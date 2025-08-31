Copiii de la ”Marie Curie”, vizitați de motocicliști și alpiniști utilitari îmbrăcați în supereroi. ”A fost foarte frumos”

31-08-2025 | 09:47
Copiii internați la Spitalul Marie Curie din București au avut sâmbătă o zi deosebită. 250 de motocicliști au venit în curtea unității medicale, iar cei mici au putut să admire motoarele și chiar să se urce pe ele.  

În paralel, voluntarii au muncit câteva ore pentru a pregăti terenul unde va fi construit primul campus medical pediatric.

Voluntari din comunitatea Bikers for Humanity au venit în curtea Spitalului Marie Curie pentru a da o mână de ajutor.

Adina Radu, voluntar: ”Șantierul a fost împărțit în mai multe zone, noi am fost în zona 4. O echipă de aproximativ 30 de voluntari, am cărat și am eliberat spațiul pentru ce se va construi de acum înainte. Toată acțiunea ne dă un sentiment că putem contribui cu ceva și atunci nu ne este greu".

Cristian Hrubaru, fondator Bikers for Humanity Romania: ”A trebuit să defrișăm terenul, au fost multe fiare vechi aruncate acolo, foarte multe buruieni crescute. Nu numai mobilizarea asta de forțe, pregătirea terenului pentru construcții constă în ajutorul nostru, ci și 50.000 de euro donație din partea asociației noastre, bani pe care i-am strâns în urma celei de-a patra ediții a festivalului care ne poartă numele, de la Brezoi".

Citește și
spital daruieste viata
Spitalul ridicat de Asociația Dăruiește Viață va beneficia de o nouă clădire. Conceptul va fi unul unic

Carmen Uscatu, președinta Asociației Dăruiește Viață: ”O pregătim pentru următoarea clădire care se va construi la Marie Curie, pentru că, așa cum am promis, vom face un campus medical, ceea ce înseamnă o clădire mai mare decât cea construită, o clădire unde vor fi mutate specialitățile medicale care acum au rămas în vechiul spital Marie Curie, vor fi mutate pediatria, nefrologia etc".

”A fost foarte frumos, mi-a plăcut”

Mulți dintre bikeri au venit cu motoarele până în curtea spitalului, spre încântarea copiilor.

"A fost foarte frumos, m-a ajutat o doamnă să mă pun pe una dintre motociclete și am primit și niște girafe, ca semn de carte. A fost foarte frumos, mi-a plăcut".

Atmosferă au făcut și alpiniștii utilitari care au spălat geamurile spitalului îmbrăcați în supereroi.

Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață: ”Avem o fațadă foarte mare din geam care din când în când trebuie curățată și astăzi este un alt prilej de bucurie pentru copii, pentru că sunt personaje care curăță geamurile. Ziua de astăzi este importantă și pentru copiii care sunt în spital, pentru că ies din monotonia statului în spital".

Campusul Medical Pediatric e construit pentru ca toți copiii bolnavi care ajung la Marie Curie să beneficieze de aceleași condiții de tratament.

Asociația „Dăruiește Viață” construiește primul campus medical pediatric din România

Sursa: Pro TV

Guvernul, parteneriat cu Asociația Dăruiește Viața, prin spitalul Marie Curie: ”Crearea primului campus medical pediatric”
Stiri actuale
Guvernul, parteneriat cu Asociația Dăruiește Viața, prin spitalul Marie Curie: ”Crearea primului campus medical pediatric”

Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți, încheierea unui parteneriat între Spitalul M.S. Curie și Asociația Dăruiește Viața, care a inaugurat, recent, o clădire de spital la Marie Curie, construit cu ajutorul donațiilor.

Spitalul ridicat de Asociația Dăruiește Viață va beneficia de o nouă clădire. Conceptul va fi unul unic
Stiri Diverse
Spitalul ridicat de Asociația Dăruiește Viață va beneficia de o nouă clădire. Conceptul va fi unul unic

Un campus medical în care copiii să fie în centrul univesului. Acesta este visul Asociației Dăruiește Viață, care se pregătește să ridice o nouă cladire lângă spitalul care va fi predat statului român, astfel încât toți pacienții să fie tratați gratuit.

Noul spital construit de asociația Dăruiește Viață este gata, dar lupta nu s-a terminat. Cum se poate dona
Stiri actuale
Noul spital construit de asociația Dăruiește Viață este gata, dar lupta nu s-a terminat. Cum se poate dona

Spatii de joacă, toalete și dușuri în culori calde. Acestea au fost dorințele copiilor internați în secția de oncologie de la Spitalul Măriei Curie.  

„Pentru ca ei să se vindece mai repede”. Asociația Dăruiește Viață a proiectat un nou spital centrat pe nevoile copiilor
Stiri Sanatate
„Pentru ca ei să se vindece mai repede”. Asociația Dăruiește Viață a proiectat un nou spital centrat pe nevoile copiilor

Un spital centrat pe nevoile copilului, pentru ca ei să se vindece mai repede. Acesta este conceptul de la care au pornit cei de Asociația Dăruiește Viață, care au ridicat clădirea din donații.  

Spital pentru copiii cu afecțiuni oncologice, construit de Asociația Dăruiește Viață, din donații. Încă este nevoie de ajutor
Stiri actuale
Spital pentru copiii cu afecțiuni oncologice, construit de Asociația Dăruiește Viață, din donații. Încă este nevoie de ajutor

Un spital pentru copiii cu afecțiuni oncologice a fost construit de Asociația „Dăruiește viață”, cu banii donați de români, o dovadă fără precedent de solidaritate și umanitate. Acum, asociația va ridica un nou spital.

