Mario Draghi a lansat alături de antreprenorul irlandez Patrick Collison Rhine Group, un think-tank menit să transforme dezbaterile despre competitivitatea Europei în măsuri concrete. Inițiativa reunește 55 de lideri din mediul de afaceri, academic, tehnologie, economie și politică, precum și șefi ai unor publicații europene importante.

Asociația, care își propune să funcționeze ca un veritabil semnal de alarmă pentru Europa și se definește drept „independentă și apolitică”, reunește personalități de prim rang din domenii precum economia, finanțele, cercetarea, industria, tehnologia și politica.

Luciana Lixandru ocupă locul 46 în Midas List 2026, clasamentul realizat de Forbes care reunește cei mai buni investitori în capital de risc din lume.

Cine e Luciana Lixandru

Luciana Lixandru are 41 de ani, a crescut în Buzău și spune că, în copilărie, imaginea sa despre Statele Unite era construită mai ales din cărți și seriale de televiziune. Și-a dorit însă să studieze în SUA și a obținut o bursă la Georgetown University, experiență pe care o descrie drept una care i-a schimbat viața, atât din punct de vedere academic, cât și personal.

După absolvire, a primit o ofertă de la o firmă de investiții și a descoperit domeniul investițiilor în tehnologie. „A fost dragoste la prima vedere”, spune Lixandru, care și-a dat seama atunci că vrea să lucreze în acest domeniu pe termen lung.

În 2011, s-a alăturat fondului de investiții Accel, unde a ajuns să colaboreze cu companii precum UiPath, contribuind la dezvoltarea ecosistemului de startup-uri din Europa. În 2020, a devenit primul partener al Sequoia în Europa, o oportunitate pe care o consideră „unică în viață”.

Luciana Lixandru este pasionată de dezvoltarea ecosistemului european de tehnologie și de atingerea întregului său potențial. De-a lungul carierei, a avut ocazia să sprijine și să coordoneze investiții de tip Series A în unele dintre cele mai promițătoare companii europene de tehnologie, printre care Stark, Pennylane, RobCo, Deliveroo, UiPath, Framer și Miro. De asemenea, face parte din consiliul de administrație al Stripe, Edra, Aspora și Nevis.

Înainte de a deveni, în 2020, primul partener al Sequoia în Europa, a lucrat timp de opt ani la Accel, iar anterior a ocupat poziții la Summit Partners și Morgan Stanley.

Are o diplomă de licență în Economie și Matematică de la Georgetown University și locuiește la Londra.

Lixandru spune că, la începutul carierei, acorda mai multă atenție modelului de business și pieței decât fondatorilor. În timp, perspectiva i s-a schimbat, iar astăzi investește mai mult ca niciodată în companii aflate în stadiul de început, unde echipa fondatoare este esențială.

Pentru ea, experiența profesională din CV nu este criteriul decisiv. Este atrasă de fondatorii curioși, independenți și dispuși să o contrazică atunci când au argumente solide. „Un fondator care spune «da» prea des mă îngrijorează”, explică Lixandru, care spune că apreciază în mod special oamenii care au deja o perspectivă proprie și au analizat o problemă cu câțiva pași înainte.

Ea a condus runda de finanțare de tip Series A pentru compania românească de software UiPath, care s-a listat la bursă în 2021, la o evaluare de 35 de miliarde de dolari. În mai 2026, capitalizarea bursieră a companiei era de aproximativ 5,5 miliarde de dolari, scrie Forbes.

Printre celelalte investiții importante se numără compania de livrare de mâncare Deliveroo, listată la bursă în 2021, platforma de tablă albă digitală Miro, evaluată la 17,5 miliarde de dolari, și startup-ul german de robotică Robco, evaluat la 500 de milioane de dolari.

Ce a arătat raportul lui Mario Draghi

Mario Draghi a fost guvernatorul băncii centrale europene în perioada 2011-2019. În septembrie 2024 Comisia Europeană a prezentat raportul Draghi asupra competitivității Uniunii Europene la nivel global. Raportul a fost considerat de unii un „duș rece”. Printre semnalele de alarmă trase cu acea ocazie se numără și faptul că UE este, încă, prea birocratică și că nu prea reușește să atragă capital străin.

Europa a introdus foarte puține dintre recomandările din planul său, susținut de Comisia Europeană, pentru creșterea competitivității. Acesta include investiții la scară continentală în infrastructură, o rețea energetică modernizată care să ofere industrie energie accesibilă, achiziții militare coordonate pentru reducerea dependenței de armele americane și un sector financiar unificat, capabil să canalizeze capital către startup-urile tehnologice din UE.

Nu este prima dată când fostul șef al Băncii Centrale Europene lansează avertismente severe privind perspectivele tot mai slabe ale Europei. Când și-a prezentat raportul la Bruxelles, Draghi a vorbit despre „agonia lentă” a declinului.

La acel moment, liderii europeni din toate spectrele politice au elogiat viziunea reformatoare a economistului format la MIT.

În raportul de 400 de pagini, Draghi propune, printre altele, reguli mai permisive pentru fuziunile din sectorul tehnologic și telecomunicații, investiții masive în apărare și tehnologii curate, precum și o strategie europeană pentru asigurarea materiilor prime esențiale, precum cuprul și litiul. El pledează și pentru integrarea inteligenței artificiale în industriile europene și pentru dezvoltarea unor centre de inovare de nivel mondial în domeniul farmaceutic. Daghi mai spune că Europa trebuie să investească cu aproximativ 800 de miliarde de euro în plus în fiecare an pentru a recupera decalajul față de SUA și China, potrivit Politico.

Fostul șef al BCE susține, de asemenea, emiterea de noi datorii comune la nivelul UE pentru finanțarea investițiilor industriale și de apărare, o idee controversată în rândul statelor membre. În opinia sa, fără investiții și reforme majore, Europa va fi nevoită să aleagă între competitivitate tehnologică, obiectivele climatice, independența geopolitică și menținerea modelului social.