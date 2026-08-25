Isabelle Sava se pregătea să înceapă cel de-al doilea an de studii la Queen Mary University of London și își dorea să urmeze o carieră în avocatură comercială, scrie The Sun.

Potrivit părinților săi, Laura și Ovi Sava, Isabelle era o sportivă de performanță, avea centura neagră, gradul II, și participase la competiții internaționale.

În 2022, românca a participat la Campionatul Mondial de Taekwondo din Țările de Jos, unde a obținut medalia de argint la proba de sparring. În paralel cu performanțele sportive, tânăra își construia o carieră în domeniul juridic.

Isabelle urma cursurile de Drept la Queen Mary University of London și se pregătea să revină la universitate pentru al doilea an de studii. Părinții săi sperau să o vadă finalizând facultatea și devenind avocat specializat în drept comercial.

„Era inteligentă, ambițioasă, concentrată și incredibil de hotărâtă. Știa încotro vrea să meargă în viață și era pregătită să muncească din greu pentru a ajunge acolo”, au transmis apropiații familiei.

Isabelle era singurul copil al familiei. Prietenii părinților spun că tânăra reprezenta „mândria și bucuria” Laurei și a lui Ovi.

„Laura, Ovi și Isabelle au fost o familie frumoasă și incredibil de unită. Timp de 19 ani și-au construit viața împreună. Au creat amintiri, și-au sărbătorit reușitele, au râs împreună, au călătorit și au împărtășit toate acele momente obișnuite de familie care, dintr-odată, au devenit cele mai prețioase amintiri imaginabile”, au transmis apropiații.

Prietenii familiei au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor pentru înmormântarea și ceremonia comemorativă, dar și a altor costuri neprevăzute apărute după moartea tinerei. Organizatorii campaniei spun că niciun sprijin financiar nu poate alina durerea părinților și nu poate înlocui pierderea fiicei lor.