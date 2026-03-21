Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad, perchezițiile au fost făcute de Serviciul de Investigații Criminale și procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, la locuințele unor persoane bănuite de camătă și șantaj.

'Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că, în perioada 2024-2026, bănuiții ar fi împrumutat în mod repetat sume de bani, cu dobândă, nefiind autorizați în acest sens, iar în momentul în care persoanele vătămate nu mai puteau restitui dobânzile, aceștia ar fi exercitat asupra lor presiuni psihologice și amenințări. Cu ocazia perchezițiilor, au fost descoperiți peste 27.000 de euro, arme albe precum și alte bunuri cu valoare probatorie, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor', se arată în comunicatul IPJ.

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar alte persoane sunt audiate.