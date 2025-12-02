Claudia și Alex, soții motocicliști care au parcurs 4.000 de kilometri până în Maroc, fluturând drapelul României

Doi soți din Cluj au mers peste 4.000 de kilometri cu motocicleta, până în Africa. Au participat la un festival, într-o regiune pitorească a Marocului, și la o paradă a femeilor motocicliste.

Cuplul a purtat drapelul României pe tot parcursul călătoriei. Cei doi au înfruntat provocări în deșertul Sahara, dar și pe culmile munților Atlas.

În țara din nordul Africii, Claudia și soțul ei au interacționat cu localnicii și le-au spus de unde vin. Au făcut cumpărături la micii comercianți, le-au cunoscut tradițiile și s-au bucurat de bunătățile orientale.

Apoi au pornit la drum prin vastul deșert Sahara, copleşitor, mai ales pentru cei care ajung aici pentru prima dată.

„Nimiiiic! Pustiu! Când îi spui cuiva să se ducă în pustie aici îi spui să se ducă!” spune Claudia.

Cei doi români au purtat drapelul nostru pe tot parcursul călătoriei - un traseu simbolic, menit să celebreze femeile motocicliste din Maroc. Alături de ei au fost alţi 300 de bikeri din toată lumea.

Au ajuns în munții Atlas, apoi la țărmul înspumat ale Atlanticului și fiecare zi a fost o provocare.

Claudia Palfi, motocilistă: „Am reușit să cunoaștem oameni, să dormim în cazări în care de altfel nu am fi făcut-o nicioadată. Am reușit să traversăm întreg Marocul. Deșertul în sine este o aventură”

Alex Palfi, motocilist: „Traversarea podișurlor, care se înting pe zeci de km, dificultatea apărea în momentul în care vântul aduna nisipul pe mijlocul drumului făcând cumva trecerea peste acele dune de nisip foarte periculoasă.”

Acum, cei doi soți sunt pe drumul de întoarcere spre casă.

