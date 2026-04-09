În această zi, sunt amintite patimile Mântuitorului. În unele biserici se păstrează și ritualuri străvechi, iar femeile pregătesc pâinea care va fi împărțită de Paște.

În Joia Mare, cei care au ținut post s-au spovedit și s-au împărtășit.

Credincioasă: „Parcă o iei de la capăt. Parcă este o înnoire. Acum plec liniștită, mulțumită Mă simt bine”

Emil Cărămizaru, preot: „Suntem cu adevărat într-o bucurie duhovnicească, aşteptând fiecare suflet în parte, pe fiecare credincios în parte. Punem lumină din lumină aici va rămâne dintotdeauna”

Doamnă: „Sănătate la copii, la nepoți, sunt de trei ori străbunică”

În Joia Mare sunt amintite momente importante din viața lui Iisus, printre care și Cina cea de Taină. Tot în Joia Mare, Iisus a fost trădat de Iuda, prins de soldații romani, judecat și condamnat la Răstignirea pe Cruce.

La Liturghia din Joia Mare, în unele biserici și mănăstiri este retrăit momentul menționat în Biblie, în care Iisus a spălat picioarele apostolilor, în semn de iubire.

În Galați, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a spălat picioarele a 12 copii din familii nevoiașe.

Ierarhul l-a amintit și pe Mircea Lucescu, un model de modestie și dăruire.

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos: „Iubit în mai multe țări, a spus: nu onorurile multe pe care le-am primit m-au impresionat mai mult ci numărul de ucenici care au urmat și au bucurat atâția oameni. Întâmplător numele lui vine de la lumină.”

Gospodinele au pregătit pâinea care va fi împărțită credincioșilor de Înviere.

Vasile Baboş, preot paroh: „După ce fac pâinea, la slujba de seară, când e procesul Mântuitorului cu cele 12 Evanghelii, vin un pic mai repede și aduc pâinile”

Corespondent PROTV: „Seara, în toate bisericile din întreaga țară se citesc cele 12 Evanghelii, o slujbă lungă în care sunt prezentate fragmente despre patimile lui Hristos.

Oamenii se închină, aduc flori și se roagă. Urmează Vinerea Mare, sau Vinerea Neagră, zi de doliu, de reculegere și post aspru.