Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. 

Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus. 

Șoferul cisternei a încercat să îl evite pe băiat, dar nu a reușit, mai ales că cel mic grăbise pasul. Impactul l-a proiectat pe asfalt. 

Minorul a fost transportat la spital, cu mai multe traumatisme. În fața anchetatorilor, șoferul a declarat că l-a văzut prea târziu și nu a avut timp să frâneze. 

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Etilotestul a indicat că bărbatul nu consumase alcool înainte să urce la volan. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. 