Peste 4 milioane de copii români îl așteaptă pe Moș Crăciun. Care sunt cele mai cerute cadouri

Stiri Diverse
24-12-2025 | 19:43
×
Codul embed a fost copiat

Peste 4 milioane de copii români și aproape 800 de milioane din toată lumea vor dormi pe furiș în noaptea din an în care Moș Crăciun muncește pe rupte!

autor
Adriana Stere

Toţi spera să îl prindă, măcar în vis, pe acest bătrânel care adună din dărnicia oamenilor toată bunătatea pământului.

În ultimele ore de așteptare, cei mici ne-au spus ce dorinţe fierbinți au pus pe lista Moșului.

Sub 2 ani, darul perfect este accidental.

Cu cât copiii cresc, cu atât mai clar se face împărțirea pe sexe.

Citește și
traditii craciun
Cum este sărbătorit Crăciunul în lume. Obiceiuri și tradiții din diferite colțuri ale lumii. GALERIE FOTO

Copil: Niște mașinuțe.

Dincolo de solicitări subiective, iată cele mai dorite cadouri de Crăciun.

​Categoric NU hainele! Doar 13 la sută vor ceva anume de îmbrăcat, constată Entertainer, una dintre cele mai mari rețele americane de articole pentru copii. În schimb, între 2 și 6 ani un copil din 3 vrea dinozauri, după modelul Jurassis Park, și unicornii!

Cu toate că mulți rămân dezamăgiți și dacă au primit jucăriile, pentru că în fața casei sau la scara blocului n-au apărut un grajd și o pajiște cu un unicorn pașnic și un dinozaur bun de călărit la școală și-napoi, după vacanță.​

Dragi copii, nu uitați că și Moș Crăciun are uneori probleme tehnice cu sania sau se blochează în horn... dar până la anul are timp să aducă și ce visați voi. 

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, copii,

Dată publicare: 24-12-2025 19:41

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
Citește și...
Cum este sărbătorit Crăciunul în lume. Obiceiuri și tradiții din diferite colțuri ale lumii. GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Cum este sărbătorit Crăciunul în lume. Obiceiuri și tradiții din diferite colțuri ale lumii. GALERIE FOTO

Crăciunul este o sărbătoare universală care aduce oamenii împreună pentru a celebra binecuvântările întregului an, punând preț pe familie și pe momentele petrecute alături de cei dragi, dar și pe răsfățul culinar.

Ce înseamnă dacă ninge în noaptea de Crăciun. Semne din bătrâni despre belșug, pace și vremea din anul care urmează
Stiri Diverse
Ce înseamnă dacă ninge în noaptea de Crăciun. Semne din bătrâni despre belșug, pace și vremea din anul care urmează

Ninsoarea din noaptea sau din ziua de Crăciun a avut dintotdeauna o semnificație aparte în credințele populare românești.

Cina de Ajun - ce se mănâncă tradițional în România și ce nu ar trebui să lipsească de pe masă
Stiri Diverse
Cina de Ajun - ce se mănâncă tradițional în România și ce nu ar trebui să lipsească de pe masă

Ajunul Crăciunului aduce în case arome și obiceiuri care dau startul sărbătorilor de iarnă. Este seara în care familia se adună în jurul mesei pentru a marca trecerea spre sărbătoarea Nașterii Domnului, iar tradițiile culinare joacă un rol central.  

Recomandări
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei
Stiri actuale
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Un val de ninsori se revarsă peste România chiar în seara de Ajun. 19 județe și Capitala sunt sub cod de vânt și viscol. Pe șosele, zăpada a provocat deja mai multe accidente.

Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști
Stiri actuale
Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști

Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.

Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum
Stiri actuale
Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum

Un număr de 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră sunt în aceste ore pe străzile României și sunt pregătiți să intervină, mai ales că iarna a sosit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28