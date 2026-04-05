Concediu de maternitate 2026. Indemnizație, acte necesare și condiții. Ce drepturi au mamele în România

Concediul de maternitate este perioada în care viitoarele mame beneficiază de sprijin financiar și protecție medicală înainte și după naștere.

Este unul dintre cele mai importante drepturi pentru femeile însărcinate din România și vine cu reguli clare legate de durată, indemnizație și condiții de acordare. În 2026, aceste reguli rămân în mare parte neschimbate, însă apar verificări mai stricte pentru concediile medicale, introduse prin modificările recente din legislație. Ce este concediul de maternitate și cine beneficiază de el Concediul de maternitate este un concediu medical acordat femeilor însărcinate și lăuzelor, care le permite să se retragă temporar din activitate înainte și după naștere, beneficiind în același timp de un venit lunar. Acesta se acordă pe baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist obstetrică-ginecologie sau de medicul de familie. Dreptul este reglementat prin OUG nr. 158/2005, actul normativ care stabilește atât condițiile de acordare, cât și modul de calcul al indemnizației. Pot beneficia de concediu și indemnizație de maternitate: femeile salariate

persoanele care obțin venituri impozabile (de exemplu, din activități independente)

femeile care și-au pierdut calitatea de asigurat, dacă nașterea are loc în termen de 9 luni de la încetarea activității Pentru acordarea acestui drept este necesară îndeplinirea unei condiții minime de contribuție - cel puțin o lună de stagiu de cotizare în ultimele 12 luni anterioare acordării concediului. Concediul de maternitate face parte din categoria concediilor medicale și este distinct de concediul pentru creșterea copilului, care se acordă ulterior și are reguli diferite. Durata concediului de maternitate în România Concediul de maternitate are, potrivit legislației în vigoare, o durată totală de 126 de zile calendaristice, perioadă gândită astfel încât să acopere atât ultimele săptămâni de sarcină, cât și recuperarea de după naștere. Acest concediu este împărțit în două etape: concediul prenatal, care poate fi acordat cu până la 63 de zile înainte de naștere

concediul postnatal, care poate dura până la 63 de zile după naștere În practică, împărțirea nu este fixă. Zilele pot fi compensate între ele, în funcție de recomandarea medicului și de nevoile mamei. De exemplu, dacă o femeie alege să lucreze mai mult înainte de naștere, poate beneficia de mai multe zile de concediu după. Există însă o regulă esențială: cel puțin 42 de zile din concediul postnatal sunt obligatorii și nu pot fi reduse sau înlocuite. Această perioadă minimă este stabilită pentru a permite refacerea organismului după naștere și pentru a asigura îngrijirea nou-născutului în primele săptămâni de viață.

Cum se calculează indemnizația de maternitate Indemnizația de maternitate reprezintă 85% din media veniturilor brute realizate în ultimele 6 luni din cele 12 luni anterioare concediului. Mai exact, se iau în calcul veniturile pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale de sănătate, iar media acestora stă la baza sumei primite pe durata concediului. Indemnizația: este suportată integral din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

nu este impozitată

însă se reține contribuția la pensii (CAS) Important de știut este că această indemnizație nu este plătită de angajator, ci din sistemul public de sănătate, ceea ce înseamnă că dreptul este garantat indiferent de situația angajatorului. Condiții de eligibilitate pentru concediul de maternitate Pentru a beneficia de concediu și indemnizație de maternitate, femeile trebuie să îndeplinească câteva condiții esențiale, stabilite prin legislația în vigoare. În primul rând, este necesar ca solicitanta: să fie asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate

să aibă domiciliul sau reședința în România

să fi realizat cel puțin o lună de stagiu de cotizare în ultimele 12 luni anterioare acordării concediului Această perioadă minimă de contribuție este suficientă pentru acordarea dreptului, spre deosebire de alte tipuri de concedii unde sunt necesare perioade mai lungi. Există și situații speciale în care dreptul se păstrează chiar dacă persoana nu mai este asigurată. De exemplu, femeile care au încetat activitatea pot beneficia în continuare de concediu și indemnizație de maternitate, dacă nașterea are loc în termen de maximum 9 luni de la pierderea calității de asigurat. Aceste reguli permit accesul la concediul de maternitate și pentru femeile care se află între două locuri de muncă sau care au întrerupt temporar activitatea. Acte necesare pentru obținerea concediului de maternitate Pentru acordarea concediului de maternitate, este necesar un set de documente care să ateste atât starea de sănătate, cât și veniturile realizate. Documentul esențial este certificatul de concediu medical, eliberat de medicul specialist sau de medicul de familie, pe baza recomandării medicale. Acesta se emite, de regulă, lunar, pe toată durata concediului. Pe lângă acesta, sunt necesare: adeverință de la angajator, din care să reiasă veniturile realizate

cerere pentru acordarea concediului

copie a actului de identitate În funcție de situație, pot fi solicitate și alte documente justificative, mai ales în cazul persoanelor care nu sunt salariate sau au venituri din alte surse. Diferența dintre concediul de maternitate și concediul pentru creșterea copilului După finalizarea concediului de maternitate, părinții pot opta pentru concediul pentru creșterea copilului, reglementat prin OUG nr. 111/2010. Deși sunt adesea confundate, cele două tipuri de concediu au roluri și reguli diferite. Concediul de maternitate este un concediu medical acordat exclusiv mamei, înainte și imediat după naștere. Are o durată fixă de 126 de zile și este plătit cu 85% din media veniturilor brute. Acesta are rolul de a proteja sănătatea mamei și de a permite recuperarea după naștere. În schimb, concediul pentru creșterea copilului începe după terminarea concediului de maternitate și poate fi acordat oricăruia dintre părinți. Durata este mai mare: până la 2 ani pentru copilul sănătos

până la 3 ani în cazul copilului cu handicap Indemnizația este, în general, de aproximativ 75% din media veniturilor nete, în limitele stabilite de lege. Pe scurt, dacă primul este un concediu medical, acordat pentru sarcină și lăuzie, cel de-al doilea este un concediu de îngrijire a copilului, care oferă părinților posibilitatea de a sta acasă în primii ani de viață ai acestuia.

Cazuri speciale: sarcină cu risc și concediu medical prenatal În anumite situații, atunci când sarcina este considerată cu risc sau condițiile de muncă pot afecta sănătatea mamei ori a copilului, legea prevede acordarea concediului de risc maternal. Acest tip de concediu este reglementat prin OUG nr. 96/2003 și se acordă pe baza recomandării medicului. Concediul de risc maternal: poate fi acordat înainte de intrarea în concediul de maternitate

sau după naștere, dacă mama revine la muncă și există riscuri

poate avea o durată de până la 120 de zile, integral sau fracționat Indemnizația este de: 75% din media veniturilor realizate Un aspect important. Acest concediu se poate acorda chiar dacă nu este îndeplinit stagiul minim de cotizare necesar pentru concediul de maternitate. În practică, concediul de risc maternal este folosit în special atunci când: locul de muncă nu poate fi adaptat pentru o femeie însărcinată

există condiții care pot afecta sarcina

medicul recomandă întreruperea activității pentru protejarea sănătății Este, practic, o măsură de siguranță suplimentară, menită să protejeze atât mama, cât și copilul, în situațiile în care continuarea activității ar putea deveni un risc. Ce se întâmplă după terminarea concediului de maternitate După încheierea celor 126 de zile de concediu de maternitate, părinții pot alege fie să intre în concediul pentru creșterea copilului, fie să revină mai devreme la muncă. Pentru cei care aleg să se întoarcă în activitate înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului, statul acordă un stimulent de inserție — o sumă lunară menită să încurajeze revenirea la muncă. Valoarea acestui stimulent diferă în funcție de momentul revenirii: 1.500 de lei pe lună dacă părintele revine la muncă mai devreme (înainte ca copilul să împlinească 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu handicap)

650 de lei pe lună dacă revenirea are loc mai târziu Stimulentul se acordă: persoanelor care realizează venituri impozabile (salariu, PFA etc.)

până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului (sau 4 ani, în cazul copilului cu dizabilități) Un aspect esențial: acest sprijin nu se acordă automat, ci doar pe bază de cerere depusă la agențiile pentru plăți și inspecție socială sau la primărie. Ce drepturi au mamele în România Pe lângă concediul de maternitate și indemnizațiile aferente, legislația din România oferă o serie de drepturi suplimentare pentru protecția femeilor însărcinate, a lăuzelor și a mamelor care alăptează, reglementate prin OUG nr. 96/2003. Aceste măsuri au rolul de a asigura condiții sigure de muncă și de a proteja sănătatea mamei și a copilului. Printre cele mai importante drepturi se numără: dreptul la condiții sigure de muncă – angajatorul este obligat să evalueze riscurile și să elimine orice factor care ar putea afecta sarcina sau alăptarea

adaptarea programului sau a locului de muncă – modificarea programului, schimbarea temporară a postului sau a condițiilor de lucru, fără reducerea salariului

ore libere plătite pentru consultații prenatale, dacă acestea nu pot fi efectuate în afara programului de lucru Un capitol important este cel legat de alăptare. Mamele care revin la muncă au dreptul la: două pauze de alăptare pe zi, a câte o oră fiecare

sau

reducerea programului de lucru cu 2 ore pe zi, fără diminuarea salariului Aceste drepturi sunt esențiale pentru susținerea alăptării și pentru adaptarea perioadei de revenire la muncă după naștere. În plus, legea oferă și protecție împotriva concedierii. Angajatorul nu poate dispune încetarea contractului de muncă în cazul: salariatelor însărcinate

femeilor aflate în concediu de maternitate

mamelor aflate în concediu pentru creșterea copilului De asemenea, angajatorul: este obligat să nu expună salariata la riscuri profesionale

trebuie să păstreze confidențialitatea stării de graviditate În ansamblu, aceste drepturi completează sistemul de concedii și indemnizații și oferă un cadru de protecție pentru mame, atât înainte, cât și după naștere.

Modificări legislative în 2026 În 2026, au fost introduse controale mai stricte asupra concediilor medicale. Autoritățile pot verifica: documentele medicale

durata concediului

corectitudinea certificatelor Dacă sunt descoperite nereguli, indemnizația poate fi respinsă. Aceste modificări NU afectează drepturile mamelor, ci doar introduc mecanisme de control. Concediul de maternitate în România rămâne, în 2026, un drept solid, reglementat clar și protejat prin lege. Cu o durată de 126 de zile și o indemnizație de 85% din venituri, acesta oferă stabilitate financiară în perioada imediat înainte și după naștere. În completare, concediul pentru creșterea copilului și măsurile de protecție la locul de muncă asigură un cadru mai larg de sprijin pentru mame. Pentru a beneficia de aceste drepturi, este esențial ca documentele să fie depuse la timp și condițiile legale să fie îndeplinite.

