să nu folosești doar carne slabă. Ai nevoie de grăsime pentru ca preparatul să rămână suculent și gustos.

Poți adăuga ulei de măsline pentru a obține un drob fraged sau unt topit, care adaugă o textură mai moale și suculentă, dar și o aromă delicioasă. Adaugă uleiul sau untul amestecându-l cu carnea măcinată. Poți folosi ulei și pentru a unge tava în care coci drobul.

Dacă vrei un drob umed, ai grijă să folosești ceapă și usturoi proaspete.De asemenea, este important să pui verdețuri proaspete, care adaugă puțină apă și care face ca drobul să iasă umed și suculent, dar care oferă și o aromă perfectă. Evită să folosești verdețuri uscate, care nu au acea apă și nici același gust intens.

Cum îl tai fără să se rupă

Ca să tai drobul fără să se rupă, trebuie în primul rând să îl lași să se răcească complet după ce îl scoți din cuptor, în tava în care s-a copt. Abia după ce s-a răcit complet îl poți scoate din tavă. Dacă îl tai cald, compoziția este moale și se sfărâmă. Ideal ar fi să îl lași chiar puțin la frigider înainte de tăiere, mai ales dacă este foarte fraged.

Apoi, folosește un cuțit mare și bine ascuțit și taie cu mișcări lungi și line, fără să apeși în jos. Lasă lama cuțitului să facă tăietura, fără să aplici presiune. Dacă apeși, riști să îl zdrobești în loc să îl feliezi. După fiecare felie, șterge lama cuțitului ca să nu se adune resturi care pot rupe bucata următoare.

Feliile nu trebuie să fie foarte subțiri, pentru că se vor destrăma mai ușor. O grosime medie ajută drobul să își păstreze forma și să arate curat în farfurie.

