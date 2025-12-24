Peste 4 milioane de copii români îl așteaptă pe Moș Crăciun. Care sunt cele mai cerute cadouri

Peste 4 milioane de copii români și aproape 800 de milioane din toată lumea vor dormi pe furiș în noaptea din an în care Moș Crăciun muncește pe rupte!

Toţi spera să îl prindă, măcar în vis, pe acest bătrânel care adună din dărnicia oamenilor toată bunătatea pământului.

În ultimele ore de așteptare, cei mici ne-au spus ce dorinţe fierbinți au pus pe lista Moșului.

Sub 2 ani, darul perfect este accidental.

Cu cât copiii cresc, cu atât mai clar se face împărțirea pe sexe.

Copil: Niște mașinuțe.

Dincolo de solicitări subiective, iată cele mai dorite cadouri de Crăciun.

​Categoric NU hainele! Doar 13 la sută vor ceva anume de îmbrăcat, constată Entertainer, una dintre cele mai mari rețele americane de articole pentru copii. În schimb, între 2 și 6 ani un copil din 3 vrea dinozauri, după modelul Jurassis Park, și unicornii!

Cu toate că mulți rămân dezamăgiți și dacă au primit jucăriile, pentru că în fața casei sau la scara blocului n-au apărut un grajd și o pajiște cu un unicorn pașnic și un dinozaur bun de călărit la școală și-napoi, după vacanță.​

Dragi copii, nu uitați că și Moș Crăciun are uneori probleme tehnice cu sania sau se blochează în horn... dar până la anul are timp să aducă și ce visați voi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













