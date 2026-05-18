Atenție urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu în cazul agenților de poliție care lucrează la centrul de reținere și arest preventiv al Inspectoratului de Poliție Alba, și care erau la muncă în noaptea în care femeia în vârstă de 38 de ani, acuzată că și-a ucis mama, s-a sinucis.

Ei verifică dacă au fost respectate procedurile de supraveghere dar și modul în care polițiștii responsabili și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu.

Potrivit unor surse din anchetă ar fi vorba despre trei polițiști care erau de serviciu în acea noapte.

Vă reamintim, agenții au descoperit femeia moartă vineri dimineață, la ora 7, când au făcut schimbul de tură. Au intrat în celulă și au văzut trupul, căzut la podea, în baia celulei. A fost chemat un echipaj de prim-ajutor, care a constatat că femeia avea răni la brațe, care i-au produs decesul.

Investigația a arătat că victima reușise să păstreze în celulă un instrument ascuțit pe care l-a folosit ca să își facă rău.

Procurorii vor să lămurească cum a fost posibil ca femeia să păstreze instrumentul în celulă. Ea se afla sub supraveghere după ce medicii au constatat că are o stare psihică fragilă.

Aceasta a primit consiliere psihologică repetată, inclusiv din cauza comportamentului său imprevizibil. Din considerente de siguranță, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate