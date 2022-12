Poveste de succes. Cum au ajuns creațiile vestimentare ale Victoriei Beckham să fie fabricate în Piatra Neamț

Victoria Beckham, de pildă, a postat pe Instagram o fotografie cu ea îmbrăcată cu un pulover făcut în Moldova.

Urmăriți un nou reportaj din campania „Fonduri europene, succese românești”.



Fabrica nu ar fi reușit să obțină aceste contracte dacă nu ar fi avut utilaje din ultima generație, pe care nu le-ar fi putut cumpăra fără finanțare europeană.

În 2020, aproape toate fabricile de haine din România și-au închis porțile din lipsă de comenzi.

A fost anul de pandemie în care 600 de firme au dispărut din statistici și 20.000 de oameni au rămas fără un loc de muncă.

Antreprenorul care a făcut față pandemiei

În această perioadă complicată, o fabrică de confecții din Piatra Neamț, cu 160 de angajați, a continuat să lucreze. Lucian Seghete este proprietarul firmei.

Lucian Seghete: „În ultimii trei ani am lucrat permanent, deci nu a existat lucru de acasă pentru că nu se poate face lucru de acasă. Nu puteam să-i lăsăm fără venituri".

Antreprenorul a rezistat în pandemie pentru că a înțeles că trebuie să aduci mereu ceva nou în acest domeniu, dacă vrei să supraviețuiești.

Drept urmare a investit în tehnologii performante de tricotat care au atras case de modă celebre din toată lumea, cu clienți dispuși să plătească sute, chiar mii de euro pentru un pulover sau o rochie.

Oameni pentru care banii nu reprezintă o problemă și care au continuat să cumpere, chiar și în pandemie.

Un model poate depăși 1.000 de euro. Dar, cine dă atâția bani pentru o haină cere perfecțiune. Care poate fi obținută doar cu tehnologie de ultimă generație.

Antreprenorul a cumpărat șase mașini de tricotat sofisticate care pot lucra cu fire scumpe precum mătasea și cașmirul. Una singură costă 150.000 de euro.

Utilajele sunt din Japonia, iar primele care au ieșit de pe linia de producție au ajuns în Piatra Neamț.

Înainte de a le vinde, producătorii niponi au venit în România și s-au asigurat că fabrica se califică pentru utilajele lor.

Lucian Seghete: „Mașini din astea nu mai sunt în România. Sunt cumpărate cu fonduri europene”.

Î: Dacă nu erau fondurile ați fi putut să le cumpărați?

Lucian Seghete: „Nu ai cum să le cumperi".

Pentru mașini, antreprenorul a obținut finanțare europeană de un milion de euro de la agenția de dezvoltare regională nord est, prin programul Regio 2014-2020.

Mașinăriile inteligente pot tricota un produs de la fir, până la forma finală. Tricotarea unui pulover de cașmir durează 99 de minute.

Sunt de fapt niște roboți care lucrează singuri după comenzile primite de la programatori.

Aceștia transformă detaliile tehnice trimise de stiliști într-un limbaj pe care-l înțelege și computerul mașinii de tricotat.

Casele de modă sunt clienți pretențioși care își aleg partenerii doar după ce le vizitează fabricile și le văd tehnologia de lucru. Așa au ajuns în Moldova și creațiile Victoriei Beckham, care are o afacere cu haine și accesorii de lux, la Londra.

Lucian Seghete: „I-am realizat niște bluze foarte frumoase din mătase pe o mașină specială care se găsește doar la noi, în fabrica din România. Am reușit și am realizat produsul în două zile, l-am trimis la Londa și în a treia zi am găsit pe Instagram poza Victoriei Beckam cu produsul îmbrăcat".

Lucian Seghete este exemplul că poți începe o afacere la orice vârstă

Din angajat a devenit antreprenor la 57 de ani. Până în acel moment lucrase prin mai multe fabrici ca programator pentru utilaje.

E o meserie pe care a descoperit-o din întâmplare în anii '90, când un prieten l-a rugat să programeze câteva mașini de tricotat aduse din Germania.

Deși nu știa cum, fiind inginer electronist de meserie a încercat și a reușit. În urmă cu zece ani, după o viață ca angajat, a decis să plece pe cont propriu.

Nu avea bani, dar a obținut o finanțare cât să pornească la drum. A început cu nouă angajați și două mașini. Acum are o echipă cu 160 de oameni și 70 de utilaje.

Lucian Seghete: „Antreprenorul nu are viață normală. La început ai fricile „vai de mine, nu o să pot, nu o să fac față, o să dau banii ăștia înapoi dacă nu iese”. Trebuie să ai curaj și să fii focusat pe lucrul acesta. Dacă nu ai bani poți reuși. Da, ideile și munca își găsesc finanțatori".

Nu ar fi ajuns aici fără fondurile europene care i se par rupte din povestea lui Făt Frumos care, pentru a obține mâna Ilenei Cosânzene, a trebuit să treacă printr-o mulțime de încercări.

Lucian Seghete: „Dacă nu era nici Ileana Cosânzeana, nici Făt Frumos, nu era nici povestea, așa că e necesar partea aceasta cu fonduri europene. Fără ele nu te poți dezvolta și nedezvoltându-ne nu ne dezvoltăm toți, ca și societate".

Fabrica de confecții de la Piatra Neamț este exemplul că și într-un domeniu care se zbate să supraviețuiască poți avea succes, dacă folosești cu cap banii europeni.

Ca să reușești îți trebuie o idee creativă care se poate vinde. Un plan de afaceri bine pus la punct și răbdare să răzbați prin birocrația românească.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 15-12-2022 18:19