Cu ce se ocupa, de fapt, românul poreclit „Prințul din Dubai”. A fost arestat în Polonia

Când au oprit să intervină, au descoperit că bărbatul încerca să obțină bani de la victima sa, pretinzând că este un cetățean arab înstărit, potrivit TVP World .

Bărbatul în vârstă de 27 de ani a fost prins după ce ofițerii l-au observat pe bărbatul îmbrăcat într-un costum, comportându-se agresiv față de un șofer, pe o stradă din sudul Varșoviei.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Marta Haberska, a declarat: „Bărbatul susținea că nu are bani pentru combustibil și că fondurile sale au fost blocate. Pentru a da credibilitate poveștii sale, s-a dat drept o persoană bogată care călătorea între Dubai, Emiratele Arabe Unite și Londra. Susținea că avea nevoie doar de un ajutor temporar, oferind bijuterii presupus valoroase — inele de aur cu sigiliu și lanțuri — drept garanție pentru împrumut. Pentru a vinde povestea, s-a prezentat ca un călător bogat care se deplasa între Dubai și Londra. Apoi cerea bani, oferind inele și lanțuri drept garanție pe care spunea că sunt din aur."

Însă bijuteriile prezentate ca fiind din aur s-au dovedit a fi din tombac, un aliaj metalic fără valoare, cunoscut și sub numele de „aurul proștilor".

„În realitate, acțiunile sale presupuneau înșelarea victimelor cu privire la valoarea bijuteriilor donate și, în acest caz, tentativa de a obține 5.000 de euro de la victimă”, a mai precizat purtătoarea de cuvânt a poliției din Varșovia.

Ofițerii l-au legat ulterior de alte incidente similare, descriind un tipar de înșelătorii stradale în care viza șoferi care treceau pe acolo.

Într-un caz de la mijlocul lunii martie, pe șoseaua de centură a Varșoviei, a convins un șofer să îl ducă la o benzinărie, predându-i un inel în schimbul unei sume mici de bani. În timpul călătoriei, ar fi furat 1.700 de zloți (400 de euro) din portofelul șoferului.

Poliția a declarat că suspectul ar fi putut executa înșelătorii similare nu doar în Polonia, ci și în alte părți ale Europei, inclusiv în Franța și Țările de Jos.

Procurorii l-au acuzat de fraudă, tentativă de fraudă și furt.

O instanță din Varșovia a dispus detenția sa temporară pentru trei luni în așteptarea continuării anchetei.

Conform legislației poloneze, frauda este pedepsită cu până la opt ani de închisoare, în timp ce furtul poate fi sancționat cu până la cinci ani.

Poliția a precizat că cazul este în curs de desfășurare și că se așteaptă ca mai multe victime să se prezinte pe măsură ce cazul câștigă publicitate.