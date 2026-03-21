Creșterea prețurilor la petrol și gaze nu este o noutate în context geopolitic tensionat, însă actuala criză are o particularitate majoră: afectează direct chiar inima sistemului global de aprovizionare. Strâmtoarea Omuz, principalul coridor pentru exporturile de energie din Golf, este parțial blocată, iar infrastructura energetică din regiune a devenit țintă militară.

Această situație lovește în special producătorii tradiționali din Golf, precum Qatar sau Arabia Saudită, în timp ce cumpărătorii caută rapid alternative.

În mod clasic, statele bogate în resurse energetice profită de creșterea prețurilor. De această dată, însă, câștigătorii nu sunt neapărat cei din zona afectată direct de conflict.

Norvegia și Canada se poziționează ca furnizori stabili și predictibili pentru piețele occidentale, profitând de nevoia urgentă de diversificare a surselor. Experiența Norvegiei după 2022, când Europa a redus dependența de gazul rusesc, se repetă acum la scară extinsă.

Cel mai mare beneficiar ar putea fi însă Rusia. Relaxarea restricțiilor de către Washington, menită să atenueze criza de aprovizionare, a dus deja la o creștere de 50% a exporturilor de petrol rusesc către India. Estimările indică venituri suplimentare de până la 5 miliarde de dolari doar până la finalul lunii martie, cu perspectiva unui an record pentru Moscova în sectorul energetic.

În paralel, creșterea utilizării cărbunelui deschide oportunități pentru mari exportatori precum Indonezia, pe fondul scumpirii acestui combustibil.

Marii pierzători ai acestui război

Deși producătorii americani de petrol ar putea înregistra câștiguri semnificative, Statele Unite nu sunt, per ansamblu, un câștigător clar. Economia americană rămâne extrem de dependentă de consumul de energie, iar creșterea prețurilor afectează direct populația și activitatea economică.

Mai mult, companii precum ExxonMobil sunt expuse direct riscurilor din regiune, având operațiuni afectate de atacurile iraniene. În același timp, industria de șist nu poate crește rapid producția după ani de reducere a capacităților.

Europa și Marea Britanie sunt, de asemenea, vulnerabile. Dependența de importuri, în special de gaze, amplifică riscul unei încetiniri economice. Creșterea prețurilor la energie se transmite în inflație, cu un impact estimat de aproximativ 0,5 puncte procentuale în lunile următoare, prin scumpirea fertilizanților, transportului și bunurilor de consum.

În Asia, efectele sunt și mai dure. Regiunea importă masiv petrol din Orientul Mijlociu – până la 59% în medie, iar în cazul Coreei de Sud chiar 70%. Perturbările au dus deja la scăderi pe burse și la temeri privind industria semiconductorilor, vitală pentru economia globală.

În state precum Sri Lanka, Bangladesh sau Filipine, consecințele sunt imediate: raționalizarea combustibilului, săptămâni de lucru reduse și închiderea școlilor pentru a limita consumul de energie.

China și India, marile necunoscute

Marile economii asiatice reușesc, cel puțin temporar, să atenueze șocul. China dispune de rezerve strategice consistente și a crescut achizițiile din Iran, în timp ce India profită de accesul extins la petrol rusesc.

Această repoziționare subliniază o tendință mai amplă: fragmentarea pieței energetice globale și apariția unor blocuri comerciale alternative, dictate mai degrabă de geopolitică decât de reguli de piață.

Efectele războiului nu se limitează la energie. Creșterea inflației pune presiune pe bugetele publice, iar reacția piețelor financiare – în special a celor de obligațiuni – riscă să majoreze costurile de împrumut pentru statele deja îndatorate.

Guvernele ezită să intervină cu scheme masive de sprijin, conștiente că spațiul fiscal este limitat. În acest context, durata conflictului devine variabila-cheie.

Cu cât războiul se prelungește, cu atât cresc riscurile de contagiune economică globală. Ce a început ca un conflict regional riscă să se transforme într-un nou șoc sistemic, cu implicații directe asupra creșterii economice, inflației și stabilității financiare la nivel mondial.

În acest moment, un lucru devine clar: deși există câștigători punctuali, nota de plată este distribuită global – iar pierderile tind să fie resimțite, în final, de consumatori.