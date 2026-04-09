Este anunțul ministrului Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, înaintea unor noi discuții cu oficialii europeni, săptămâna viitoare, la Bruxelles.

Deși mai sunt câteva luni până la termenul-limită din august 2026, România a acumulat restanțe majore la reformele esențiale, în fiscalitate, muncă și energie, dar și la investițiile în infrastructură.

Termenul-limită pentru finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență se apropie, dar mai multe reforme și investiții importante au rămas mult în urmă, iar asta ne poate costa miliarde de euro, anunță ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: ”Cam o treime din suma pe care o avem de 10 miliarde este în acest moment cu risc ridicat. Ne referim aici la reformele care au o penalizare substanţială sau sunt reformele, dacă vreţi, critice, în valoare, fiecare dintre ele, estimată de peste 770 de milioane de euro”.

România a cheltuit până acum 10 miliarde de euro din banii PNRR

Printre cele mai importante restanțe se numără reforma salarizării unitare, măsuri în energie, care ne-ar aduce facturi mai mici, dar și investiții în infrastructura de apă și canalizare ori în îmbunătățirea colectării taxelor.

În lunile rămase până în august 2026, România ar trebui să accelereze semnificativ ritmul implementării pentru a putea accesa fondurile încă disponibile, dintr-un total de 28 de miliarde de euro puși la bătaie de Bruxelles în toamna anului 2021.

Până acum, țara noastră a atras aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR, bani pe care i-a folosit deja, iar presiunea este să recupereze rapid timpul pierdut. Și reforma pensiilor speciale, adoptată cu întârziere, dă încă emoții. România așteaptă evaluarea Comisia Europeană pentru a vedea dacă va încasa cele aproximativ 231 de milioane de euro aferente acestei reforme.