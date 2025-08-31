Copiii de la ”Marie Curie”, vizitați de motocicliști și alpiniști utilitari îmbrăcați în supereroi. ”A fost foarte frumos”

Copiii internați la Spitalul Marie Curie din București au avut sâmbătă o zi deosebită. 250 de motocicliști au venit în curtea unității medicale, iar cei mici au putut să admire motoarele și chiar să se urce pe ele.

În paralel, voluntarii au muncit câteva ore pentru a pregăti terenul unde va fi construit primul campus medical pediatric.

Voluntari din comunitatea Bikers for Humanity au venit în curtea Spitalului Marie Curie pentru a da o mână de ajutor.

Adina Radu, voluntar: ”Șantierul a fost împărțit în mai multe zone, noi am fost în zona 4. O echipă de aproximativ 30 de voluntari, am cărat și am eliberat spațiul pentru ce se va construi de acum înainte. Toată acțiunea ne dă un sentiment că putem contribui cu ceva și atunci nu ne este greu".

Cristian Hrubaru, fondator Bikers for Humanity Romania: ”A trebuit să defrișăm terenul, au fost multe fiare vechi aruncate acolo, foarte multe buruieni crescute. Nu numai mobilizarea asta de forțe, pregătirea terenului pentru construcții constă în ajutorul nostru, ci și 50.000 de euro donație din partea asociației noastre, bani pe care i-am strâns în urma celei de-a patra ediții a festivalului care ne poartă numele, de la Brezoi".

Carmen Uscatu, președinta Asociației Dăruiește Viață: ”O pregătim pentru următoarea clădire care se va construi la Marie Curie, pentru că, așa cum am promis, vom face un campus medical, ceea ce înseamnă o clădire mai mare decât cea construită, o clădire unde vor fi mutate specialitățile medicale care acum au rămas în vechiul spital Marie Curie, vor fi mutate pediatria, nefrologia etc".

”A fost foarte frumos, mi-a plăcut”

Mulți dintre bikeri au venit cu motoarele până în curtea spitalului, spre încântarea copiilor.

"A fost foarte frumos, m-a ajutat o doamnă să mă pun pe una dintre motociclete și am primit și niște girafe, ca semn de carte. A fost foarte frumos, mi-a plăcut".

Atmosferă au făcut și alpiniștii utilitari care au spălat geamurile spitalului îmbrăcați în supereroi.

Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață: ”Avem o fațadă foarte mare din geam care din când în când trebuie curățată și astăzi este un alt prilej de bucurie pentru copii, pentru că sunt personaje care curăță geamurile. Ziua de astăzi este importantă și pentru copiii care sunt în spital, pentru că ies din monotonia statului în spital".

Campusul Medical Pediatric e construit pentru ca toți copiii bolnavi care ajung la Marie Curie să beneficieze de aceleași condiții de tratament.

