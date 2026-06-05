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Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus.

Șoferul cisternei a încercat să îl evite pe băiat, dar nu a reușit, mai ales că cel mic grăbise pasul. Impactul l-a proiectat pe asfalt.

Minorul a fost transportat la spital, cu mai multe traumatisme. În fața anchetatorilor, șoferul a declarat că l-a văzut prea târziu și nu a avut timp să frâneze.

Etilotestul a indicat că bărbatul nu consumase alcool înainte să urce la volan. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.