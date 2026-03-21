Dar, potrivit cardiologului Dr. Oliver Guttman, acest stereotip poate fi periculos de înșelător.

Unul dintre cei mai mari factori de risc pentru bolile cardiovasculare este colesterolul ridicat – iar acesta poate afecta persoane care par slabe, în formă și altfel sănătoase, avertizează el.Deși obiceiurile nesănătoase precum o dietă bogată în grăsimi saturate, consumul excesiv de alcool și lipsa exercițiilor fizice pot crește riscul de infarct, Dr. Guttman subliniază că forma corpului nu spune întreaga poveste.

„Colesterolul este influențat de mulți factori dincolo de greutatea corporală”, spune el. „Genetica, dieta, vârsta și activitatea fizică pot influența nivelul colesterolului. Problema este că colesterolul ridicat, de obicei, nu provoacă simptome – până când este prea târziu.”

Dr. Guttman a separat faptele de mituri – și colesterolul bun de cel rău – pentru a ajuta oamenii să înțeleagă mai bine cum să se protejeze de bolile de inimă.

A crede că faptul că ești slab înseamnă că nu ești expus riscului de infarct este una dintre cele mai periculoase concepții greșite despre acest „ucigaș tăcut”, spune Dr. Guttman.

Ce este colesterolul – și este tot rău?

În primul rând, este important să înțelegem ce este de fapt colesterolul. Colesterolul este o substanță asemănătoare grăsimii, cunoscută sub numele de lipidă, care se găsește în fiecare celulă din corp, scrie Daily Mail.

Nu tot colesterolul este dăunător. Colesterolul HDL, adesea numit „bun”, ajută la transportul excesului de colesterol din sânge înapoi la ficat, unde poate fi descompus și eliminat din organism.

Dar colesterolul LDL, așa-numitul tip „rău”, se comportă diferit. Se poate acumula în pereții arterelor, formând depozite grase care îngustează vasele de sânge și cresc riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Dacă nivelul HDL este prea scăzut, acest colesterol dăunător se poate acumula mai ușor.

Dr. Guttman spune că acesta este motivul pentru care valoarea totală a colesterolului nu spune întreaga poveste.

„Două persoane pot avea același nivel total de colesterol, dar un risc cardiovascular foarte diferit în funcție de modul în care sunt echilibrate aceste componente”, explică el.

„Medicii iau în calcul și alți factori precum tensiunea arterială, vârsta, fumatul, diabetul și istoricul familial atunci când evaluează riscul de boli de inimă – deci nu este vorba niciodată despre un singur număr.”

Sunt slab și sănătos, pot totuși avea colesterol mare?

Mulți oameni presupun că dacă sunt slabi și activi fizic nu trebuie să-și facă griji în privința colesterolului. Dar, potrivit Dr. Guttman, această convingere poate fi periculos de înșelătoare.

„Faptul că ești slab nu garantează niveluri sănătoase de colesterol”, spune el. „Colesterolul este influențat de mulți factori dincolo de greutate. Unii oameni care par foarte în formă și mențin o greutate sănătoasă pot avea totuși colesterol ridicat, deoarece organismul lor produce în mod natural mai mult.”

Colesterolul ridicat poate fi, de asemenea, moștenit în familie.

Și nu contează doar grăsimea corporală totală, ci și grăsimea viscerală – grăsimea stocată adânc în abdomen, în jurul organelor. Acest tip de grăsime este asociat cu niveluri mai ridicate de colesterol LDL dăunător și cu un risc cardiovascular mai mare.

Cercetările arată că dietele bogate în grăsimi saturate și alimente ultra-procesate pot favoriza acumularea de grăsime viscerală, chiar și la persoane care par slabe.

„Singura modalitate de a-ți cunoaște nivelul este printr-un test de sânge”, spune Dr. Guttman. „Ar trebui să le verifici regulat pentru a te asigura că nu cresc neobservat.”

Ca femeie, trebuie să mă îngrijorez la fel de mult în privința colesterolului?

Deși femeile sunt, în general, mai puțin predispuse decât bărbații să sufere un infarct la vârste mai tinere, colesterolul rămâne un factor de risc important.

Dr. Guttman explică faptul că femeile dezvoltă boli de inimă mai târziu, parțial datorită efectelor protectoare ale estrogenului înainte de menopauză.

Dar riscul crește brusc după menopauză.

„Bolile de inimă rămân una dintre principalele cauze de deces la femei”, spune el.

O altă provocare este că simptomele la femei sunt adesea mai puțin tipice decât durerea toracică intensă descrisă frecvent de bărbați.

„Din aceste motive, este important ca și femeile să acorde atenție sănătății cardiovasculare – inclusiv nivelului colesterolului și altor factori de risc – și să ceară sfatul medicului dacă apar simptome îngrijorătoare.”

Statinele provoacă efecte secundare îngrozitoare?

Statinele sunt printre cele mai prescrise medicamente din lume și sunt foarte eficiente în reducerea colesterolului și a riscului de infarct și accident vascular cerebral.

Cu toate acestea, mulți pacienți sunt reticenți în a le lua. Statinele sunt adesea învinovățite pentru dureri și disconforturi care apar frecvent la vârsta mijlocie – chiar dacă studiile clinice mari sugerează că efectele secundare reale sunt mult mai rare decât cred mulți oameni.

Una dintre cele mai mari provocări pentru medici este că mulți pacienți nu iau medicamentele în mod regulat. Studiile arată că o proporție semnificativă renunță în primii ani, motiv pentru care mulți nu ating niveluri sănătoase de colesterol.

Pentru cei care nu tolerează un anumit tip de statină, medicii pot încerca o altă variantă sau pot ajusta doza. În unele cazuri, pacienții pot fi trimiși la un specialist pentru alte tratamente de reducere a colesterolului.

Ca toate medicamentele, statinele implică unele riscuri – dar complicațiile grave sunt foarte rare.

O afecțiune musculară severă numită rabdomioliză, în care țesutul muscular se descompune și poate afecta rinichii, apare doar la un număr foarte mic de pacienți. Există și dovezi că statinele pot crește ușor riscul de diabet de tip 2 și pot afecta uneori funcția hepatică, motiv pentru care medicii monitorizează pacienții prin analize de sânge.

Totuși, experții spun că aceste riscuri sunt mici comparativ cu beneficiile pentru persoanele cu colesterol ridicat sau risc cardiovascular crescut.

Dr. Guttman spune: „Pentru persoanele cu colesterol ridicat sau risc cardiovascular, beneficiile statinelor în prevenirea infarctelor și accidentelor vasculare depășesc, în general, riscurile, iar medicii iau în considerare atent acești factori înainte de a recomanda tratamentul.”

Poate dieta să reducă colesterolul ridicat?

Deși statinele sunt medicamente puternice, Dr. Guttman spune că nu înlocuiesc necesitatea unui stil de viață sănătos.

Dieta poate juca în continuare un rol important în reducerea nivelului de colesterol.

Consumul de alimente bogate în fibre solubile, precum ovăzul, fasolea și lintea, poate ajuta la reducerea colesterolului LDL dăunător.

Ovăzul conține beta-glucan, un tip de fibră solubilă care formează o substanță gelatinoasă în intestin și se leagă de colesterol, împiedicând absorbția unei părți din acesta în sânge.

Cercetări publicate la începutul acestui an au arătat că consumul de terci de ovăz timp de doar două zile poate reduce nivelul colesterolului LDL cu până la 10%, în special la persoanele cu sindrom metabolic – un grup de afecțiuni care include obezitatea, tensiunea arterială ridicată și glicemia crescută, crescând riscul de boli de inimă.